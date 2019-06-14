В полном составе: Уволенное Додоном правительство Молдавии согласилось уйти в отставку

По словам представителя демократов, отставка правительства вовсе не значит, что партия отказывается от идеи досрочных выборов.

"Это необходимо для того, чтобы новая власть была легитимной", - цитирует Чеботаря издание Newsmaker. Отмечается, что заявление было сделано на брифинге по итогам национального политического совета Демпартии.

Как ранее писал "Царьград", в минувшую субботу в Молдавии фактически образовалось два правительства, одно из которых не признавалось другим. Президент страны Игорь Додон призывал прежних министров добровольно сложить с себя полномочия.

Новое правительство во главе с Майю Санду признали ключевые государства ЕС, а также Россия.