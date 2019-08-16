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В поисках шпионов: в бундестаге хотят узнать о «поддержке» Россией немецких депутатов
16 августа 2019, 11:09 • 83 • В мире
В бундестаге хотят выяснить, какие данные есть у немецкого правительства о «материальной и медийной поддержке» германских депутатов Россией. Такой запрос Федеральному правительству Германии направили члены партии «Союз 90/Зелёные». Кроме того, в документе, с текстом которого ознакомился RT, они интересуются и тем, как часто парламентарии обращались за помощью к дипломатическим институтам ФРГ для поездок в Россию. По мнению экспертов, подобные заявления в очередной раз свидетельствуют не только об антироссийской кампании, проводимой некоторыми немецкими депутатами, но и о желании зелёных найти компромат на своих политических конкурентов.
Reuters © Fabrizio Bensch
В бундестаге намерены выяснить, есть ли у правительства Германии данные о «материальной и медийной поддержке» немецких депутатов Россией. Об этом говорится в запросе партии «Союз 90/Зелёные», направленном Федеральному правительству Германии.
Документ, с текстом которого ознакомился RT, посвящён деятельности власти по борьбе с так называемым влиянием иностранных государств на демократические процессы принятия решений в стране. Так, зелёные хотят узнать, какие попытки предпринимали иностранные государства, чтобы повлиять на выборы и избирательные кампании в Германии с сентября 2013 года.
Кроме того, они задаются вопросом, имеет ли Федеральное правительство Германии какие-либо данные «о попытках вербовки» депутатов бундестага со стороны иностранных спецслужб и сколько «случаев за последние пять лет известно правительству ФРГ».
При этом авторов запроса особо интересует якобы возможное «вмешательство» Москвы в германские внутриполитические процессы.
«Какими собственными опытными данными располагает немецкое правительство о «материальной и медийной поддержке» депутатов бундестага Россией и как оно классифицирует такую возможную поддержку с правовой точки зрения?» — говорится в документе.
«Союз 90/Зелёные» также интересуется случаями обращения немецких депутатов за поддержкой к дипломатическим институтам ФРГ для поездок в Россию.
«Как часто депутаты бундестага за 19-й срок созыва обращались за поддержкой к дипломатическим институтам ФРГ для поездок в Россию или проходили предварительные консультации (пожалуйста, разбейте по фракциям)?» — говорится в документе.
Стоит отметить, что в своём запросе зелёные ссылаются на публикации немецких СМИ, согласно которым перед парламентскими выборами в Германии в 2017 году Россия якобы могла оказывать поддержку члену партии «Альтернатива для Германии» Маркусу Фронмайеру. При этом сам депутат опровергал подобные обвинения.
Ранее в ФРГ уже обвиняли Россию во вмешательстве в голосование 2017 года, однако позже немецкая контрразведка признала отсутствие доказательств российского «вмешательства».
Российские власти не раз подчёркивали, что Москва никогда не вмешивалась во внутренние дела других государств.
«Хочу заявить предельно чётко: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела ни стран ЕС, ни других государств мира. В этом состоит наше ключевое отличие от США и ряда их союзников, которые, например, поддержали переворот на Украине в феврале 2014 года», — заявил Путин.
Подобные заявления в отношении России свидетельствуют не только об антироссийской кампании, проводимой некоторыми немецкими депутатами, но и о желании партии «Союз 90/Зелёные» найти компромат на своих политических конкурентов, считает политолог Александр Асафов.
«Это всё происходит в рамках антироссийской кампании, при этом является и инструментом внутренней политической борьбы. Очевидно, что представители партии зелёных хотят таким образом собрать компромат и сведения о своих политических конкурентах. Очевидно, что к тем, кто посещал Россию и вступал в какие-то взаимоотношения с представителями российского правительства и бизнеса, к ним будет в оскорбительной форме адресована претензия понятного содержания. Зелёные хотят представить всё так, будто Россия фактически купила часть депутатов бундестага. Очевидно, что кампания по стигматизации России удобна, однако разрушения связей с дружественными немецкими политиками или каких-то последствий для международной политики, для РФ из-за подобных действий зелёных не будет», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.
«Помешать диалогу между Россией и Германией»
«Союз 90/Зелёные» ранее неоднократно выступал за усиление антироссийских санкций и против строительства «Северного потока — 2».
По мнению депутата от зелёных Мануэля Саррацина, реализация этого проекта якобы нарушает Парижское соглашение о борьбе с изменением климата, а доходы от него пойдут на «финансирование политики Путина».
В феврале этого года партия запросила проведение в бундестаге дискуссий по «Северному потоку — 2». Так, глава фракции зелёных в парламенте Катрин Геринг-Эккардт заявила, что немецкое правительство «торпедировало достижение европейских целей в сфере энергетики и защиты климата и отреклось от европейской солидарности, выступив за большую зависимость от российского газа».
С помощью таких заявлений и инициатив партия «Союз 90/Зелёные» открыто пытается помешать сотрудничеству Москвы и Берлина. Такое мнение в беседе с RT выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Аргументы без доказательств
Стоит отметить, что особое место в запросе отведено теме дезинформации и гибридной угрозе для Германии. Так, «Союз 90/Зелёные» спрашивает у Федерального правительства Германии, есть ли в правительстве структуры, ответственные за выявление СМИ, управляемых иностранными правительствами, а также о стратегии для предотвращения целенаправленной дезинформации со стороны таких медиакомпаний.
В самом же документе депутаты партии зелёных ссылаются на сообщения о якобы «вмешательстве» России в американские выборы, в том числе попытках повлиять на исход голосования с помощью социальных сетей.
Между тем ещё 18 апреля Минюст США обнародовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года, одним из главных выводов которого стало отсутствие доказательств связей команды Дональда Трампа с Россией.
Обвинения России во вмешательстве в дела других стран, в якобы публикации огромного количества фейковых новостей и в ведении какой-то информационной войны против западных стран — это уже общая антироссийская пропаганда, подчеркнул Александр Асафов.
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