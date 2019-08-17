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В полиции рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в отеле Одессы
17 августа 2019, 19:39 • 80 • Украина
Четверо из десяти пострадавших в результате пожара в одесском отеле «Токио-Стар» находятся в тяжёлом состоянии. Об этом рассказал начальник главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех.
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«Десять человек доставлены в городские клинические больницы, четверо из которых находятся в очень тяжёлом в настоящее время состоянии, за их жизнь борются врачи», — цитирует его УНН.
По словам Беха, у пострадавших «ожоги различной степени тяжести, а также ожоги верхних дыхательных путей».
В результате пожара в «Токио-Стар» в ночь с 16 на 17 августа погибли девять человек и ещё десять госпитализированы.
Президент Украины Владимир Зеленский уже взял на контроль расследование пожара в «Токио-Стар».
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