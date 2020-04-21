В поисках виновных в эпидемии коронавируса США вышли на самих себя? Обама помог деньгами лаборатории в Ухане

Биолаборатория в китайском Ухане, где учёные исследовали опасные вирусы, финансировалась США с согласия на тот момент ещё президента США Барака Обамы. Об этом говорится в расследовании организации "Французские партизаны".

Речь идёт о гранте в размере 3,7 миллиона долларов, который в 2015 году выдал китайской лаборатории Национальный институт здоровья США под руководством Энтони Фаучи. Согласие на это дал лично Барак Обама, находившийся тогда в кресле американского президента.

Стоит отметить, что за год до этого в США ввели запрет на изучение смертельных вирусов. Причиной стали несколько опасных происшествий в государственных американских лабораториях. То есть грант на изучение смертельных вирусов не мог быть выдан. Только личное участие Обамы позволило дать денег китайской лаборатории.

В этой связи у официальных лиц США возникли определённые вопросы к Энтони Фаучи. Советник президента США по стратегии Грег Рубини задал их главе Национального института здоровья США в Twitter.

Др. Фаучи, почему вы финансировали исследование в 2015 году, вместе с научным фондом Китая, - чтобы произвести смертельный коронавирус? Др. Фаучи, почему вы тайно сказали сенатору Ричарду Берру, что коронавирус разрушит Уолл-стрит? И сенатор Берр 13.02.20 сбросил $1,5 млн акций? - интересуется советник главы Белого дома.

Фото: скриншот Twitter/@GregRubini