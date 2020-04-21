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В поисках виновных в эпидемии коронавируса США вышли на самих себя? Обама помог деньгами лаборатории в Ухане
21 апреля 2020, 15:10 • 77 • Политика
США с разрешения Барака Обамы дали биолаборатории в китайском Ухане, где учёные исследовали опасные вирусы, грант в размере 3,7 миллиона долларов.
Биолаборатория в китайском Ухане, где учёные исследовали опасные вирусы, финансировалась США с согласия на тот момент ещё президента США Барака Обамы. Об этом говорится в расследовании организации "Французские партизаны".
Речь идёт о гранте в размере 3,7 миллиона долларов, который в 2015 году выдал китайской лаборатории Национальный институт здоровья США под руководством Энтони Фаучи. Согласие на это дал лично Барак Обама, находившийся тогда в кресле американского президента.
Стоит отметить, что за год до этого в США ввели запрет на изучение смертельных вирусов. Причиной стали несколько опасных происшествий в государственных американских лабораториях. То есть грант на изучение смертельных вирусов не мог быть выдан. Только личное участие Обамы позволило дать денег китайской лаборатории.
В этой связи у официальных лиц США возникли определённые вопросы к Энтони Фаучи. Советник президента США по стратегии Грег Рубини задал их главе Национального института здоровья США в Twitter.
Фото: скриншот Twitter/@GregRubini
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