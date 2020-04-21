Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
А как же «агрессор»? Украинская верхушка выстраивается в очередь на поклон в Мос...
«Вообще не объяснили ситуацию»: почему 27 серпуховских врачей отказались работат...
«Армата» сдала экзамен в Сирии
"Он американец": "Иностранное гражданство" депутата вызвало ...
Главная / Политика

В поисках виновных в эпидемии коронавируса США вышли на самих себя? Обама помог деньгами лаборатории в Ухане

21 апреля 2020, 15:10  •  77 • Политика
США с разрешения Барака Обамы дали биолаборатории в китайском Ухане, где учёные исследовали опасные вирусы, грант в размере 3,7 миллиона долларов.
Биолаборатория в китайском Ухане, где учёные исследовали опасные вирусы, финансировалась США с согласия на тот момент ещё президента США Барака Обамы. Об этом говорится в расследовании организации "Французские партизаны".
Речь идёт о гранте в размере 3,7 миллиона долларов, который в 2015 году выдал китайской лаборатории Национальный институт здоровья США под руководством Энтони Фаучи. Согласие на это дал лично Барак Обама, находившийся тогда в кресле американского президента.
Стоит отметить, что за год до этого в США ввели запрет на изучение смертельных вирусов. Причиной стали несколько опасных происшествий в государственных американских лабораториях. То есть грант на изучение смертельных вирусов не мог быть выдан. Только личное участие Обамы позволило дать денег китайской лаборатории.
В этой связи у официальных лиц США возникли определённые вопросы к Энтони Фаучи. Советник президента США по стратегии Грег Рубини задал их главе Национального института здоровья США в Twitter.
Др. Фаучи, почему вы финансировали исследование в 2015 году, вместе с научным фондом Китая, - чтобы произвести смертельный коронавирус? Др. Фаучи, почему вы тайно сказали сенатору Ричарду Берру, что коронавирус разрушит Уолл-стрит? И сенатор Берр 13.02.20 сбросил $1,5 млн акций? - интересуется советник главы Белого дома.
Фото: скриншот Twitter/@GregRubini

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
21 апреля 2020, 04:10
"Крымский манёвр": Эксперт объяснил необычный маршрут укладчика "Северного потока - 2"
21 апреля 2020, 00:10
"Кто людей лечить будет?": Пушков не выдержал наглости краснодарской чиновницы
21 апреля 2020, 02:10
В Госдуме назвали источник фейков о коронавирусе в России
21 апреля 2020, 12:10
Оперный певец поставил под угрозу тысячи человек. Кто раскрутил бунт во Владикавказе?
21 апреля 2020, 08:10
Выплаты мигрантам не помогут: Эксперты предсказали в России социальный взрыв и рост преступности
21 апреля 2020, 00:10
Пять вопросов и одно принципиальное решение: Что волнует Путина в пандемии COVID-19
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 апреля 2020, 18:10
"Мы зайдём и сразу вернём": Зеленский представил новый план "возвращения" Донбасса
16 апреля 2020, 23:10
Защититься от коронавируса зубочисткой: Белорусы взяли на вооружение китайский способ
17 апреля 2020, 22:10
Выдержал лишь три минуты: "Невыразительному" Силуанову дали недвусмысленный намёк
19 апреля 2020, 02:05
«Доказала свою эффективность»: на что способна российская машина дистанционного разминирования «Листва»
20 апреля 2020, 23:05
«Вообще не объяснили ситуацию»: почему 27 серпуховских врачей отказались работать с коронавирусными больными
20 апреля 2020, 07:10
«Украина – это торпеда для Польши» – киевский эксперт
15 апреля 2020, 06:10
ВСУшник расстрелял проститутку, заразившую полтора десятка его «побратимов»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.