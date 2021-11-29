В поиске идентичности: почему генсек НАТО заявил о заинтересованности в диалоге с Россией

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что предложение провести встречу Совета Россия — НАТО остаётся в силе, поскольку в блоке выступают за сохранение диалога. При этом он призвал РФ быть более прозрачной в своих действиях и напомнил о боевых группах альянса в Прибалтике и Польше, отметив их готовность противостоять «агрессии». В России ранее заявляли, что не располагают информацией о планах НАТО наладить диалог с Москвой. Как подчёркивал глава МИД Сергей Лавров, в блоке хотят лишь «учить нас жизни» и обсуждать Украину. Эксперты отмечают, что альянс предпринял шаги, поставившие под сомнение двустороннее сотрудничество. При этом, если от НАТО поступит действительно конструктивное предложение о взаимодействии, Москва его поддержит, уверены политологи.

В Североатлантическом альянсе ждут от Москвы ответа по поводу предложения провести встречу по вопросам безопасности Совета Россия — НАТО, заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг во время визита в Литву.

«Двойной подход НАТО в отношениях с Россией (оборона и диалог) остаётся без изменений. 18 месяцев назад альянс предложил снова провести встречу Совета НАТО — Россия. Это предложение в силе, выбор за Россией», — сказал он.

Он также призвал Москву повысить прозрачность своих действий и снизить напряжённость. В то же время Столтенберг заявил о намерении НАТО продолжать курс по «сдерживанию и защите», напомнив о размещённых в странах Балтии и Польше сводных батальонах альянса. Они были развёрнуты в 2017 году в соответствии с решением, принятым на саммите НАТО в Варшаве в 2016-м. Их общая численность составляет 4 тыс. военнослужащих из 15 стран блока. Батальон в Латвии возглавляет Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, в Польше — США.

При этом, как отметил Столтенберг в ходе своего визита в Вильнюс, России не стоит расценивать действия альянса как угрозу. «Наша поддержка, оказываемая партнёрам, — не является угрозой в сторону России. Это помощь для их защиты от агрессии», — сказал генсек.

При этом он не уточнил, кто может стать источником недружественных действий.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Reuters

© John Thys

Президент Литвы Гитанас Науседа, в свою очередь, выступил с более конкретными формулировками. По его словам, угрозу для членов НАТО представляет военная интеграция Белоруссии и России.

«Вызывает беспокойство процесс полной интеграции Белоруссии в военные структуры и доктрины России. Это является новым вызовом коллективной безопасности НАТО», — цитирует ТАСС литовского лидера.

В связи с этим президент заявил о необходимости внести соответствующие коррективы в планы, стратегию и тактику НАТО «для подготовки к должному ответу на данные вызовы». Он также отметил, что в случае необходимости Вильнюс готов выступить инициатором ввода в действие 4-й статьи Североатлантического договора. Она предполагает созыв консультаций всех стран — членов НАТО в случае, если одна из них считает, что её безопасность территориальная целостность, политическая независимость или безопасность окажутся под угрозой.

«Давайте пообсуждаем Украину»

В России ранее заявляли, что не обладают информацией о намерениях НАТО наладить диалог с Москвой. Как отмечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, нынешние действия блока говорят лишь о том, что там никакого взаимодействия с Россией не хотят.

«Она (НАТО. — RT) желала, когда ещё у нас были там представители и работал Совет Россия — НАТО, только учить нас жизни, требуя каждый раз: «Давайте соберём Совет Россия — НАТО и пообсуждаем Украину». Вот был весь их интерес, в нагнетании пропаганды и в оказании давления на Российскую Федерацию. Всё, вопрос закрыт», — пояснил дипломат в конце октября по итогам саммита стран G20.

Он также отметил, что в случае появления в альянсе поводов обратиться к Москве, сделать это можно через посла в Бельгии.

Глава МИД России Сергей Лавров

globallookpress.com

© МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также подчёркивала, что все заверения НАТО о готовности вести диалог лишены смысла после того, как руководство блока распорядилось выслать ряд российских дипломатов из постпредства РФ при организации.

«Всё, что мы сейчас слышим по линии не просто НАТО как блока, но и непосредственно от генсекретаря этой структуры, всерьёз воспринимать просто уже не получается… Но в принципе, мне кажется, уже и смысла в них (заявлениях. — RT) нет: высылать российских дипломатов и параллельно говорить о желании разговаривать с Москвой. Так эти дипломаты и были аккредитованы, собственно говоря, при НАТО для того, чтобы вести диалог на таком рабочем уровне», — сказала Захарова на брифинге 21 октября.

По её словам, из-за нынешней политики Североатлантического альянса отношения между ним и Россией находятся уровне даже ниже, чем «в самые суровые времена холодной войны». Помимо этого, как подчеркнула дипломат, именно нежелание блока совместно искать пути к деэскалации фактически похоронило Совет Россия — НАТО.

Напомним, что 6 октября в НАТО потребовали от России сократить количество сотрудников постпредства до десяти человек, а также отозвали аккредитации у восьми дипломатов, уведомив их о необходимости покинуть Брюссель. Как объяснял Йенс Столтенберг, такое решение было принято в связи с якобы усилением «враждебной деятельности» России и действий её представителей при НАТО, которые не соответствуют их дипломатической аккредитации.

В ответ Россия заявила о приостановке работы своего постпредства при альянсе, в том числе и работу главного военного представителя. Помимо этого, была прекращена деятельность военной миссии связи НАТО в Москве и отозвана аккредитация у её сотрудников, а также закрыто информационное бюро блока, учреждённого при посольстве Бельгии.

«В поиске идентичности»

Эксперты сходятся во мнении, что нынешний курс НАТО в отношении России во многом повторяет тот, который проводился в годы холодной войны, причём даже методы остались прежними.

«В последнее время альянс предпринял ряд действий, которые фактически подставили под сомнение основополагающий акт сотрудничества между НАТО и РФ. Регулярно проводятся военные учения у границ России, причём они прикрываются якобы угрозой со стороны Москвы», — отметил в разговоре с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Он напомнил, что и раньше, прежде чем совершить акт агрессии, представители как альянса, так и западного сообщества в целом раскручивали антироссийскую истерию, создавая соответствующую атмосферу. Причём Москва никогда не давала поводов и оснований для таких кампаний, заявил аналитик. Однако, как отметил в беседе с RT эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков, вся ответственность за эскалацию ситуации всё равно ложилась на Россию. По его словам, альянс вспоминает о диалоге лишь тогда, когда ему что-то нужно от РФ.

«И НАТО вспоминает об этом накануне каких-нибудь знаковых событий. Вот сейчас обсуждается встреча стран нормандского формата на уровне МИД по украинскому вопросу, и поэтому раздаются призывы к России садиться за стол переговоров и вести конструктивные переговоры в том числе с НАТО», — пояснил Ермаков.

При этом он подчеркнул, что в рамках того же Совета Россия — НАТО, как правило, не ведётся никакого конструктивного разговора, так как в альянсе зациклены только на своих интересах.

«К тому же, обострение отношений с Россией ещё связано и с тем, что НАТО до сих пор находится в поиске своей идентичности, то есть, по сути, оправдания своего существования. Ведь изначально он создавался как сила, противодействующая Советскому Союзу, а теперь реалии изменились», — говорит Ермаков.

Вместе с тем он полагает, что участники альянса вряд ли выступают единым фронтом исключительно за противодействие России.

«Некоторые члены НАТО опасаются, что дальнейшая «сдерживающая» политика может ещё сильнее подорвать международную и региональную стабильность, что негативно будет отражаться на безопасности отдельно взятых стран — членов альянса. Здесь речь идёт о различных непреднамеренных инцидентах, которых удавалось избегать ранее, так как постоянно шли консультации между российскими и натовскими военными», — добавил Ермаков.

Зал заседаний в штаб-квартире НАТО

AFP

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В связи с этим, как считает Юрий Кнутов, нужно восстанавливать диалог, который бы способствовал разрядке напряжённости и координации действий, когда речь заходит о военных учениях.

«Проблем много, но нынешнее руководство НАТО пока не желает их обсуждать, отделываясь лишь громкими заявлениями и ожидая, что Россия будет уговаривать блок сотрудничать с ней», — отмечает он.

Однако, как добавляет Сергей Ермаков, Москва вряд ли станет терпеть пренебрежение своими интересами, хотя и выражает готовность возобновить контакты, если в НАТО будут обсуждать что-то кроме Украины.