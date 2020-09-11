В Польше испугались появления новой "новой Российской империи"

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Поляки переживают за свою безопасность

Польские эксперты опасаются, что на восточной границе может появиться "новая форма Российской империи". Такое развитие не исключено, если Россия и Белоруссия решат объединиться.

По мнению профессора Академии военного искусства Петра Грохмальского, именно от РБ сейчас во многом зависит европейская безопасность.

"Если русские полностью включат эту страну в свою систему, мы столкнемся с новым видом Российской империи на нашей границе", – поделился своим мнением эксперт во время в интервью "Polskie Radio 24".

Характерной чертой России, пояснил аналитик, является огромная и "последовательная экспансия", поэтому, не исключил он, Белоруссия может лишиться своего суверенитета, который приобрела после распада Советского Союза, пишет RT.

Грохмальский также уверен, что в опасности находятся и прибалтийские страны, которые граничат с Калининградом. Эксперт считает, что этот регион также важен для политического видения РФ, отмечает телеканал "360".

Ранее Александр Лукашенко отверг идею интеграции с Россией, а в Кремле и вовсе назвали эту версию "полной чушью".