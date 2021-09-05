Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
Украинский МИД возмутился "саботажем" России
Новый формат переговоров: Киев выступил с внезапным ультиматумом по Донбассу
Силуанов не смог сдержать эмоций при Путине: "Денег не хватает?"
Главная / Политика

В Польше бьют тревогу из-за военных учений России и Белоруссии

05 сентября 2021, 12:25  •  193 • Политика
Witold Waszczykowski. Фото: Bart³omiej Zborowski/www.globallookpress.com
Евродепутат рассказал, как Москва ударит по Варшаве
Экс-глава Министерства иностранных дел Польши, евродепутат Витольд Ващиковский заявил, что Российская Федерация представляет для всей Европы "смертельную угрозу". Политик раскритиковал коллег на Западе за халатное, на его взгляд, отношение к вопросам безопасности. По мнению эксперта, страны больше озабочены климатом, новыми источниками энергии и "какой-то зеленой революцией".
Политик пояснил, что пытается привлечь к "проблеме" внимание и уже проинформировал Европарламент о том, что стратегические военные учения Российской Федерации и Белоруссии "Запад-2021" проходят в "крайне проблемном месте" – Гродненской области.
"Маневры также предполагают сценарии защиты от предполагаемого нападения Варшавы Такой сценарий уже неоднократно проверялся в ходе учений, и ответом на предполагаемую угрозу с польской стороны должен стать ядерный контратакующий удар по столице Польши со стороны РФ. Это агрессивные упражнения", – высказался Ващиковский.
Большинство политических элит Европы, заявил экс-глава МИД, беспокоятся за климат и энергию, однако "смертельную угрозу" представляет именно российская сторона.
"В таких дебатах я часто напоминаю, что нашей части Европы представляет даже не смог, а российская ракета "Искандер", способная ударить так, что мы можем умереть. Не от смога, который якобы угрожает нам прежде всего", – выразил мнение Ващиковский.
Ранее польский журналист Томаш Сакевич заявил, что Лукашенко состоит в некоем заговоре с Асадом и Путиным, целью которого является сеяние хаоса в странах НАТО и Европы с помощью потоков нелегалов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





193
Источник
Похожие новости
05 сентября 2021, 03:15
Мигранты сменили власть в Молдавии. Русским приготовиться? Метод Санду разоблачил политолог
05 сентября 2021, 01:25
"В рваном кителе и пешком": Военкор рассказал, как главком ВСУ может попасть в Москву
05 сентября 2021, 08:45
Неуместная выходка Зеленского удивила украинцев: Попросил денег у бедных
05 сентября 2021, 01:25
Песков о мальчике, который поправил Путина: "Представляю, что ему пришлось пережить"
05 сентября 2021, 03:15
Глупость Горбачёва и Ельцина повторять не станем: Сатановский огорчил воинственных японцев
05 сентября 2021, 10:35
Главе НАТО напомнили о хамском ответе ОДКБ по вопросу сотрудничества в Афганистане
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 сентября 2021, 03:15
Мигранты сменили власть в Молдавии. Русским приготовиться? Метод Санду разоблачил пол...
05 сентября 2021, 09:40
Свершилось: Запад начал заливать Украину деньгами
05 сентября 2021, 01:25
"В рваном кителе и пешком": Военкор рассказал, как главком ВСУ может попаст...
05 сентября 2021, 08:45
Неуместная выходка Зеленского удивила украинцев: Попросил денег у бедных
05 сентября 2021, 01:25
Песков о мальчике, который поправил Путина: "Представляю, что ему пришлось переж...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 августа 2021, 04:15
"Гримаса канцлера Германии - и никаких объятий": Как прощались Путин и Меркель
01 сентября 2021, 05:45
США пообещали защитить украинцев от "самого грязного в мире" газа: "Теперь перезимуют"
31 августа 2021, 09:35
На Украине опасаются последствий от закрытия границы с Россией
04 сентября 2021, 19:55
Отказавшиеся от русских двигателей США столкнулись с проблемой
01 сентября 2021, 00:15
В МИД России назвали "грязнейшей подлостью" слова генсека НАТО об Афганистане
02 сентября 2021, 01:00
"Двери НАТО открыты": Псаки филигранно перечеркнула надежды Украины
31 августа 2021, 01:20
Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану без голосов двух стран
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.