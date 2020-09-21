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В полку прибыло: Ещё четыре страны доступны для полётов из России

21 сентября 2020, 00:20  •  12 • Политика
Россия возобновила авиасообщение ещё с четырьмя странами - Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей.
Ещё четыре страны открыты для авиаперелётов из России. Это Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Южная Корея. Соответствующее распоряжение утвердили в правительстве, сообщает пресс-служба.
Уточняется, что полёты в Нур-Султан, Бишкек и Минск начнутся уже с 21 сентября. А в Сеул можно будет вылететь с 27 сентября. Граждане Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Южной Кореи также смогут беспрепятственно прилететь в Россию.
Распоряжение об этом утвердило правительство, - сообщает пресс-служба кабмина.
Напомним, что ограничения на авиаперелёты были введены 27 марта в связи с мировой пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. До недавнего времени были разрешены только рейсы для вывоза граждан России на родину, а также грузовые, почтовые и санитарные перелёты.
Однако с августа Россия начала постепенно снимать ограничения. Уже сейчас разрешены авиарейсы в Турцию, Великобританию, Швейцарию, Египет, Объединённые Арабские Эмираты и Мальдивы. Также разрешены перелёты в Танзанию, однако туда нет прямых авиарейсов.

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