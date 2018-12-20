В поисках счастья: о чем не спросили Владимира Путина

Тех, кто никогда не был на пресс-конференции президента России Владимира Путина, интересует все, что происходит за кадром: как журналисты приходят, чем их кормят, кто попадает на первые ряды, кому дадут право задать вопрос. У коллег действительно есть секреты. Спрашивать бессмысленно, поэтому я решила попасть туда сама и увидеть все своими глазами.

Получила аккредитацию, села в автобус с надписью "Россия", и вот я на пороге Центра международной торговли Москвы. Несколько стадий проверки документов. Досмотр, как в аэропорте. Бутылки с водой и еду коллегам пришлось выбросить.

- Не переживайте, вас покормят. Там в фуд-зоне есть круассаны, хачапури и фрукты, - говорили сотрудники службы безопасности.

Закуски для изголодавшихся журналистов.Фото: Алиса ТИТКО

В коридорах у коллег я стала выпытывать, как задать вопрос? Практически все говорили, что это лотерея. Договориться невозможно. Чтобы занять лучшее место, нужно приходить пораньше. Тогда и выбор больше. Советовали привлечь внимание Владимира Путина ярким внешним видом. Мне даже сделали замечание, мол выбрала слишком строгий, темно-синий костюм. Удачным назвали только цвет помады - красный.

Многие принесли плакаты с кричащими надписями "Очистим Волгу - спасем Россию", "Путин, спасибо. Столица ДВФО - Владивосток", "Тонем. Уссурийск", "Зачем?", "Не спрошу - не уйду". В этом году были ограничения: таблички не должны быть больше формата А3, иначе камеры телеканалов и фотографы не смогут снять самого Владимира Путина.

Журналисты креативили, обращали на себя внимание хоккейными шлемами, шапочками с чемпионата мира по футболу, национальными костюмами. Хотя встреча с Путиным - не утренник, но была даже журналистка в костюме Снегурочки.

При этом внешний вид и атрибутика не всегда совпадали с вопросами, которые журналисты планировали спрашивать.

Сергея Малюкова из Липецка интересовали цифровые технологии, смогут ли они изменить жизнь провинции, а еще - как проводит обучение своей команды Владимир Путин.

Светлана Вохмянина с канала "Евразия" планировала задать вопрос о хоккее, поэтому взяла с собой красный шлем.

- Хотела спросить: "Почему русский хоккей не популярен в России?" - говорит Вохмянина.

Украинскую церковь насильно переименовывают Светлана Вохмянина принесла шлем, чтобы спросить о популярности русского хоккея.Фото: Алиса ТИТКО

Интересовал вопрос, когда будет названа первая леди страны? И подобный вопрос был озвучен.

- Как порядочный человек, я когда-нибудь должен буду это сделать, - ответит Владимир Путин.

Начало было назначено на 12.00, а Владимира Путина не было.

- Интересно, насколько опоздает? Ой, задержится, - говорила коллега в зале. - Надеюсь, что его не досматривают, как нас.

Под звуки щелчков фотоаппаратов вошел в 12.08 пресс-секретарь Дмитрий Песков, через 2 минуты - Владимир Путин.

Дальше говорили об Украине, раздельном мусоре, о ядерных ударах, которые могут стать угрозой существования планеты.

- Вам запретили пользоваться телефонами? Не выпускают в туалет? - спрашивала меня в мессенджере подруга.

- Ничего подобного, - успокаиваю ее.

Долго журналисты обсуждали, что Владимир Путин сказал о рэперах. И конкретно о Тимати: "Замечательный человек и артист прекрасный". Прямо захотелось тоже начать читать рэп.

- Давайте "Крым", - показал Владимир Путин на табличку.

- Опустите "Кавказ", поднимите "Крым", - уточнение Дмитрия Пескова позволило улыбнуться перед серьезным вопросом.

Все эти таблички - довольно простой способ заинтересовать Владимира Путина. Он выбирал не только сложные темы, но и таблички с надписями "Лыжи+Путин".

Искала счастье в зале журналистка из Московской области, у нее в руках была табличка с красными губами и надписью "Ищу счастье".

Плакат "Ищу счастье" во время пресс-конференции.Фото: Алиса ТИТКО

- Хочу спросить, есть ли у Владимира Владимировича понимание, что такое новое счастье? И есть ли у него счастье? - рассказала Алина Кулагина, журналист "Радио 1".

- Алкоголь! - кричали из одного угла зала. - Важная тема!

- Пиво! - кричали из другого. - Тоже важная!

Вопросов было много, а времени прошло много. Хотя хотелось еще играть в эту игру "вопрос-ответ". Тем более, что спрашивали даже самое банальное: "Как у вас дела?", "Как ваше здоровье?".

Чем заканчивается пресс-конференция Владимира Путина? Президент уходит, а многие журналисты идут фотографироваться в кресле, в котором сидел Владимир Путин. Я тоже посидела - обычное, малопримечательное. Разве что жестковатое. Кстати, легендарного белого стакана Владимира Путина, который привлекает внимание журналистов, не было. Его забрала служба безопасности, едва Владимир Владимирович покинул зал.

- Что думаешь после пресс-конференции? Твой первый блин комом? - спросили друзья у меня.

- Хочется попасть еще. Тем более я теперь знаю многие секреты, что нужно делать, чтобы задать вопрос.

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