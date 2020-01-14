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В поисках выхода из Идлибского тупика

14 января 2020, 20:24  •  89 • Аналитика

В последнее время все чаще и чаще читаю материалы о провинции Идлиб в Сирии. А ведь любят наши аналитики искать черную кошку в темной комнате, зная, что её там быть не может. Договорились уже до того, что Россия и Сирия чуть ли не угрожают Турции.


Так ли это на самом деле? Что сообщают по этому поводу официальные источники? И как дело обстоит на самом деле?



Ситуация в Идлибском "серпентарии" действительно закручена серьезно. Но не на столько, чтобы быть неразрешимой.

Что мы имеем в активе? Стороны, вроде как, не хотят продолжать войну. Все стороны, вроде как, призывают прекратить боевые действия. Люди бегут из Идлиба при первой возможности. Все три лидера, Путин, Асад и Эрдоган, готовы к компромиссу.

Что в пассиве? Боевики, которые сегодня сконцентрированы в Идлибе, слишком «замазаны кровью». Они понимают, что выйти и раствориться среди мирных жителей - задача сложная. Почти невыполнимая. Поэтому мирных жителей удерживают любыми способами, чтобы использовать их в качестве прикрытия.

Последние переговоры, которые прошли в Москве только что, по большому счёту, успешными не назвать. Судя по тому, что пишут издания Сирии, Турции и России, стороны просто в очередной раз ограничились декларациями о намерениях и своим видением будущего провинции Идлиб.

Коротко, штрихами о целях сторон. Как выходить из идлибского тупика.

Сирия. Освободить провинцию Идлиб от боевиков и установить там власть президента Асада. В принципе, правительство Сирии всеми правдами и не правдами хочет убрать из мятежной провинции вооруженных людей и подразделения других стран. Сирийцы понимают, что самостоятельно победить боевиков в этом "серпентарии" им не под силу. Проблема - именно протурецкие боевики.

Турция. Эрдоган не раз говорил, что провинция Идлиб, несмотря на прекрасные условия для развития сельского хозяйства, туркам не нужна. Так же как и сирийцам, необходимо разоружить боевиков и установить мир. Проблема Эрдогана - курды. Турок вполне удовлетворила бы автономия курдов в составе Сирии с сохранением собственного влияния.

Россия. В принципе, цели, поставленные российским военным, выполнены. Сейчас начинают работать бизнесмены. А для хорошего бизнеса очень важен мир. Поэтому добиваться мира Россия будет любой ценой. 

Значит, все три государства сейчас будут решать задачу установления мира - в провинции Идлиб в первую очередь. Одновременно Турция и Сирия будут прилагать все усилия, чтобы не допустить выхода боевиков за пределы "зоны деэскалации".

По моему мнению, существует два выхода из этой тупиковой ситуации. Первый - организовать коридор, по которому боевики выйдут из котла на территорию соседнего государства. Но этот вариант очень проблематичен. Так как необходимо согласие этого государства - Турции. Что, сами понимаете, достаточно сложно. Сложно уже потому, что согласие на такой шаг будет означать признание боевиков самостоятельной политической силой.

Второй вариант выглядит более реалистичным. Тянуть время, заставляя боевиков выпускать мирных жителей по коридорам безопасности. Спасая таким образом гражданское население от уничтожения и лишая террористов возможности прикрываться ими при наступлении армии Сирии. Пока второй вариант в той или иной мере и реализуется. Неспешно, но - по крайней мере, именно эти контуры прочерчены.

Александр Ставер

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