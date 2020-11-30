В покушении на иранского ядерщика обнаружили "след Израиля"

В Иране полагают, что именно Израиль стоит за атакой на учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде. Как написал в Twitter глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, международное сообщество должно осудить этот акт терроризма.

Ранее сообщалось, что в пригороде Тегерана был убит "отец иранской бомбы", глава организации исследований и инноваций Минобороны Мохсен Фахризаде. Сообщалось, что расправа произошла в городке Абсард, расположенном к востоку от Тегерана. Очевидцы слышали взрыв, а затем автоматные очереди. По предварительной информации, вместе с ним пострадали ещё несколько человек.

Как заявили в иранском Минобороны, они расценивают произошедшее как теракт.

Дипломат Мохаммад Джавад Зариф убеждён, что в этом покушении прослеживается израильский след.

"Это трусость с серьёзным указанием на причастность Израиля, которая говорит об отчаянной воинственности преступников", - указал он в своём посте в соцсетях.