В поисках шпионов: в бундестаге хотят узнать о «поддержке» Россией немецких депутатов

В бундестаге хотят выяснить, какие данные есть у немецкого правительства о «материальной и медийной поддержке» германских депутатов Россией. Такой запрос Федеральному правительству Германии направили члены партии «Союз 90/Зелёные». Кроме того, в документе, с текстом которого ознакомился RT, они интересуются и тем, как часто парламентарии обращались за помощью к дипломатическим институтам ФРГ для поездок в Россию. По мнению экспертов, подобные заявления в очередной раз свидетельствуют не только об антироссийской кампании, проводимой некоторыми немецкими депутатами, но и о желании зелёных найти компромат на своих политических конкурентов.

В бундестаге намерены выяснить, есть ли у правительства Германии данные о «материальной и медийной поддержке» немецких депутатов Россией. Об этом говорится в запросе партии «Союз 90/Зелёные», направленном Федеральному правительству Германии.

Документ, с текстом которого ознакомился RT, посвящён деятельности власти по борьбе с так называемым влиянием иностранных государств на демократические процессы принятия решений в стране. Так, зелёные хотят узнать, какие попытки предпринимали иностранные государства, чтобы повлиять на выборы и избирательные кампании в Германии с сентября 2013 года.

Кроме того, они задаются вопросом, имеет ли Федеральное правительство Германии какие-либо данные «о попытках вербовки» депутатов бундестага со стороны иностранных спецслужб и сколько «случаев за последние пять лет известно правительству ФРГ».

При этом авторов запроса особо интересует якобы возможное «вмешательство» Москвы в германские внутриполитические процессы.

«Какими собственными опытными данными располагает немецкое правительство о «материальной и медийной поддержке» депутатов бундестага Россией и как оно классифицирует такую возможную поддержку с правовой точки зрения?» — говорится в документе.

«Союз 90/Зелёные» также интересуется случаями обращения немецких депутатов за поддержкой к дипломатическим институтам ФРГ для поездок в Россию.

«Как часто депутаты бундестага за 19-й срок созыва обращались за поддержкой к дипломатическим институтам ФРГ для поездок в Россию или проходили предварительные консультации (пожалуйста, разбейте по фракциям)?» — говорится в документе.

Стоит отметить, что в своём запросе зелёные ссылаются на публикации немецких СМИ, согласно которым перед парламентскими выборами в Германии в 2017 году Россия якобы могла оказывать поддержку члену партии «Альтернатива для Германии» Маркусу Фронмайеру. При этом сам депутат опровергал подобные обвинения.

Ранее в ФРГ уже обвиняли Россию во вмешательстве в голосование 2017 года, однако позже немецкая контрразведка признала отсутствие доказательств российского «вмешательства».

«Опасения относительно вмешательства России в германскую избирательную кампанию не оправдались», — говорится в докладе федерального ведомства по защите Конституции.

Российские власти не раз подчёркивали, что Москва никогда не вмешивалась во внутренние дела других государств.

«Хочу заявить предельно чётко: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела ни стран ЕС, ни других государств мира. В этом состоит наше ключевое отличие от США и ряда их союзников, которые, например, поддержали переворот на Украине в феврале 2014 года», — заявил Путин.

Подобные заявления в отношении России свидетельствуют не только об антироссийской кампании, проводимой некоторыми немецкими депутатами, но и о желании партии «Союз 90/Зелёные» найти компромат на своих политических конкурентов, считает политолог Александр Асафов.

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© Arne Dedert/dpa

«Это всё происходит в рамках антироссийской кампании, при этом является и инструментом внутренней политической борьбы. Очевидно, что представители партии зелёных хотят таким образом собрать компромат и сведения о своих политических конкурентах. Очевидно, что к тем, кто посещал Россию и вступал в какие-то взаимоотношения с представителями российского правительства и бизнеса, к ним будет в оскорбительной форме адресована претензия понятного содержания. Зелёные хотят представить всё так, будто Россия фактически купила часть депутатов бундестага. Очевидно, что кампания по стигматизации России удобна, однако разрушения связей с дружественными немецкими политиками или каких-то последствий для международной политики, для РФ из-за подобных действий зелёных не будет», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

«Помешать диалогу между Россией и Германией»

«Союз 90/Зелёные» ранее неоднократно выступал за усиление антироссийских санкций и против строительства «Северного потока — 2».

По мнению депутата от зелёных Мануэля Саррацина, реализация этого проекта якобы нарушает Парижское соглашение о борьбе с изменением климата, а доходы от него пойдут на «финансирование политики Путина».

В феврале этого года партия запросила проведение в бундестаге дискуссий по «Северному потоку — 2». Так, глава фракции зелёных в парламенте Катрин Геринг-Эккардт заявила, что немецкое правительство «торпедировало достижение европейских целей в сфере энергетики и защиты климата и отреклось от европейской солидарности, выступив за большую зависимость от российского газа».

С помощью таких заявлений и инициатив партия «Союз 90/Зелёные» открыто пытается помешать сотрудничеству Москвы и Берлина. Такое мнение в беседе с RT выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Неслучайно зелёные пытаются обвинить своих коллег в том, что они проводят подобные встречи, не информируя германские спецслужбы и дипломатические ведомства, и проводят их слишком часто. В реальности же эти действия направлены на то, чтобы помешать диалогу между Россией и Германией, который в той или иной степени продолжает существовать. Именно этого и добиваются в данном случае зелёные», — отметил эксперт.

Аргументы без доказательств

Стоит отметить, что особое место в запросе отведено теме дезинформации и гибридной угрозе для Германии. Так, «Союз 90/Зелёные» спрашивает у Федерального правительства Германии, есть ли в правительстве структуры, ответственные за выявление СМИ, управляемых иностранными правительствами, а также о стратегии для предотвращения целенаправленной дезинформации со стороны таких медиакомпаний.

В самом же документе депутаты партии зелёных ссылаются на сообщения о якобы «вмешательстве» России в американские выборы, в том числе попытках повлиять на исход голосования с помощью социальных сетей.

Между тем ещё 18 апреля Минюст США обнародовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года, одним из главных выводов которого стало отсутствие доказательств связей команды Дональда Трампа с Россией.

Обвинения России во вмешательстве в дела других стран, в якобы публикации огромного количества фейковых новостей и в ведении какой-то информационной войны против западных стран — это уже общая антироссийская пропаганда, подчеркнул Александр Асафов.