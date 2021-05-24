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«В политическом тупике»: как активисты Black Lives Matter пытаются повлиять на политику Белого дома
24 мая 2021, 19:15 • 93 • В мире
В преддверии годовщины гибели афроамериканца Джорджа Флойда активисты, в том числе участники движения Black Lives Matter, вышли на уличные акции с требованием «структурных изменений». Ранее Джо Байден пригласил родственников погибшего в Белый дом и обещал провести реформы в полиции. Однако, по мнению экспертов, администрация Байдена не готова выполнить все обещания, данные ранее активистам BLM, при этом избирателям уже не достаточно одних громких заявлений президента США.
Активисты Black Lives Matter AFP © Stephen Zenner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
В Миннеаполисе состоялся марш памяти в преддверии годовщины гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Сотни людей собрались на демонстрацию перед зданием суда в центре города, где месяц назад завершился процесс по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве Флойда. Многие участники марша несли плакаты с фотографиями покойного и других темнокожих мужчин, убитых полицией.
Как сообщает американская радиостанция NPR, губернатор Миннесоты Тим Уолз, мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей и мэр Сент-Пола Мелвин Картер вместе с десятком родственников Флойда наблюдали за тем, как выступавшие призывают обеспечить справедливость для семей тех темнокожих, которые были убиты правоохранителями. При этом участники акции скандировали лозунги «Не будет справедливости, не будет и мира!» и «Назови его имя».
Мероприятие было организовано Мемориальным фондом Джорджа Флойда. Во время акции выступили в том числе адвокат семьи Флойдов Бен Крамп, сестра покойного Бриджит, а также телеведущий и активист по защите гражданских прав Эл Шарптон, который призвал сенат США принять закон о полицейской деятельности имени Джорджа Флойда.
Кроме Миннеаполиса памятные мероприятия прошли в Нью-Йорке.
Как сообщают СМИ, в районе Бруклин собрались около 200 активистов с плакатами в руках, которые призывали бороться с расовой дискриминацией и произволом полицейских. В завершение встречи перед собравшимися выступил брат Джорджа Флойда Терренс. По его словам, внимание общества должно быть по-прежнему сконцентрировано на решении вопросов расового неравенства.
«Это только начало. Перемены начались. В этом году многие негативные моменты превратились в позитивные, но путь нам предстоит ещё долгий», — приводит заявление Терренса телеканал CBS.
Акцию в память о погибшем провели 23 мая и в Хьюстоне, где родился Флойд. Там в его честь назвали парк района Терд Уорд, расположенный через дорогу от школы, в которой он учился. Кроме того, в ходе церемонии был открыт монумент с изображением Флойда и словами «Я не могу дышать, мама».
Во время мероприятия выступили, в частности, окружной прокурор Ким Огг, конгрессмен Шейла Джексон Ли и сестра Джорджа Флойда Латония.
Ранее серия акций в разных городах была анонсирована на сайте движения Black Lives Matter (BLM) и в Twitter фонда.
«У нас категорически нет времени на то, чтобы умалчивать о несправедливости, которой подвергаются наши сообщества и мир! Этот митинг и шествие, организованные семьёй Джорджа Флойда и Элом Шарптоном, продемонстрируют нашу активную позицию о необходимости всеобъемлющих структурных изменений. Готовьтесь прийти уже сейчас», — говорится в обращении движения BLM.
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