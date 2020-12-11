«В полном соответствии с полученными разрешениями»: Nord Stream 2 заявила о возобновлении укладки «Северного потока — 2»

Строительство «Северного потока — 2» возобновилось, сообщила пресс-служба Nord Stream 2 AG. Трубоукладчик «Фортуна» начал укладку недостроенного участка в водах Германии в полном соответствии с полученными разрешениями. Эксперты напомнили, что после немецкого участка предстоит закончить строительство магистрали в водах Дании, однако в предстоящие месяцы этот процесс должен быть завершён.

Трубоукладчик «Фортуна» 11 декабря начал укладку недостроенного участка «Северного потока — 2» в водах Германии, сообщила пресс-служба Nord Stream 2 AG.

«Nord Stream 2 подтверждает возобновление трубоукладки, запланированное на 11 декабря, как отмечено в извещении мореплавателям Государственного управления водными путями и судоходством Штральзунда, ФРГ», — говорится в сообщении.

Ожидается, что «Фортуна» уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне ФРГ в водах на глубине менее 30 м.

«Все строительные работы выполняются в полном соответствии с полученными разрешениями», — отметили в компании.

Отмечается, что в конце прошлой недели «Фортуна» покинула порт Висмар и взяла курс на Росток. Позднее трубоукладчик прекратил движение и встал в открытом море неподалёку от Висмара. Днём 9 декабря судно возобновило движение и прибыло в Росток.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год и общей протяжённостью более 1200 км, которые проходят через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.

В начале месяца Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) подтвердило согласование укладки трубопровода «Северный поток — 2» в немецких водах на декабрь. Тогда сообщалось, что работы будет вести судно «Академик Черский».

На фоне этих событий стало известно, что американский сенат одобрил проект оборонного бюджета страны на 2021 год, в который также были внесены санкции в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

США систематически выступают против строительства «Северного потока — 2». По мнению Вашингтона, газовая магистраль является «угрозой энергетической независимости Европы».

В МИД России ранее отреагировали на процесс утверждения американского оборонного бюджета, выразив уверенность, что газовую магистраль всё же достроят.

Как отметил замглавы ведомства Сергей Рябков, «Северный поток — 2» будет достроен, это станет вкладом в восстановление конструктивной повестки дня в отношениях между Россией и государствами — членами ЕС.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее назвала попытки США помешать России реализовать проект «Северный поток — 2» политикой сдерживания.

По её словам, российская сторона прекрасно понимает, что США не остановятся в попытке помешать России в реализации проекта и её международной деятельности.

«Мы это фиксируем регулярно, постоянно. Это называется политикой сдерживания нашей страны. Она многокомпонентна», — цитирует РИА Новости Захарову.

Представитель МИД уточнила, что речь идёт о санкциях, ограничительных мерах в отношении компаний и представителей бизнеса и других шагах.

При этом проект оборонного бюджета должен утвердить президент США, однако Дональд Трамп заявил о планах наложить вето на документ. Свои намерения он объяснил отсутствием в этой версии документа закона об этике в сфере коммуникаций. Глава Белого дома выразил уверенность, что это обстоятельство негативно отразится на национальной безопасности и честности выборов в США.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что «Северный поток — 2» состоит из двух ниток. По словам эксперта, степень завершённости каждой из них различается.

«Один участок строился медленнее, другой быстрее. Сейчас «Фортуна» работает только в немецкой акватории, и это даже не под санкционное действие (подпадает. — RT). Есть вероятность, что американцы его всё равно под санкции подведут, но пока формально она даже ничего не нарушает», — сказал эксперт в беседе с RT.

По словам Юшкова, дальнейшая интрига заключается в том, будет ли достроена одна из ниток целиком или «Фортуна» сначала проложит обе нитки в немецкой акватории.

«В любом случае, думаю, месяца через четыре строительство завершится, а там уже нужно будет решать другие вопросы», — полагает он.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин также напомнил, что после немецкого участка предстоит достроить часть газопровода в Дании.

«То, что мы попадём в Германию, — хорошо, это плюс, потому что за год ничего не продвигалось, но потом нужно двигаться дальше… Сейчас в течение короткого времени достроим, разрешения все даны, а дальше Дания», — добавил Пикин.