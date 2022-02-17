Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чем занимается канцлер Германии в Киеве: Визит грозит обернуться скандалом
Как Путин одной фразой взбесил немецкие СМИ: "Журналист аж забыл о чём гово...
В небе над Донецком замечены истребители неизвестной принадлежности
Без единого выстрела: Украина капитулировала
Главная / В мире

В Польше чтут память Войска Польского - союзницы Красной армии

17 февраля 2022, 12:05  •  209 • В мире
Польская общественная организация «Курск», на протяжении многих лет занимающаяся восстановлением захоронений солдат Красной армии, павших при освобождении Польши от гитлеровских захватчиков, учредила фонд «1-я пехотная дивизия им. Тадеуша Костюшко - Возрождение».
Фонд займётся сбережением памяти о солдатах Войска Польского, сражавшихся плечом к плечу с Красной армией. При содействии Министерства обороны Российской Федерации фонд получил возможность создать в дер. Сельцы Рязанской области штаб Польской памяти в здании, где в годы войны размещался штаб 1-й дивизии. Здание получило статус памятника польско-советского боевого братства.
«В 1943 году власти Советского Союза способствовали формированию 1-й пехотной дивизии им. Тадеуша Костюшко, ставшей залогом создания Войска Польского, которое к концу войны насчитывало две армии и оказало содействие в освобождении Польши и взятии Берлина. Через 78 лет власти Российской Федерации снова протянули руку польским патриотам!.. Уважение, которое оказывают россияне польским общественникам, польский солдат выборол плечом к плечу с советским солдатом, бившим немецкого оккупанта», - говорится в заявлении «Курска».
Деятельность фонда распространяется на территорию других стран (России, Украины, Белоруссии, Казахстана) и ставит целью консолидировать потомков воинов Войска Польского. Фонд призывает «не делить солдатской крови» и одинаково чтить павших красноармейцев и павших поляков.
К сожалению, официальная Варшава называет солдат Войска Польского советскими коллаборационистами, а на роль освободителей Польши назначила Армию Крайову (АК) – антисоветское формирование, подчинявшееся эмигрантскому правительству в Лондоне. АК самостоятельно не освободила ни одного города, её численность не превышала 350 тыс. человек. Большинство из них занималось тыловой деятельностью и в боях не участвовало, предпочитая шпионить за евреями и подразделениями Красной армии. АК отметилась нападениями на отряды Красной армии и Войска Польского и грабежами мирного населения.
Соб. корр. ФСК
Фото: histrf.ru

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


209
Источник
Похожие новости
15 февраля 2022, 14:35
Премьер-министр Венгрии – Брюсселю: руки прочь от наших детей!
16 февраля 2022, 05:45
Провокацию на Украине готовили спецслужбы. Зона сопротивления – Львов
15 февраля 2022, 16:20
Die Zeit: Будапешт впервые пригрозил выходом из ЕС
16 февраля 2022, 08:35
«Повышать ставки больше невозможно»: почему Запад решил прислушаться к требованиям России по гарантиям безопасности
17 февраля 2022, 00:25
Падение в бездну: к 2150 году Прибалтика исчезнет навсегда
16 февраля 2022, 17:55
«Чудовищные репутационные потери»: почему на Западе продолжают говорить о возможном «вторжении» России на Украину
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 февраля 2022, 04:30
Хотим заказать столик на всю 106-ю дивизию ВДВ: необычный звонок в киевское кафе
17 февраля 2022, 08:00
Украинский консул одним хэштегом разозлил жителей Черногории: "Позор! Покиньте с...
17 февраля 2022, 09:45
Первый олимпийский медалист Украины нарушил сразу два "запрета" Киева
17 февраля 2022, 00:25
"Да ладно?!": Диалог Макрона и Шольца о России стал подовом для шутки
17 февраля 2022, 09:10
Зеленский нашел гениальный выход из газового кризиса
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 февраля 2022, 14:15
Бегут не только дипломаты: Минобороны Великобритании выступило с заявлением
15 февраля 2022, 01:10
Чем занимается канцлер Германии в Киеве: Визит грозит обернуться скандалом
11 февраля 2022, 07:55
Байден публично оскорбил Путина: "Это черта?"
14 февраля 2022, 11:45
Молдова: конец прозападных властей близок
11 февраля 2022, 13:10
"Камила, не прячь лица!": Кремль напрямую обратился к Валиевой
12 февраля 2022, 23:35
"Торпеду в бочину - и братская могила": "Похоронный" сценарий для подлодки США составил Баранец
12 февраля 2022, 21:50
"Русские не сдаются": В Сети появился самый грустный политический анекдот
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.