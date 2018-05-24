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В политике Путин использует приемы, которым его научил первый тренер по дзюдо

24 мая 2018, 09:24  •  155 • В России

Рахлин был один из тех немногих людей, которые не выслушивали наставления от Путина, а давали их. Когда Анатолий Соломонович встретил будущего главу государства, Владимир Владимировичу было всего 13 лет. Сын тренера вспомнил, что ему рассказывал отец о том, как ковался спортивный характер президента.

«ЕСЛИ НАС НЕ ВОЗЬМЕТЕ – ПОЖАЛЕЕТЕ»

- Мой отец борьбой занялся еще в школе, пережив ленинградскую блокаду, - рассказа "Комсомольской правде в Санкт-Петербурге" сын тренера Михаил Рахлин. – А после армии перешел на тренерскую работу. В январе 1965-го к нему в спортивный зал пришли два мальчугана. Набор к тому моменту уже был завершен, но ребята с порога заявили: «Вы должны взять именно нас. Если вы нас не возьмете, то потом пожалеете». Отец, конечно, опешил. Но он любил проявления характера, поэтому и взял их. Одного из парней звали Владимир. Фамилия — Путин.

Анатолий Рахлин начал набор учеников в 64 году, а в 65 к нему пришли на занятия два мальчика. Одного из них звали Владимир Фото: пресс-служба Михаила Рахлина

Все новички проходили спортивный отбор. Владимиру, как и другим, нужно было сдать нормативы.

- Во время отбора были упражнения, отжимания, прыжки, какие-то тесты, - делится сын Анатолия Соломоновича. - Эту историю потом сам Владимир Владимирович рассказывал так: «Были люди, которые, условно говоря, подтянулись раз 20-25. А я 15. Их не взяли, а меня взяли. Спустя много лет я спросил у Анатолия Соломоновича: «А почему так?». И он ответил: «Я видел, что те могли подтянуться больше, но сделали меньше, а ты сделал максимум из того, что мог. Проявил все свои лучшие качества: трудолюбие терпеливость и стремление».

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Владимир Путин тренировался у Анатолия Рахлина со школы Фото: пресс-служба Михаила Рахлина

ЧЕМПИОН ЛЕНИНГРАДА

Пристрастие своего сына к спорту мама Путина поначалу не оценила: видела в «самбо» и «дзюдо» только одно - драку. Но Анатолий Рахлин ее переубедил.

- Изначально мой отец учил своих ребят самбо, - продолжает сын Рахлина. – И лишь в 72 году он со своими ребятами ушел в дзюдо. Поэтому Владимир Путин занимался и тем, и другим. Отец в то время был очень суровый и требовательный. Имел на то право - все задания и упражнения делал наравне со всеми. Даже в спарринги вставал с ребятами. В том числе и с Владимиром Владимировичем. Это были сумасшедшие по своей интенсивности занятия.

И уже тогда Путин проявил себя очень стойким и волевым учеником. По словам тренера президента, именно это и помогло ему стать чемпионом Ленинграда.

- Отец рассказывал, что Владимир Путин был уникальным спортсменом, непредсказуемым и разносторонним - мог бороться и вправо и влево, - продолжает Михаил Рахлин. - У него была поразительная выносливость. Когда все остальные уставали и шли отдыхать, Путин исправлял ошибки. Был случай, например, что он проиграл спортсмену. А через пару недель на другом турнире этот человек попался ему в первой же схватке. Тогда Владимир Путин за считанные секунды победил своего обидчика. То есть – он анализировал, тренировался и исправлялся.

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Президент РФ Владимир Путин (справа) владел собственной техникой борьбы Фото: пресс-служба Михаила Рахлина

Чемпионом Ленинграда Владимир Путин стал спустя 11 лет. Для того времени это было высочайшее признание. Ведь за титул боролись чемпионы всего Советского союза, призеры чемпионатов Европы и мира.

«СВОИХ НЕ БРОСАЕМ»

Сын Анатолия Рахлина признается, что коллектив отца не был идеальным. Но всегда был дружным и сплоченным. Хотя не обходилось в нем и без ссор.

- Тренировки у них бывали и в 5 утра, и в 6 утра, - признается Михаил Рахлин. - По несколько тренировок в день. И конфликты в коллективе случались. Отец был очень требовательный, строгий, жесткий, но справедливый. Могли поскандалить. Но Владимир Владимирович с ним всегда находил общий язык - не ссорился никогда. А вообще ребята любили моего отца, поэтому на многие вещи закрывали глаза, прощали его. Бывало, что он прогонял ребят. Или они сами уходили. А потом папа возвращал их. Бегал к их родителям, в школу, в институт.

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Анатолий Рахлин лично боролся с каждым из своих учеников Фото: пресс-служба Михаила Рахлина

А вот Владимир Путин никогда не порывался бросить спорт. Со своей командой будущий президент оставался до последнего.

- Владимир Владимирович стал поступать в Ленинградский госуниверситет на юридический факультет, - вспоминает сын тренера. – ВУЗ он выбрал сам. Это было только его решение. И мой отец был отчасти против этого. Он говорил: «Зачем тебе это надо. Есть обычный машиностроительный институт при заводе. Это профессия, и здесь бороться можно». Но Владимир Владимирович настоял, что это его жизнь и его путь.

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После поступления в вуз будущего президента стали всячески убеждать сменить команду.

- В университете Владимиру Владимировичу сказали: «Ты должен через студенческое общество выступать за «Локомотив». И тогда мы тебе будем помогать во всем. А если нет – то будешь сам по себе», - поясняет Михаил. – Но он сказал, что против своих ребят, друзей и товарищей выступать не может. Поэтому он сам учился без дополнительной поддержки.

ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

О своем уходе из команды Владимир Путин заговорил с тренером лишь один единственный раз. Перед своей службой в разведке.

- У Владимира Владимировича было серьезное спортивное будущее, но он выбрал другой путь, - рассказывает сын Анатолия Рахлина. – После этого они с отцом пошли разными путями. Но при этом общались в повседневной жизни.

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Владимир Путин, став президентом, прислушивался к советам своего тренера Фото: пресс-служба Михаила Рахлина

Владимир Путин никогда не забывал своего тренера и товарищей. Поэтому посетить свою инаугурацию в 2000 году он первым делом пригласил своего наставника.

- Перед первым сроком президента мой отец дал Владимиру Владимировичу наставление, - делится Михаил Рахлин. – Он тогда сказал: «Помнишь, когда мы с тобой работали в спорте, я вас учил: «Атакуя - защищайся, защищаясь – атакуй». Это был их принцип и в спорте и в жизни. И в политики сейчас его Владимир Владимирович применяет.

УЧЕНИК СПАС УЧИТЕЛЯ

Своего первого наставника Владимир Путин не забывал до последних дней. В 2004 году Анатолий Рахлин был назначен на должность тренера юниорской сборочной России, а через четыре года возглавил уже взрослую сборную. В это время у Рахлина начались серьезные проблемы со здоровьем. Потребовалась срочная операция на сердце.

- Владимир Владимирович нам очень помог, у нас был хороший доктор и больница, - признается Михаил. - Отец ведь был в очень тяжелом состоянии.

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Владимир Путин помог своему тренеру в проведении операции на сердце Фото: пресс-служба Михаила Рахлина

После операции Анатолий Рахлин не бросил спорт. Он был назначен на должность вице-президента Российской федерации дзюдо. И до последних дней продолжал тренировать своих учеников.

- Владимир Путин приехал к отцу на 75-летие, - вспоминает Михаил. - Он произнес тост о том, что отец один из немногих людей, кто за всю свою жизнь ничего у него не просил. За исключением вещей, которые касались развития спорта, дзюдо и спортивной школы.

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Владимир Путин говорил, что тренер заменил ему отца Фото: пресс-служба Михаила Рахлина

Владимир Рахлин скончался в августе 2013 года.

- Владимир Владимирович не раз говорил, что его тренер фактически заменил ему отца, - признается Михаил. - Направил его энергию и внимание на правильное дело – спорт, что закалило характер. И до сих пор эта закалка не ослабла.

Анатолий Рахлин тренировал учеников до последних дней своей жизни Фото: пресс-служба Михаила Рахлина

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