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В полиции заявили, что памятник Пушкину во Львовской области разрушился сам
02 июля 2018, 20:54 • 70 • Украина
В полиции заявили, что разрушение памятника поэту Александру Пушкину в сквере во Львовской области произошло вследствие естественных причин — старения и неблагоприятных погодных условий.
РИА Новости
Об этом сообщается на сайте полиции Львовской области.
«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что разрушение памятника произошло вследствие естественных причин», — отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, что во Львовской области неизвестные разбили памятник Пушкину.
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