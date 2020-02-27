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В Польше анализируют «странную войну» России и Турции

27 февраля 2020, 14:54  •  60 • Аналитика

В Сирии в боях с войсками Асада гибнут турецкие солдаты. Россия не скрывает поддержку Дамаска, но совместное российско-турецкое патрулирование продолжается. Что это за непонятные отношения между Москвой и Анкарой? Об этом пишут польские СМИ.


В понедельник 24 февраля в результате авиационных ударов в окрестностях Кансафры в провинции Идлиб турецкая армия вновь понесла потери. Погибли около десяти военнослужащих. До сих пор не ясно, кто все же нанес авиационные удары по турецким позициям – сирийская или российская авиация. Но это и не особо важно. Россия продолжает поддерживать Дамаск, а сражающиеся в Идлибе части Сирийской арабской армии не были бы столь успешны без помощи российской группировки.



Все чаще в мировых СМИ пишут о том, что в Сирии разворачивается едва ли не новая русско-турецкая война. Но как тогда быть с тем, что турецкие и российские военные участвуют в совместном патрулировании на северо-востоке страны, а Реджеп Эрдоган регулярно проводит телефонные переговоры с Владимиром Путиным?

Несмотря на громкие заявления о защите Идлиба, на практике Турция никак не останавливает продвижение сирийских войск, верных Башару Асаду. Так, части Сирийской арабской армии взяли стратегически важный город Саракиб и продолжили двигаться дальше, но турецкая армия, которая по своим возможностям намного превосходит сирийскую, противостоять этому продвижению не стала.

Польский аналитик Виктор Репетович делает вывод, что Идлиб стал разменной монетой Турции и России. Главная цель военного присутствия турецкой армии в Сирии – нейтрализация сирийских курдов. Для Эрдогана именно курды – проблема номер один, по сравнению с которой Идлиб даже не на втором месте. И в Анкаре прекрасно понимают, что действия против курдов на севере Сирии возможны исключительно в том случае, если Россия закрывает на них глаза.

Из-за курдского вопроса Турция лишилась поддержки США и Западной Европы. Единственное, что сделали американцы для своего важного союзника по НАТО – вывели свои войска из Сирийского Курдистана, бросив курдов на растерзание Эрдогану.

Сирийская армия в Идлибе продолжает победоносное наступление. И очевидно, что она не остановится, пока не возьмет под контроль магистраль Алеппо-Саракиб-Латакия и все прилегающие территории. Но Турция предпочитает ограничиваться лишь поставками оружия боевикам и критическими заявлениями. Происходящее все больше заставляет задуматься о наличии определенных договоренностей между Путиным и Эрдоганом.

Кстати, очень похожая ситуация складывается и в Ливии. Там войска фельдмаршала Халифы Хафтара, сражаясь со своими противниками – армией ПНС, точно также наносят удары и по турецким военнослужащим. Реджеп Эрдоган уже признал наличие потерь среди турецкого контингента в Ливии. Представители Хафтара говорят о 16 погибших турецких военнослужащих и более 100 погибших сирийских джихадистов, которые были переброшены в Ливию также по инициативе турецкой стороны.

Как и Идлиб, Ливия также стала предметом торга между российским и турецким правительствами. Но Эрдогану необходимо и сохранять политическое лицо перед собственными избирателями. Отсюда – воинственная риторика и заявления о том, что Турция отомстила за гибель своих солдат, уничтожив сколько то военных Хафтара или Асада.

Интересно, как воспринимают происходящее простые поляки – жители страны, власти которой выступают с жестко антироссийских позиций. Что удивительно, мнение рядовых посетителей польских информационных ресурсов по вопросу событий в Сирии разделилось.

Если бы не Россия, у ИГИЛ (запрещена в РФ) была бы территория, достигающая Иордании, часть Ирака и Турции… не говоря уже о всей Сирии,

- пишет один из комментаторов.

Другой пользователь называет политику Владимира Путина в Сирии блестящей и подчеркивает, что сегодня курды знают: Турцию способен остановить только Путин, а в Анкаре в свою очередь понимают, что и Асада также способен остановить только Путин. Еще один комментатор подчеркивает, что от сотрудничества с Путиным Эрдоган решил как минимум три проблемы: нейтрализовал сирийских курдов, получил дешевую нефть, внес вклад в ослабление соседнего государства – Сирии.

По вопросу о российском присутствии в Сирии у польской аудитории также нет единства. Пользователь под ником Latv пишет:



Россия была приглашена туда законным правительством, а Турция оккупирует эту территорию в нарушение международного права. Во всяком случае, имеет значение, кто сосед. У США нет соседей на Ближнем Востоке или в Европе, ну и что?

Ему отвечает другой комментатор, утверждающий, что Сирия – несостоявшееся государство, а Турция с американцами предприняли хоть какую-то попытку разрешить гуманитарные проблемы в этой стране.

Kamil81:

Кто-то в сентябре 1939 года также решил, что Польша - несостоятельное государство и что необходимо поддерживать угнетенных жителей...
Илья Полонский

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