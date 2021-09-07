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«В полной боевой готовности»: в Крыму стартуют военные тактические учения морской пехоты и Черноморского флота

07 сентября 2021, 07:25  •  131 • В России
В Крыму стартуют двусторонние тактические манёвры с участием военнослужащих подразделений морской пехоты и 22-го армейского корпуса Черноморского флота. Об этом сообщает Минобороны России. По сценарию учений морские пехотинцы высадятся на побережье условного противника, захватят плацдарм и перейдут в наступление. По мнению экспертов, геополитическая обстановка, в частности, увеличивающаяся активность стран НАТО и Украины у российских границ, диктует необходимость тщательной отработки задач по организации обороны крымского побережья.
 
Российские военнослужащие во время учений подразделений морской пехоты РИА Новости © Евгений Одиноков
 

В Крыму 7 сентября стартуют двусторонние тактические учения морской пехоты и Черноморского флота. Об этом сообщает Минобороны России.

«Более 500 военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники, а также корабли и суда обеспечения ЧФ примут участие в двустороннем тактическом учении с подразделениями морской пехоты и 22-го армейского корпуса Черноморского флота на полигоне Опук в Республике Крым», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается также, что по сценарию манёвров военнослужащим предстоит выполнить ряд учебно-боевых задач.

«Так, подразделения соединения морской пехоты при огневой поддержке корабельной ударной группы флота высадятся с моря на побережье условного противника с десантных кораблей на бронетранспортёрах БТР-82а и захватят плацдарм с переходом в дальнейшее наступление. А подразделения соединения береговой обороны отработают действия личного состава по организации обороны морского побережья», — сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, на заключительном этапе учений подразделения произведут боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов, вооружения боевых машин по мишеням, имитирующим технику и живую силу условного противника.

Ранее, 1 сентября, подразделения армейского корпуса Черноморского флота окончили комплекс специальных манёвров по видам всестороннего обеспечения войск, проходивших в Крыму.

«В ходе учений на полигонах и в морских акваториях были отработаны задачи инженерной, радиационной, химической и биологической защиты, топогеодезического, навигационного, материально-технического, медицинского и специальных видов обеспечения», — сообщало Министерство обороны России.

Как отмечалось, в тренировках принимали участие более тысячи военных, было задействовано около 300 единиц военной и специальной техники.

Защита Крыма

 

Напомним, в апреле в Крыму также прошли межвидовые учения на полигоне Опук в рамках внезапной проверки боеготовности.

«В практических действиях войск (сил) на полигоне Опук принимали участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения ВДВ», — говорилось в сообщении Минобороны.

Отмечалось также, что в активной фазе манёвров отрабатывали навыки более 10 тыс. военных. Также было использовано 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, включая более 40 кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, около 200 летательных аппаратов, в том числе 40 самолётов военно-транспортной авиации.

  • Учения войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне Опук
  • РИА Новости
  • © Вадим Савицкий

Министр обороны России Сергей Шойгу, подводя итоги межвидовых учений, заявил, что «цели внезапной проверки достигнуты полностью».

«Войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», — отметил глава Минобороны РФ.

За день до того, как Шойгу объявил об окончании межвидовых учений в Крыму, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об «украинском мифотворчестве о неких несметных российских войсках, развёрнутых на границе» с Украиной. Она также заявила, что «к линии соприкосновения активно стягиваются вооружения и техника ВСУ, а пригороды Донецка ежедневно обстреливают украинскими снарядами и минами, от которых гибнут мирные жители, в том числе дети».

При этом ранее Шойгу отмечал, что США и НАТО перебрасывают свои войска к границам европейской части России.

«Идёт перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе», — сказал министр обороны РФ на совещании в Североморске 13 апреля.

Как тогда сообщил глава военного ведомства, в целом вблизи российских территорий «будет сосредоточено 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации».

До этого о «сугубо провокационных мероприятиях» Соединённых Штатов в Чёрном море сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, американским военным кораблям вблизи российских берегов «делать совершенно нечего».

«США, видимо, чувствуя себя внутри владыкой морей, в этом плане наследуя Великобритании из другой эпохи, должны всё-таки понимать, что риски тех или иных инцидентов очень высоки», — заявлял он.

Рябков посоветовал Вашингтону «держаться подальше от Крыма» и от черноморского побережья России.

«Это для их же блага будет», — добавил замглавы российского МИД.

«Закрепить достигнутые результаты»

 

Как отметил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов, геополитическая обстановка, в частности, увеличивающаяся активность стран НАТО, а также Украины у российских границ, диктует России необходимость тщательной отработки задач по организации обороны крымского побережья.

«Эту же цель преследуют и предстоящие сентябрьские тренировки на полигоне Опук. В то же время они служат предупреждением для недругов РФ, которые выступают с заявлениями о так называемой деоккупации Крыма, в частности стран НАТО и Украины... Ажиотаж, который часто раскручивается Западом на эту тему не без помощи в первую очень украинских СМИ, — провокационная акция», — сказал аналитик.

Кнутов подчеркнул, что предстоящие учения в Крыму «носят сугубо оборонительный характер».

  • Российские военные во время учений по видам обеспечения в Крыму
  • © Министерство обороны РФ

«В ходе таких тренировок отрабатываются задачи, связанные именно с обороной полуострова. Никаких агрессивных целей российские военные не будут преследовать во время этих манёвров. При этом совершенно ясно, что сценарий учений вырабатывался с учётом международной обстановки и стратегии, которой придерживается НАТО», — пояснил эксперт.

На фоне роста агрессивных провокаций в районе Крыма со стороны стран альянса и Украины такой подход просто необходим, считает Кнутов.

«Слишком свеж в памяти, в частности, инцидент с британским эсминцем, который вошёл в территориальные воды Крыма, нарушив российскую госграницу, но вовремя одуматься ему помогли Черноморский флот и пограничная служба ФСБ. Однако наивно полагать, что это последняя провокация со стороны стран НАТО. Напряжённость в регионе будет сохраняться, а давление блока — усиливаться», — спрогнозировал аналитик.

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По этой причине уровень боевой готовности крымских частей должен быть крайне высоким, отметил Кнутов.

«И посредством регулярных военных манёвров в Крыму этого достичь удаётся. Сентябрьские учения должны закрепить достигнутые результаты», — сообщил он.

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин придерживается аналогичного мнения. В комментарии RT он рассказал, что предстоящие учения в Крыму направлены на поддержание уровня мастерства российских военных.

«Эти умения пригодятся военнослужащим РФ в самый ответственный момент — например тогда, когда произойдёт очередная провокация со стороны НАТО или Украины в Чёрном море и нужно будет быть готовыми отразить любую агрессию, быть в полной боевой готовности. Тренировки, подобные предстоящим сентябрьским в Крыму, способствуют поддержанию необходимого уровня безопасности на южных границах России и их надёжной защите», — подытожил аналитик.

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