|
В Польше испугались появления новой "новой Российской империи"
11 сентября 2020, 11:10 • 58 • Политика
Поляки переживают за свою безопасность
Польские эксперты опасаются, что на восточной границе может появиться "новая форма Российской империи". Такое развитие не исключено, если Россия и Белоруссия решат объединиться.
По мнению профессора Академии военного искусства Петра Грохмальского, именно от РБ сейчас во многом зависит европейская безопасность.
"Если русские полностью включат эту страну в свою систему, мы столкнемся с новым видом Российской империи на нашей границе", – поделился своим мнением эксперт во время в интервью "Polskie Radio 24".
Характерной чертой России, пояснил аналитик, является огромная и "последовательная экспансия", поэтому, не исключил он, Белоруссия может лишиться своего суверенитета, который приобрела после распада Советского Союза, пишет RT.
Грохмальский также уверен, что в опасности находятся и прибалтийские страны, которые граничат с Калининградом. Эксперт считает, что этот регион также важен для политического видения РФ, отмечает телеканал "360".
Ранее Александр Лукашенко отверг идею интеграции с Россией, а в Кремле и вовсе назвали эту версию "полной чушью".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
58
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 сентября 2020, 01:10
|
04 сентября 2020, 23:20
|
08 сентября 2020, 00:40
|
06 сентября 2020, 12:55
|
08 сентября 2020, 06:10
|
05 сентября 2020, 15:50
|
06 сентября 2020, 12:55