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В покушении на иранского ядерщика обнаружили "след Израиля"

30 ноября 2020, 05:25  •  73 • В мире
Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф намекнул, кто стоит за убийством учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде. По его словам, за этим покушением прослеживается след Израиля.
В Иране полагают, что именно Израиль стоит за атакой на учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде. Как написал в Twitter глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, международное сообщество должно осудить этот акт терроризма.
Ранее сообщалось, что в пригороде Тегерана был убит "отец иранской бомбы", глава организации исследований и инноваций Минобороны Мохсен Фахризаде. Сообщалось, что расправа произошла в городке Абсард, расположенном к востоку от Тегерана. Очевидцы слышали взрыв, а затем автоматные очереди. По предварительной информации, вместе с ним пострадали ещё несколько человек.
Как заявили в иранском Минобороны, они расценивают произошедшее как теракт.
Дипломат Мохаммад Джавад Зариф убеждён, что в этом покушении прослеживается израильский след.
"Это трусость с серьёзным указанием на причастность Израиля, которая говорит об отчаянной воинственности преступников", - указал он в своём посте в соцсетях.

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