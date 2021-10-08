В Польше испугались последствий экономического удара по России

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Поляки переживают, что антироссийский проект может пойти на пользу россиянам

Польша является одной из самых негативно настроенных по отношению к России стран. Там постоянно выдумывают ходы, которые должны навредить российскому государству. Однако, одно из таких предложений может превратиться в источник доходов для самой РФ.



Такого мнения придерживаются польские аналитики. Эксперты из местной газеты раскритиковали инициативу руководителя главной партии страны "Право и справедливость". Ярослав Качиньский считает необходимым проложить канал через Балтийскую косу. Политик уверен, что таким образом он может ощутимо подпортить финансовое состояние нашего государства.

Однако более прагматично настроенные польские специалисты убеждены, что появление такого торгового пути станет источником дополнительных доходов для российских бизнесменов.

Авторы издания Gazeta Wyborcza отметили, что видный польский политик считает, что новый канал избавит Варшаву от зависимости от Москвы. Однако аналитикам такие суждения кажутся необоснованными. Специалисты отметили, что пользоваться каналом, в первую очередь, будут сами россияне. Причем с огромным удовольствием и большой для себя выгодой.

При этом сам Качиньский называет свою идею ни много ни мало мощнейшим "ударом по России". Специалисты отметили, что возвести канал хотят ради увеличения товарооборота порта в Эльблонге. Однако авторы идеи не учли, что 90% обмена товаров приходится на российский регион – Калининградскую область, пишет URA.RU.

При этом перспективы окупаемости канала для польской казны весьма туманны. Аналитики также добавили, что данный проект нанесет сильный удар по экологической системе косу, что тоже нельзя не учитывать.

Стоит отметить, что Варшава славится своими воинственными высказываниями. Недавно в этой стране призвали объявить войну Белоруссии.