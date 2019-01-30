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В поисках русского следа?

30 января 2019, 22:39  •  77 • Карикатуры

Сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией Латвии провели обыски у мэра Риги Нила Ушакова, известного выступлениями против притеснения русскоязычного населения в стране.

© Виталий Подвицкий

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