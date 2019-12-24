В поисках виноватых

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с обвинениями в адрес России, заявив, что государство стремится «переписать историю». В качестве подтверждения своих слов он привел отрицание Москвой влияния секретных протоколах пакта Молотова-Риббентропа на историю Европы.

Россия пытается «переписать историю» и скрыть факт влияния на «болезненную историю Европы» секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа, который был заключен между Советским Союзом и нацистской Германией незадолго до начала Первой мировой войны. Соответствующее заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа, чьи слова приводит издание Sputnik.

По мнению литовского главы, Москва усердно пытается переписать историю в свою пользу. В свою очередь Гитанас Науседа считает, что именно соглашения, которые существовали между Германией и СССР в прошлом столетии, страны Балтии впоследствии оказались оккупированными. Президент Литвы призвал «не забывать уроки», которые Европе следует извлечь из истории.

Речь идет о недавнем заявлении президента РФ Владимира Путина. В ходе заседания глав стран СНГ, которое состоялось в минувшую пятницу, российский лидер выразил свое недоумение в связи с недавней резолюцией Европейского парламента «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы». В соответствии с этой резолюцией, так именно называемый пакт Молотова-Риббентропа поделил Европу между двумя тоталитарными режимами – немецким и советским. В документе делается вывод о том, что, в частности, этот пакт поспособствовал началу Второй мировой войны.

Между тем, Владимир Путин представил целый ряд документов, которые так или иначе были связаны с договорами других европейских государств с Германией и были заключены до начала Второй мировой войны. В частности, речь идет о Польше, Великобритании, Франции, Литве и Латвии.

Что же касается пакта Молотова Риббентропа или советско-германского договора о ненападении, который был подписан 23 августа 1939 года главами внешнеполитических ведомств Советского союза и Германии, то его содержание не противоречило нормам международного права и соответствовало договорной практике государств, которая была принята для урегулирований подобного рода.

При этом вместе с этим договором стороны подписали и дополнительный – секретный – протокол, в котором государства разграничили сферы своих интересов. Согласно этому протоколу, зоной влияния СССР считались Западная Белоруссия, Западная Украина, Бессарабия и часть Прибалтики, что отодвигало границу СССР западнее.

Профессиональные военные историки делают вывод о том, что эта договоренность сыграла важную роль в ходе Второй мировой войны, поскольку позволила СССР выиграть время. Государство получило передышку и возможность подготовиться к войне, усилить свою военную промышленность и увеличить численность армии.

Когда же Великая Отечественная война началась, немецкие войска оказались вынужденными проводить наступление с более удаленных рубежей, нежели могли бы наступать. Это позволило СССР провести своевременную эвакуацию в восточную часть государства ряда промышленных предприятий и мобилизовать дивизии, которые впоследствии сдержали армии вермахта под Москвой и Ленинградом.

Помимо этого, специалисты считают, что пакт о ненападении позволил предотвратить войну Японии против СССР – Токио был недоволен тем, что Берлин подписал это соглашение с Советским союзом и не учел мнение японской стороны.

Добавим, что власти РФ неоднократно заявляли о том, что присоединение Прибалтики к СССР соответствовало нормам международного права того времени и не являлось оккупацией: стороны не вели военных действий, а советские войска были введены на территорию стран Балтии с согласия властей этих государств.