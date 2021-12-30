Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Товарищи, отойдите подальше": Военкор предложил быстрый способ усмири...
Убийство донбасского командира ВСУ сопроводили циничным обещанием: "Флешмоб...
Атака с моря, земли и воздуха: Раскрыта карта наступления НАТО на Россию
"Рэмбо Путина": Bild призвал читателей всерьёз бояться
Главная / В мире

«В поисках рычага давления»: как развивается ситуация с иском ЕС против России в ВТО из-за импортозамещения

30 декабря 2021, 18:10  •  118 • В мире
Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал необоснованными претензии Евросоюза к России о якобы нарушении ею норм Всемирной торговой организации. Он напомнил, что Москва при вступлении в ВТО не подписывала часть соглашения, связанную с госзакупками, ситуацией вокруг которых недовольны в Брюсселе. А локализация производства в ряде отраслей была спровоцирована секторальными санкциями, которые США и ЕС ввели против России в 2014 году. Ранее в Брюсселе подали жалобу в ВТО из-за якобы нарушений правил при проведении тендеров на госзакупки. По мнению экспертов, этот иск Евросоюза в ВТО — сугубо политический ход, направленный на обострение отношений с Москвой.
 
Здание штаб-квартиры ВТО в Женеве globallookpress.com © Xu Jinquan/Xinhua
 

Заявления ЕС о якобы нарушении Россией норм Всемирной торговой организации (ВТО) не имеют под собой оснований, подчеркнул министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, при вступлении в ВТО Москва не подписывала часть соглашения, к выполнению которой Брюссель выдвигает претензии.

«Мы изначально параграф, связанный с госзакупками, не подписывали. И дали себе возможность развивать компетенции и свою промышленность, формировать государственный заказ для наших отраслей», — сказал глава Минпромторга в комментарии РБК.

Он также отметил, что Москва была вынуждена пойти на развитие импортозамещения в связи с секторальными санкциями, которые были введены против неё странами Евросоюза и Соединёнными Штатами.

При этом Мантуров констатировал, что Россия заинтересована в иностранных инвестициях и не чинит никаких препятствий зарубежным компаниям на коммерческом рынке.

«У нас нет никаких ограничений того, кто приходит на наш рынок, создаёт здесь производство — американская это компания или европейская, или из других стран света, или российский предприниматель — абсолютно единые условия. Если это не касается стратегических отраслей, где и то просто требуется прохождение процедур согласования вхождения в тот или иной отраслевой сегмент», — уточнил министр в комментарии ВГТРК на полях координационного совета по промышленности в Краснодаре.

Глава Минпромторга подчеркнул, что все решения в этом вопросе принимаются в рамках российского законодательства, международных договорных отношений и возможностей рынка. «Мы всегда готовы к инвестициям, к приходу иностранных инвесторов на наш рынок», — добавил Мантуров.

  • Глава Минпромторга Денис Мантуров
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Госдумы РФ

Европа против

Напомним, в июле 2021 года Евросоюз выдвинул претензии к России на платформе Всемирной торговой организации. Брюссель считает, что Москва дискриминирует европейские компании при организации государственных закупок, ставя их в невыгодное положение по сравнению с остальными участниками. В ЕС указали на тот факт, что РФ с 2015 года последовательно расширяет свою политику импортозамещения за счёт различных ограничений для иностранных компаний и льгот для отечественных производителей. Таким образом, считают в Евросоюзе, Москва пытается заменить иностранные товары и услуги в тендерах госзакупок, что имеет значительный экономический эффект для компаний ЕС.

При этом недавно в СМИ распространилась неверная интерпретация иска Евросоюза, согласно которой Брюссель якобы потребовал от России компенсировать ему €290 млрд за убытки европейских компаний от политики импортозамещения. Однако, как пояснили в Минэкономразвития, на деле в эту сумму ЕС оценил рынок закупок России, а не причинённый ущерб.

«Более того, правила ВТО не предполагают «выплат» каких-либо «компенсаций», — уточнили в ведомстве.

Как следует из заявления, опубликованного в июле на сайте Еврокомиссии, обнародованные в 2019 году тендеры российских госпредприятий суммарно стоили 23,5 трлн рублей (около €290 млрд), что эквивалентно 21% ВВП страны.

В связи с этим Брюссель пытается оспорить три реализуемые Россией меры, которые европейской стороне представляются несовместимыми с законодательством ВТО. Так, в ЕС недовольны «дискриминацией при оценке тендерных заявок». Утверждается, что некоторые российские компании, связанные с государством, снижают стоимость контракта от 15 до 30% для отечественных поставщиков товаров и услуг. При этом в конечном итоге всё равно будет выплачена исходная цена. Однако предложения европейских компаний проигрывают на этапе оценки, так как они получаются дороже.

Второй пункт, который не устраивает Евросоюз, — требование российских властей к своим компаниям получать предварительное одобрение комиссии по импортозамещению для закупки продукции машиностроения за рубежом для инвестиционных проектов с государственной поддержкой.

«По всей видимости, подобное разрешение выдаётся произвольным образом и не требуется для приобретения технических изделий от отечественных производителей», — считают в ЕС.

И третье, к чему предъявляются претензии, это квоты на отечественные товары при закупках. В Брюсселе недовольны тем, что в отношении примерно 250 категорий товаров, среди которых транспортные средства, техника, медицинские устройства и текстильная продукция, действуют 90%-ные квоты на их производство в России.

  • Здание ВТО в Женеве
  • globallookpress.com
  • © Sascha Steinach/www.imago-images.de

Реакция Москвы

Российская сторона подчёркивает, что меры, на которые жалуется Евросоюз, полностью соответствуют обязательствам страны в рамках ВТО. Как уточнили в Минэкономразвития, на прошедших ранее консультациях с ЕС Москва представила подробные разъяснения по этому поводу. В ведомстве также отметили готовность защищать правила госзакупок в рамках судебных процедур.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал иск Евросоюза в ВТО позорным шагом.

«Мне просто обидно за тех политиков, которые решились делать публично подобного рода заявления с жалобами на Российскую Федерацию. Это просто непорядочно», — сказал он в программе «Соловьев Live» 27 декабря.

При этом глава МИД отметил, что работа органа ВТО по разрешению споров до недавнего времени вообще не функционировала. «Она (ВТО. — RT) сейчас находится в параличе в значительной степени, потому что орган по урегулированию споров до недавнего времени... был недееспособным и нерабочим», — заметил министр.

Он пояснил, что такая ситуация наблюдалась из-за препятствий со стороны США назначению сотрудников на вакансии в этом органе. Произошло это после того, как Китай «завалил этот орган абсолютно обоснованными и справедливыми жалобами в адрес США по поводу нечистоплотной конкуренции», напомнил Лавров.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала иск Евросоюза к России проявлением цинизма.

«Беспредельно циничная политика. Сначала Евросоюз ввёл санкции против России. Что они ожидали? Что мы будем с этим мириться, сидеть сложа руки и не производить импортозамещения тех товаров, которые к нам не поступают в связи с санкциями на наш рынок?» — заявила она на пресс-конференции 27 декабря.

При этом Матвиенко подчеркнула, что программа импортозамещения ограждает Россию от ущерба со стороны каких-либо новых надуманных санкций.

  • Символика Еврокомиссии
  • Legion-Media
  • © Pavlo Gonchar / SOPA Images/Sipa

В контексте конфронтации

«Основной день для консультаций»: в МИД допустили проведение переговоров по безопасности с США 10 января в Женеве

Опрошенные RT эксперты отмечают, что иск Евросоюза в ВТО является сугубо политическим ходом, направленным на обострение отношений с Россией.

«Раньше таких претензий к России не предъявлялось даже в самые активные периоды импортозамещения, которые у нас начались после 2014 года. Никто об этом там громко не говорил. Сейчас же это имеет политическую окраску в контексте волны обсуждения новых санкций из-за ситуации на Украине», — пояснил профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Виктор Супян.

При этом он назвал необоснованными претензии Брюсселя к российскому импортозамещению, так как ЕС сам спровоцировал Москву на этот шаг.

«Наши контрсанкции стали следствием санкций Запада. С их помощью в Кремле пытались хоть как-то защитить внутренний рынок. Ведь есть масса примеров, когда зарубежные санкции буквально останавливали ряд производств в России. Так что охранные меры, принятые РФ, были вынужденными, чтобы обезопасить себя», — сказал аналитик.

В свою очередь, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников отметил, что квоты, которые практикует Россия для отечественных компаний не являются чем-то из ряда вон выходящим.

«То, что были предоставлены преференции отечественным компаниям в последнее время, особенно после экономических ограничений, связанных с пандемией, оправданно. Тем более, что точно так же другие страны повели себя в сложившейся ситуации», — пояснил Масленников.

По мнению политолога Александра Асафова, тема обращения ЕС с жалобой в ВТО всплыла на фоне попыток западного мира найти новые рычаги давления на Москву.

«Поскольку очевидно, что Россия с США и НАТО входит сейчас в достаточно сложные переговоры по гарантиям безопасности, западным представителям нужны все возможные методы давления, чтобы пошатнуть решимость РФ отстаивать свои позиции. И этот абсолютно абсурдный иск является одним из таких рычагов по давлению», — рассказал Асафов.

При этом эксперт считает, что никаких серьёзных последствий для России в связи с этим иском не ожидается. С ним согласен и Виктор Супян. По его словам, единственное, к чему Москве стоит готовиться, — это к тому, что процесс рассмотрения иска будет очень затянут.

«Рассмотрение в ВТО — это всегда очень длительный процесс, который может длиться годами. Однако финансовые выплаты вряд ли станут его итогом. Китай и США всё время спорят в ВТО, а потом достигают каких-то компромиссных договорённостей. Я думаю, что и в этом случае будет предпочтён тот же вариант решения проблемы», — заключил Супян.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



118
Источник
Похожие новости
29 декабря 2021, 03:10
Украина решила официально чествовать убийц и террористов
29 декабря 2021, 10:45
Литва больше не спешит останавливать транзит «Беларуськалия»
29 декабря 2021, 18:50
«Повышает ставки»: в России отреагировали на критику со стороны Борреля инициатив по гарантиям безопасности
29 декабря 2021, 04:55
Чем иностранцы заменяют оливье и селёдку под шубой: Список новогодних блюд пяти стран
29 декабря 2021, 14:50
Конституционный суд Румынии не признаёт верховенство законов ЕС над национальным законодательством
30 декабря 2021, 00:10
Сербия готовится к обороне. Вучич объяснил закупку вооружения у России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 декабря 2021, 15:15
Россия потребовала трибунала над США
28 декабря 2021, 04:25
"Рэмбо Путина": Bild призвал читателей всерьёз бояться
26 декабря 2021, 22:05
Русские загнаны в угол: Аналитик объяснил, зачем Запад идёт на невиданный риск
25 декабря 2021, 10:30
У украинских военных «кривые руки» или США поставили ВСУ «протухший» Javelin
26 декабря 2021, 01:05
Украинский политик не сдержался и перешёл на русский после слов Путина: "Враг у ворот"
25 декабря 2021, 04:05
"Это только начало": В Британии заявили об экономическом кризисе из-за России
28 декабря 2021, 17:50
Убийство донбасского командира ВСУ сопроводили циничным обещанием: "Флешмоб только начинается"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.