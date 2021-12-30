«В поисках рычага давления»: как развивается ситуация с иском ЕС против России в ВТО из-за импортозамещения

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал необоснованными претензии Евросоюза к России о якобы нарушении ею норм Всемирной торговой организации. Он напомнил, что Москва при вступлении в ВТО не подписывала часть соглашения, связанную с госзакупками, ситуацией вокруг которых недовольны в Брюсселе. А локализация производства в ряде отраслей была спровоцирована секторальными санкциями, которые США и ЕС ввели против России в 2014 году. Ранее в Брюсселе подали жалобу в ВТО из-за якобы нарушений правил при проведении тендеров на госзакупки. По мнению экспертов, этот иск Евросоюза в ВТО — сугубо политический ход, направленный на обострение отношений с Москвой.

Заявления ЕС о якобы нарушении Россией норм Всемирной торговой организации (ВТО) не имеют под собой оснований, подчеркнул министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, при вступлении в ВТО Москва не подписывала часть соглашения, к выполнению которой Брюссель выдвигает претензии.

«Мы изначально параграф, связанный с госзакупками, не подписывали. И дали себе возможность развивать компетенции и свою промышленность, формировать государственный заказ для наших отраслей», — сказал глава Минпромторга в комментарии РБК.

Он также отметил, что Москва была вынуждена пойти на развитие импортозамещения в связи с секторальными санкциями, которые были введены против неё странами Евросоюза и Соединёнными Штатами.

При этом Мантуров констатировал, что Россия заинтересована в иностранных инвестициях и не чинит никаких препятствий зарубежным компаниям на коммерческом рынке.

«У нас нет никаких ограничений того, кто приходит на наш рынок, создаёт здесь производство — американская это компания или европейская, или из других стран света, или российский предприниматель — абсолютно единые условия. Если это не касается стратегических отраслей, где и то просто требуется прохождение процедур согласования вхождения в тот или иной отраслевой сегмент», — уточнил министр в комментарии ВГТРК на полях координационного совета по промышленности в Краснодаре.

Глава Минпромторга подчеркнул, что все решения в этом вопросе принимаются в рамках российского законодательства, международных договорных отношений и возможностей рынка. «Мы всегда готовы к инвестициям, к приходу иностранных инвесторов на наш рынок», — добавил Мантуров.

Глава Минпромторга Денис Мантуров

РИА Новости

© Пресс-служба Госдумы РФ

Европа против

Напомним, в июле 2021 года Евросоюз выдвинул претензии к России на платформе Всемирной торговой организации. Брюссель считает, что Москва дискриминирует европейские компании при организации государственных закупок, ставя их в невыгодное положение по сравнению с остальными участниками. В ЕС указали на тот факт, что РФ с 2015 года последовательно расширяет свою политику импортозамещения за счёт различных ограничений для иностранных компаний и льгот для отечественных производителей. Таким образом, считают в Евросоюзе, Москва пытается заменить иностранные товары и услуги в тендерах госзакупок, что имеет значительный экономический эффект для компаний ЕС.

При этом недавно в СМИ распространилась неверная интерпретация иска Евросоюза, согласно которой Брюссель якобы потребовал от России компенсировать ему €290 млрд за убытки европейских компаний от политики импортозамещения. Однако, как пояснили в Минэкономразвития, на деле в эту сумму ЕС оценил рынок закупок России, а не причинённый ущерб.

«Более того, правила ВТО не предполагают «выплат» каких-либо «компенсаций», — уточнили в ведомстве.

Как следует из заявления, опубликованного в июле на сайте Еврокомиссии, обнародованные в 2019 году тендеры российских госпредприятий суммарно стоили 23,5 трлн рублей (около €290 млрд), что эквивалентно 21% ВВП страны.

В связи с этим Брюссель пытается оспорить три реализуемые Россией меры, которые европейской стороне представляются несовместимыми с законодательством ВТО. Так, в ЕС недовольны «дискриминацией при оценке тендерных заявок». Утверждается, что некоторые российские компании, связанные с государством, снижают стоимость контракта от 15 до 30% для отечественных поставщиков товаров и услуг. При этом в конечном итоге всё равно будет выплачена исходная цена. Однако предложения европейских компаний проигрывают на этапе оценки, так как они получаются дороже.

Второй пункт, который не устраивает Евросоюз, — требование российских властей к своим компаниям получать предварительное одобрение комиссии по импортозамещению для закупки продукции машиностроения за рубежом для инвестиционных проектов с государственной поддержкой.

«По всей видимости, подобное разрешение выдаётся произвольным образом и не требуется для приобретения технических изделий от отечественных производителей», — считают в ЕС.

И третье, к чему предъявляются претензии, это квоты на отечественные товары при закупках. В Брюсселе недовольны тем, что в отношении примерно 250 категорий товаров, среди которых транспортные средства, техника, медицинские устройства и текстильная продукция, действуют 90%-ные квоты на их производство в России.

Здание ВТО в Женеве

globallookpress.com

© Sascha Steinach/www.imago-images.de

Реакция Москвы

Российская сторона подчёркивает, что меры, на которые жалуется Евросоюз, полностью соответствуют обязательствам страны в рамках ВТО. Как уточнили в Минэкономразвития, на прошедших ранее консультациях с ЕС Москва представила подробные разъяснения по этому поводу. В ведомстве также отметили готовность защищать правила госзакупок в рамках судебных процедур.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал иск Евросоюза в ВТО позорным шагом.

«Мне просто обидно за тех политиков, которые решились делать публично подобного рода заявления с жалобами на Российскую Федерацию. Это просто непорядочно», — сказал он в программе «Соловьев Live» 27 декабря.

При этом глава МИД отметил, что работа органа ВТО по разрешению споров до недавнего времени вообще не функционировала. «Она (ВТО. — RT) сейчас находится в параличе в значительной степени, потому что орган по урегулированию споров до недавнего времени... был недееспособным и нерабочим», — заметил министр.

Он пояснил, что такая ситуация наблюдалась из-за препятствий со стороны США назначению сотрудников на вакансии в этом органе. Произошло это после того, как Китай «завалил этот орган абсолютно обоснованными и справедливыми жалобами в адрес США по поводу нечистоплотной конкуренции», напомнил Лавров.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала иск Евросоюза к России проявлением цинизма.

«Беспредельно циничная политика. Сначала Евросоюз ввёл санкции против России. Что они ожидали? Что мы будем с этим мириться, сидеть сложа руки и не производить импортозамещения тех товаров, которые к нам не поступают в связи с санкциями на наш рынок?» — заявила она на пресс-конференции 27 декабря.

При этом Матвиенко подчеркнула, что программа импортозамещения ограждает Россию от ущерба со стороны каких-либо новых надуманных санкций.

Символика Еврокомиссии

Legion-Media

© Pavlo Gonchar / SOPA Images/Sipa

В контексте конфронтации

Опрошенные RT эксперты отмечают, что иск Евросоюза в ВТО является сугубо политическим ходом, направленным на обострение отношений с Россией.

«Раньше таких претензий к России не предъявлялось даже в самые активные периоды импортозамещения, которые у нас начались после 2014 года. Никто об этом там громко не говорил. Сейчас же это имеет политическую окраску в контексте волны обсуждения новых санкций из-за ситуации на Украине», — пояснил профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Виктор Супян.

При этом он назвал необоснованными претензии Брюсселя к российскому импортозамещению, так как ЕС сам спровоцировал Москву на этот шаг.

«Наши контрсанкции стали следствием санкций Запада. С их помощью в Кремле пытались хоть как-то защитить внутренний рынок. Ведь есть масса примеров, когда зарубежные санкции буквально останавливали ряд производств в России. Так что охранные меры, принятые РФ, были вынужденными, чтобы обезопасить себя», — сказал аналитик.

В свою очередь, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников отметил, что квоты, которые практикует Россия для отечественных компаний не являются чем-то из ряда вон выходящим.

«То, что были предоставлены преференции отечественным компаниям в последнее время, особенно после экономических ограничений, связанных с пандемией, оправданно. Тем более, что точно так же другие страны повели себя в сложившейся ситуации», — пояснил Масленников.

По мнению политолога Александра Асафова, тема обращения ЕС с жалобой в ВТО всплыла на фоне попыток западного мира найти новые рычаги давления на Москву.

«Поскольку очевидно, что Россия с США и НАТО входит сейчас в достаточно сложные переговоры по гарантиям безопасности, западным представителям нужны все возможные методы давления, чтобы пошатнуть решимость РФ отстаивать свои позиции. И этот абсолютно абсурдный иск является одним из таких рычагов по давлению», — рассказал Асафов.

При этом эксперт считает, что никаких серьёзных последствий для России в связи с этим иском не ожидается. С ним согласен и Виктор Супян. По его словам, единственное, к чему Москве стоит готовиться, — это к тому, что процесс рассмотрения иска будет очень затянут.

«Рассмотрение в ВТО — это всегда очень длительный процесс, который может длиться годами. Однако финансовые выплаты вряд ли станут его итогом. Китай и США всё время спорят в ВТО, а потом достигают каких-то компромиссных договорённостей. Я думаю, что и в этом случае будет предпочтён тот же вариант решения проблемы», — заключил Супян.