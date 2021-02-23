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В покоривших весь мир "Маше и Медведе" увидели тайный смысл. Теперь мультик под угрозой запрета

23 февраля 2021, 15:20  •  84 • Политика
В покоривших весь мир "Маше и Медведе" увидели тайный смысл. Свою неоднозначную интерпретацию представил политолог из Литвы. Он счёл безобидный сериал для детей инструментом глобальной пропаганды Москвы. Теперь мультик под угрозой запрета.
Итальянское издание La Stampa посвятило целую статью российскому мультсериалу "Маша и Медведь", который стал настоящим феноменом во всём мире.
Русские персонажи покорили детей почти всей планеты, за их приключениями с интересом следят малыши из 120 государств. Bloomberg оценивает доходы создателей в $300 млн.
Мультик вошёл в топ-20 самых просматриваемых роликов на YouTube за всю историю видеохостинга. Такой успех, однако, не мог не вызвать скепсиса и зависти в западном мире.
Там усиленно пытаются обнаружить в безобидном мультсериале для детей некий скрытый политический смысл. Политолог из Литвы Лауринас Кащюнас, возглавляющий Центр исследований Восточной Европы, думает, что ему это удалось, отмечает автор публикации.
По его мнению, этот мультик якобы является инструментом глобальной пропаганды Москвы. Он увидел в образе Медведя "аллюзию на Россию".
Политолог уверяет, что Кремль хочет заставить всех детей планеты думать, что РФ, как и один из главных персонажей сериала, является воплощённым добром и защитником слабых. В связи с этим он призвал запретить "Машу и Медведя".
Однако далеко не во всех странах придерживаются такого странного мнения: "Если литовцы ассоциируют себя с растерянной девочкой, то одна сербская партия использовала Машу в своей избирательной кампании как позитивный образ".

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