Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Запад начал зачистку украинских олигархов
Азербайджанцы оправдали казнь армянского старика и набросились на военкора: &quo...
Россия уже захватила Украину: в Киеве паникуют
Киев готов разводить войска: Зеленский "забыл" про позорный ультиматум...
Главная / В мире

«В полном соответствии с полученными разрешениями»: Nord Stream 2 заявила о возобновлении укладки «Северного потока — 2»

11 декабря 2020, 23:40  •  113 • В мире
Строительство «Северного потока — 2» возобновилось, сообщила пресс-служба Nord Stream 2 AG. Трубоукладчик «Фортуна» начал укладку недостроенного участка в водах Германии в полном соответствии с полученными разрешениями. Эксперты напомнили, что после немецкого участка предстоит закончить строительство магистрали в водах Дании, однако в предстоящие месяцы этот процесс должен быть завершён.
 
© Thomas Eugster / Nord Stream 2
 

Трубоукладчик «Фортуна» 11 декабря начал укладку недостроенного участка «Северного потока — 2» в водах Германии, сообщила пресс-служба Nord Stream 2 AG.

«Nord Stream 2 подтверждает возобновление трубоукладки, запланированное на 11 декабря, как отмечено в извещении мореплавателям Государственного управления водными путями и судоходством Штральзунда, ФРГ», — говорится в сообщении.

Ожидается, что «Фортуна» уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне ФРГ в водах на глубине менее 30 м.

«Все строительные работы выполняются в полном соответствии с полученными разрешениями», — отметили в компании.

Отмечается, что в конце прошлой недели «Фортуна» покинула порт Висмар и взяла курс на Росток. Позднее трубоукладчик прекратил движение и встал в открытом море неподалёку от Висмара. Днём 9 декабря судно возобновило движение и прибыло в Росток.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год и общей протяжённостью более 1200 км, которые проходят через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.

В начале месяца Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) подтвердило согласование укладки трубопровода «Северный поток — 2» в немецких водах на декабрь. Тогда сообщалось, что работы будет вести судно «Академик Черский».

На фоне этих событий стало известно, что американский сенат одобрил проект оборонного бюджета страны на 2021 год, в который также были внесены санкции в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

США систематически выступают против строительства «Северного потока — 2». По мнению Вашингтона, газовая магистраль является «угрозой энергетической независимости Европы».

В МИД России ранее отреагировали на процесс утверждения американского оборонного бюджета, выразив уверенность, что газовую магистраль всё же достроят.

Как отметил замглавы ведомства Сергей Рябков, «Северный поток — 2» будет достроен, это станет вкладом в восстановление конструктивной повестки дня в отношениях между Россией и государствами — членами ЕС.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее назвала попытки США помешать России реализовать проект «Северный поток — 2» политикой сдерживания.

По её словам, российская сторона прекрасно понимает, что США не остановятся в попытке помешать России в реализации проекта и её международной деятельности.

«Мы это фиксируем регулярно, постоянно. Это называется политикой сдерживания нашей страны. Она многокомпонентна», — цитирует РИА Новости Захарову.

Представитель МИД уточнила, что речь идёт о санкциях, ограничительных мерах в отношении компаний и представителей бизнеса и других шагах.

При этом проект оборонного бюджета должен утвердить президент США, однако Дональд Трамп заявил о планах наложить вето на документ. Свои намерения он объяснил отсутствием в этой версии документа закона об этике в сфере коммуникаций. Глава Белого дома выразил уверенность, что это обстоятельство негативно отразится на национальной безопасности и честности выборов в США.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что «Северный поток — 2» состоит из двух ниток. По словам эксперта, степень завершённости каждой из них различается.

«Один участок строился медленнее, другой быстрее. Сейчас «Фортуна» работает только в немецкой акватории, и это даже не под санкционное действие (подпадает. — RT). Есть вероятность, что американцы его всё равно под санкции подведут, но пока формально она даже ничего не нарушает», — сказал эксперт в беседе с RT.

По словам Юшкова, дальнейшая интрига заключается в том, будет ли достроена одна из ниток целиком или «Фортуна» сначала проложит обе нитки в немецкой акватории.

«В любом случае, думаю, месяца через четыре строительство завершится, а там уже нужно будет решать другие вопросы», — полагает он.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин также напомнил, что после немецкого участка предстоит достроить часть газопровода в Дании.

«То, что мы попадём в Германию, — хорошо, это плюс, потому что за год ничего не продвигалось, но потом нужно двигаться дальше… Сейчас в течение короткого времени достроим, разрешения все даны, а дальше Дания», — добавил Пикин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



113
Источник
Похожие новости
11 декабря 2020, 05:25
Марс, мы идём? Первый шаг США обернулся громким провалом. Наблюдатели лишились дара речи
11 декабря 2020, 11:50
"Путин в ярости": NI предсказал "интересную" ситуацию у границ России
11 декабря 2020, 13:40
«Румыны сыты воровством, ложью и забвением национальных ценностей»
11 декабря 2020, 02:35
Штаты против штатов: удастся ли республиканцам в последний момент повлиять на итог выборов президента США
11 декабря 2020, 08:10
Смертей за сутки больше 3 тысяч. В войну погибло меньше: США обновили COVID-"рекорд"
11 декабря 2020, 03:35
Лукашенко готовится к локдауну? Белоруссия частично закрывает границы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 декабря 2020, 15:05
Оппозиция Молдавии в панике: Санду попалась в ловушку Додона
09 декабря 2020, 23:10
Глазьев задал жёсткий вопрос Силуанову. Хамский ответ министра оценил Делягин
06 декабря 2020, 11:45
Время есть до Нового года: Киев предъявил Москве ультиматум
05 декабря 2020, 23:50
«Армия России» под Киевом заставила паниковать патриотов Украины
11 декабря 2020, 01:45
"Развалили всё". Даже Матвиенко не сдержалась и высказала претензию. Пронько добавил
05 декабря 2020, 14:40
Сатановский о новом статусе Чубайса: "Всё-таки Путин гений"
06 декабря 2020, 20:55
"Так вот куда Греф метит!": Лучший ответ Путина оказался долгоиграющей темой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.