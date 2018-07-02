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В полиции заявили, что памятник Пушкину во Львовской области разрушился сам

02 июля 2018, 20:54  •  70 • Украина
В полиции заявили, что разрушение памятника поэту Александру Пушкину в сквере во Львовской области произошло вследствие естественных причин — старения и неблагоприятных погодных условий.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщается на сайте полиции Львовской области.

«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что разрушение памятника произошло вследствие естественных причин», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что во Львовской области неизвестные разбили памятник Пушкину.

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