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«В политическом тупике»: как активисты Black Lives Matter пытаются повлиять на политику Белого дома

24 мая 2021, 19:15  •  93 • В мире
В преддверии годовщины гибели афроамериканца Джорджа Флойда активисты, в том числе участники движения Black Lives Matter, вышли на уличные акции с требованием «структурных изменений». Ранее Джо Байден пригласил родственников погибшего в Белый дом и обещал провести реформы в полиции. Однако, по мнению экспертов, администрация Байдена не готова выполнить все обещания, данные ранее активистам BLM, при этом избирателям уже не достаточно одних громких заявлений президента США.
 
Активисты Black Lives Matter AFP © Stephen Zenner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
 

В Миннеаполисе состоялся марш памяти в преддверии годовщины гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Сотни людей собрались на демонстрацию перед зданием суда в центре города, где месяц назад завершился процесс по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве Флойда. Многие участники марша несли плакаты с фотографиями покойного и других темнокожих мужчин, убитых полицией.

Как сообщает американская радиостанция NPR, губернатор Миннесоты Тим Уолз, мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей и мэр Сент-Пола Мелвин Картер вместе с десятком родственников Флойда наблюдали за тем, как выступавшие призывают обеспечить справедливость для семей тех темнокожих, которые были убиты правоохранителями. При этом участники акции скандировали лозунги «Не будет справедливости, не будет и мира!» и «Назови его имя».

Мероприятие было организовано Мемориальным фондом Джорджа Флойда. Во время акции выступили в том числе адвокат семьи Флойдов Бен Крамп, сестра покойного Бриджит, а также телеведущий и активист по защите гражданских прав Эл Шарптон, который призвал сенат США принять закон о полицейской деятельности имени Джорджа Флойда.

Кроме Миннеаполиса памятные мероприятия прошли в Нью-Йорке.

Как сообщают СМИ, в районе Бруклин собрались около 200 активистов с плакатами в руках, которые призывали бороться с расовой дискриминацией и произволом полицейских. В завершение встречи перед собравшимися выступил брат Джорджа Флойда Терренс. По его словам, внимание общества должно быть по-прежнему сконцентрировано на решении вопросов расового неравенства.

«Это только начало. Перемены начались. В этом году многие негативные моменты превратились в позитивные, но путь нам предстоит ещё долгий», — приводит заявление Терренса телеканал CBS.

Акцию в память о погибшем провели 23 мая и в Хьюстоне, где родился Флойд. Там в его честь назвали парк района Терд Уорд, расположенный через дорогу от школы, в которой он учился. Кроме того, в ходе церемонии был открыт монумент с изображением Флойда и словами «Я не могу дышать, мама».

  • Церемония похорон Джорджа Флойда
  • Reuters
  • © David J. Phillip/Pool

Во время мероприятия выступили, в частности, окружной прокурор Ким Огг, конгрессмен Шейла Джексон Ли и сестра Джорджа Флойда Латония.

Ранее серия акций в разных городах была анонсирована на сайте движения Black Lives Matter (BLM) и в Twitter фонда.

«У нас категорически нет времени на то, чтобы умалчивать о несправедливости, которой подвергаются наши сообщества и мир! Этот митинг и шествие, организованные семьёй Джорджа Флойда и Элом Шарптоном, продемонстрируют нашу активную позицию о необходимости всеобъемлющих структурных изменений. Готовьтесь прийти уже сейчас», — говорится в обращении движения BLM.

The time is too critical for us to remain silent on issues on injustice affecting our communities and world! This rally and march convened by George Floyd’s family and @TheRevAl will demonstrate our advocacy for comprehensive and structural change. Prepare to attend now ✊

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