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В полном составе: Уволенное Додоном правительство Молдавии согласилось уйти в отставку

14 июня 2019, 21:54  •  76 • Политика
Правительство Павла Филипа в Молдавии согласилось уйти в отставку в полном составе, чтобы страна смогла выйти из политического кризиса, заявил вице-председатель Демократической партии Владимир Чеботарь.
По словам представителя демократов, отставка правительства вовсе не значит, что партия отказывается от идеи досрочных выборов.
"Это необходимо для того, чтобы новая власть была легитимной", - цитирует Чеботаря издание Newsmaker. Отмечается, что заявление было сделано на брифинге по итогам национального политического совета Демпартии.
Как ранее писал "Царьград", в минувшую субботу в Молдавии фактически образовалось два правительства, одно из которых не признавалось другим. Президент страны Игорь Додон призывал прежних министров добровольно сложить с себя полномочия.
Новое правительство во главе с Майю Санду признали ключевые государства ЕС, а также Россия.

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