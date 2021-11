В поисках золотой середины: чего ожидать от нового раунда переговоров по иранской ядерной сделке • 63 • В мире В Вене стартовал седьмой раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки (СВПД). По словам российского постпреда при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, диалог «начался довольно успешно». Эксперты отмечают, что нынешние консультации могут быть осложнены тем, что Тегеран теперь настаивает на том, чтобы на переговорах в первую очередь обсуждалась отмена американских санкций. Однако в США ранее заявляли, что не собираются идти на уступки. В связи с этим аналитики считают, что существенную роль может сыграть Россия, поскольку именно она способна привести стороны к консенсусу. Иранская АЭС в Бушере AP © Vahid Salemi В понедельник, 29 ноября, в австрийской столице стартовал седьмой раунд переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). По словам постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, стороны договорились продолжать совместные усилия по достижению соглашения. «Заседание Совместной комиссии по СВПД завершилось. Участники договорились о дальнейших немедленных шагах в ходе седьмого раунда переговоров, который начался довольно успешно», — написал Ульянов в Twitter. The meeting of the Joint Commission on #JCPOA is over. The participants agreed on further immediate steps during the seventh round of negotiations which started quite successfully. pic.twitter.com/qZyqpaiqFw — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) November 29, 2021 Он также добавил, что Тегеран согласился «работать по ядерному треку», который предполагает возвращение страны к изначальным параметрам сделки. Работу над сделкой после перерыва, который стороны взяли в июне для проведения консультаций в своих столицах, продолжают делегации Ирана, России, Китая, Великобритании, Германии и Франции. Иранская делегация участвует в консультациях в обновлённом составе. Её возглавил замминистра иностранных дел исламской республики Али Багери. Российскую делегацию возглавляет Михаил Ульянов. Председательствует на заседании координатор Евросоюза Энрике Мора. Американская делегация также будет участвовать в переговорах, но опосредованно, поскольку в 2018 году 45-й президент США Дональд Трамп вывел страну из СВПД. Спецпосланник Соединённых Штатов Роберт Мэлли будет присутствовать на отдельных консультациях с участниками сделки, однако не сможет вести прямой диалог с иранской стороной. По итогам предыдущих переговоров стороны смогли договориться о том, какие санкции Вашингтона в отношении Тегерана будут отменены, и почти согласовали, что предстоит предпринять Ирану в ядерной области, чтобы вернуться к обязательствам. Переговоры по ядерной сделке в апреле 2021

© Lars Ternes / EU Delegation in VIienna / APA Новые требования Как сообщил Ульянов, в преддверии нового раунда переговоров российская сторона провела неформальные консультации с китайским и иранским представителями. «Китай, Иран и Россия провели трёхсторонние неформальные консультации в рамках подготовки официального возобновления венских переговоров 29 ноября. Обмен мнениями был полезен прежде всего для лучшего понимания обновлённой переговорной позиции Тегерана», — написал дипломат в Twitter. Как заявил 28 ноября Али Багери, Тегеран теперь настаивает на смещении фокуса переговоров в сторону обсуждения снятия американских санкций, ранее введённых Вашингтоном. «Мы преследуем две цели. Во-первых, добиться полного, гарантированного и поддающегося проверке снятия санкций, введённых против иранского народа. Без этого процесс будет продолжаться бесконечно. «Переговоры» без железобетонного решения не полезны никому», — отметил Багери в статье для Financial Times. Помимо этого, отметил он, в Иране намерены отстаивать «реализацию законных прав иранской нации использовать мирные атомные технологии», особенно в области обогащения урана для промышленных целей в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия. Также иранский представитель обвинил западные страны в пренебрежении к заключённому ранее соглашению. «Запад скорее старается набрать баллы общественного мнения, делая заявления, но скрытно при этом делая всё для «дезимплементации» договорённостей. Исходя из нашего опыта, за этим следуют попытки «захватить» платформу СВПД с целью вынудить Иран к новым уступкам в областях, не связанных с ядерным вопросом», — заявил Багери. Заместитель главы МИД Ирана Али Багери

© Vladimir Simicek Сомнения Запада Между тем, как сообщил Reuters со ссылкой на осведомлённые источники, нынешнюю постановку вопроса Ираном относительно санкций европейские и американские дипломаты считают нереалистичной. Ведь Тегеран требует отметить абсолютно все рестрикции, которые были введены с 2017 года, причём среди них называются и те, что были установлены не применительно к иранской ядерной программе. По мнению диппредставителей, Тегеран таким образом пытается выиграть время для осуществления своей ядерной программы. Эту же точку зрения ранее выражал и Роберт Мэлли, отмечая, что в этом случае со стороны Вашингтона может последовать усиление давления на исламскую республику. «Если подход Ирана таков — пытаться использовать переговоры как прикрытие ускоренной ядерной программы и, как я говорю, тянуть время за ядерным столом, — нам придётся реагировать так, как мы бы предпочли этого не делать. Никого не должно удивить, если в тот момент давление на Иран будет усилено», — говорил Мэлли в эфире BBC. В Госдепартаменте США также не высказывали намерений идти на поводу у Ирана и ослаблять нынешние ограничения до того, как будет полностью восстановлен СВПД. «Мы предельно ясно дали понять, что не намерены и не будем делать односторонних шагов для повышения привлекательности переговоров», — заявил глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс, отвечая на вопрос о вероятности смягчения антииранских рестрикций. Между тем российский постпред Михаил Ульянов на днях подчёркивал, что именно усиление санкционного давления со стороны Соединённых Штатов побудило Иран пренебречь своими обязательствами по сделке и сосредоточиться на расширении масштабов своей ядерной программы. «Деятельность ИРИ (Исламской Республики Иран. — RT) в ядерной области всё больше отклоняется от согласованных в СВПД параметров… Необходимо устранить первопричины, которые побудили Иран к отклонению от условий ядерной сделки, а именно выход США из СВПД и массированное санкционное воздействие Вашингтона на ИРИ», — говорилось в заявлении дипломата, распространённом МИД. Госдеп США

© Joshua Roberts Борьба позиций Спецслужбы в Израиле будут выслеживать заражённых "омикроном" - чрезвычайное распоряжение Эксперты считают, что нынешний раунд переговоров в Вене может проходить в гораздо более жёстком ключе, чем предыдущие. Тем более, что новое правительство Ирана придерживается достаточно консервативных и антизападных взглядов. «Приход к власти Ибрагима Раиси вполне может отразиться на темпе переговоров в Вене, так как он более жёсток и неуступчив, когда дело касается интересов Ирана. В связи с этим на переговорах стороны могут столкнуться с определёнными трудностями», — выразила мнение в комментарии RT старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова. По её словам, Ирану нужно во что бы то ни стало добиться отмены американских санкций, которые препятствуют нормальному экономическому развитию страны и способствуют напряжению внутри республики. Она также отметила справедливость слов Али Багери о том, что те же США в контексте переговоров по ядерной сделке могут выдвинуть Тегерану и не связанные с ней требования. «США заинтересованы, чтобы Иран шёл на уступки не только по своей ядерной программе, но и изменил курс своей политики в регионе, а также взял обязательства по ограничению развития программы баллистических ракет», — пояснила аналитик. По её мнению, выходом могло бы стать заключение временного соглашения, которое станет «несгораемым» рубежом до тех пор, пока не будут достигнуты постоянные договорённости. При этом Фёдорова отметила, что все участники признают необходимость проведения дальнейших консультаций. «Все стороны подчёркивают, они не заинтересованы в переговорах ради самого процесса переговоров. Поэтому стоит ожидать в ближайшем времени хотя бы промежуточного решения по сделке», — добавила эксперт. Её точку зрения разделяет и профессор Дипломатической академии МИД РФ, востоковед Александр Вавилов. При этом он более оптимистичен в прогнозах по заключению нового СВПД. «Перспективы благоприятные. Конечно, будет много дискуссий. Тем не менее все стороны в этих переговорах заинтересованы. Потому что в современных условиях никому не хочется нагнетания напряжённости вокруг ядерной программы Ирана, а самому Ирану необходимо освободиться от санкций. Поэтому будут искать «золотую середину», — сказал собеседник RT. По его мнению, Тегеран в этом отношении больше рассчитывает на новую американскую администрацию во главе с Джо Байденом, так как именно с его подачи США пусть и опосредованно, но участвуют сейчас в переговорах. Ядерный объект недалеко от иранского города Исфахан

Вместе с тем замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк отметил, что Иран не готов идти на поводу у США во всём и нынешнюю разработку ядерной программы использует как способ давления на участников переговоров. «Иран продолжает развивать свою ядерную программу, понимая, что это один из немногих действенных способов заставить прислушаться к своему мнению не мировое сообщество, а в первую очередь, США и Запад», — пояснил Данюк. В этом отношении, считает он, большая ответственность ложится на Москву, так как Тегеран больше ей доверяет во всей этой ситуации. Поэтому именно России как фактическому медиатору предстоит привести противников-переговорщиков к консенсусу, полагает эксперт. «Полагаю, что к России прислушивается не только Тегеран, но и все стороны процесса. Иран в большей степени, потому что Москва неоднократно выполняла свои обязательства, озвучивая все позиции и не обвиняла ни в чём Иран, что ценят наши иранские партнёры», — заключил аналитик.



