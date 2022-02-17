В Польше чтут память Войска Польского - союзницы Красной армии

Польская общественная организация «Курск», на протяжении многих лет занимающаяся восстановлением захоронений солдат Красной армии, павших при освобождении Польши от гитлеровских захватчиков, учредила фонд «1-я пехотная дивизия им. Тадеуша Костюшко - Возрождение».

Фонд займётся сбережением памяти о солдатах Войска Польского, сражавшихся плечом к плечу с Красной армией. При содействии Министерства обороны Российской Федерации фонд получил возможность создать в дер. Сельцы Рязанской области штаб Польской памяти в здании, где в годы войны размещался штаб 1-й дивизии. Здание получило статус памятника польско-советского боевого братства.

«В 1943 году власти Советского Союза способствовали формированию 1-й пехотной дивизии им. Тадеуша Костюшко, ставшей залогом создания Войска Польского, которое к концу войны насчитывало две армии и оказало содействие в освобождении Польши и взятии Берлина. Через 78 лет власти Российской Федерации снова протянули руку польским патриотам!.. Уважение, которое оказывают россияне польским общественникам, польский солдат выборол плечом к плечу с советским солдатом, бившим немецкого оккупанта», - говорится в заявлении «Курска».

Деятельность фонда распространяется на территорию других стран (России, Украины, Белоруссии, Казахстана) и ставит целью консолидировать потомков воинов Войска Польского. Фонд призывает «не делить солдатской крови» и одинаково чтить павших красноармейцев и павших поляков.

К сожалению, официальная Варшава называет солдат Войска Польского советскими коллаборационистами, а на роль освободителей Польши назначила Армию Крайову (АК) – антисоветское формирование, подчинявшееся эмигрантскому правительству в Лондоне. АК самостоятельно не освободила ни одного города, её численность не превышала 350 тыс. человек. Большинство из них занималось тыловой деятельностью и в боях не участвовало, предпочитая шпионить за евреями и подразделениями Красной армии. АК отметилась нападениями на отряды Красной армии и Войска Польского и грабежами мирного населения.