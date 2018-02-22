В поисках программ кандидатов в президенты России • 103 • Аналитика







Ситуация напоминает известный вузовский принцип, когда первокурснику знающие старшие товарищи разъясняют, что сначала ты работаешь на зачётку, потом зачётка работает на тебя. Часть кандидатского состава, видимо, решила, что электорату предъявлять какие-то пункты какой-то там программы совсем ни к чему, а лучше просто «светануть» своей медийностью и, как сейчас модно говорить, бэкграундом, чтобы избиратели пришли на участки и поставили галочку «там, где надо».





В ряде случаев программы (причём часто партийные программы, а не конкретный план действий человека, который претендует на президентство) вывешены на сайтах кандидатов, однако посещаемость этих сайтов такова, что можно констатировать факт: ознакомятся с перечнем инициатив кандидата не более 0,1% от общего числа избирателей. То есть ставка делается всё-таки на «медийность» и на то, что уже имеется в «зачётке»... А что в ней имеется у отдельных кандидатов – отдельный вопрос...



Что избирателями предлагает первый из зарегистрированных кандидатов Владимир Жириновский? Если ознакомиться с недавними предвыборными лозунгами Владимира Вольфовича, то можно подумать, что кандидат завис где-то между 1996 и 2008 годами. Принципиально – всё то же самое. Лозунги – красивые, яркие, сочные, но, как бы это точнее выразить, не совсем о том, что по-настоящему было бы достойно обсуждения.



Несколько примеров:

В школах необходимо перестать ставить «двойки» ученикам и не исключать их за неуспеваемость, чтобы не травмировать психику?

Это в качестве комментария к случаям расстрелов в школах США и России.



Видимо, Владимир Вольфович отдалился от реалий современного образования, в которых действует либеральный принцип: «Учитель, если ты ставишь двойку, то ты ставишь её себе». Либеральный принцип в том, что все у нас, понимаешь, Ньютоны и Лобачевские, Васнецовы и Шолоховы, а учителя по чём зря зарывают в землю эти недюжинные таланты самим желанием влепить «неуд» за урок... В общем, в том, что отдельные отморозки, нанюхавшись Пи-Пи-Пи («запикано», ибо Роскомнадзор бдит за СМИ), хватаются за травматы, тесаки и топоры и идут убивать своих сверстников, виноваты, судя по представленной логике кандидата, опять учителя...



Ещё лозунг:

Дебаты между кандидатами перевести из прямого эфира в трансляцию в записи.



Без комментариев... И ещё крутить по три раза в сутки?



Другой лозунг:

Надо разгрузить исторический центр столицы!



А кто мешает-то? Человек ставит рекорд по числу регистраций в качестве кандидата, находясь больше четверти века в парламенте, а разгрузить никак не разгрузит. Может, для начала попробовать убрать лишний мигалки и спецсигналы для «особенно спешащих»?..



Ну, и о программе. Вот её квинтэссенция:

Я наведу порядок и добьюсь, чтобы у каждой семьи был доход, достаточный для жизни, а не выживания. Моя главная цель — благополучие всех граждан, экономический подъём и рост населения. А гарантия этого — работа, своя квартира, бесплатное здравоохранение.



Пара выдержек:

Восстановить величие России. Вернуть под русские знамена все утерянные территории. Мирно, без войн — через референдумы!

Референдум на Аляске тоже будет?..



Списать пенсионерам и социально нуждающимся гражданам долги по квартплате, за электричество и газ.



А работа в Думе этого сделать тоже не позволяет? Кто мешал всего этого добиваться на посту одного из важнейших органов государственной власти – законодательного? Или в стране только президент отвечает за доходы граждан, бесплатное здравоохранение и обеспечение пенсионеров? Проект «ЗЗ». С русскими царями надо обходиться жёстко!



Что другой кандидат с тем же именем? Тоже интересная ситуация. Тоже «зачётка работает». Даже в эфирах федеральных СМИ о программе кандидата Владимира Путина говорить как-то не принято. В эфирах – традиционно: либо сам кандидат в качестве президента, либо доверенные лица, принимающие жалобы рядовых россиян и обещающие, что после рассмотрения обращений точно отремонтируют крышу в доме, разгребут свалку за городом и высадят каштаны на центральной аллее. Может быть, не принято говорить о программе, исходя из того, что пока не всё заладилось с программой предыдущей, особенно в сфере экономики – например, с миллионами (вроде 25-ю) новых высокотехнологичных рабочих мест. А может быть это секретная информация, чтобы не догадалась пятая колонна...



Работает сайт кандидата в президенты Владимира Путина, но даже на сайте программа действий в случае избрания и вовсе не обнаруживается. О том, как доверенные лица праздновали Масленицу, есть; о том, что японские журналисты познакомились с волонтёрами штаба кандидата – тоже есть; есть и о том, что у ЦИК РФ нет претензий к собранным подписям. А программы нет. Это менее чем за месяц до голосования.



Кандидат из тройки лидеров президентского рейтинга – Павел Грудинин. Любой человек, интересующийся ходом избирательной кампании, теперь первым делом должен вспомнить две главные догмы: Грудинин не предоставил справку о закрытии швейцарских счетов и Грудинин пачками обманывал жителей совхоза им.Ленина. Судя по всему, кампания кандидата строится именно на этих «догматах», как бы чего не вышло... И тот факт, как в таком случае ЦИК регистрировал Грудинина при наличии «незакрытых счетов» и то ли реальных, то ли липовых исков обманутых совхозников, не совсем понятен.



А что с программой?



На сайте она есть. Вот только выглядит калькой со всего того, что в последние годы представляет КПРФ. Хотя, почему калькой? Это именно те самые 20 шагов, которыми КПРФ уже годами идёт, но так получается, что при интенсивной ходьбе остаётся на месте – тёплом месте в Государственной Думе. Выглядит, как и у Владимира Вольфовича, красиво, сочно, ёмко, но тоже с налётом популизма будь здоров. Виктор Орбан снова пытается изгнать Джорджа Сороса из страны



Например, пункт 2. Восстановление экономического суверенитета России. Те триллионы рублей, что хранятся в банках и долговых обязательствах США, мы сделаем капиталовложениями в производство, науку и образование.



Да кто ж против? В науку – пожалуйста, в образование – тоже.



но есть один вопрос: а США об этом знают?.. А если узнают, то другой вопрос: через сколько миллисекунд российские средства будут заморожены?



Пункт 4:

Новая индустриализация, модернизация экономики и её вывод на инновационные рельсы.



И это звучит замечательно. Вот только как быть с олигархами, которые упорно не желают ни средства из оффшоров выводить, ни вставать на инновационные рельсы при наличии возможностей обойти законодательство, договариваясь с теми, «с кем надо».



Пункт 8:

Налоги – в интересах справедливости и развития.



В общем, за всё хорошее против всего плохого. Как и все остальные кандидаты.



Собчак обособлена: Против всех, и вернёт Крым Украине.



Явлинский: Не против всех, но сделает жизнь ярче и краше, «возродив экономику». Интересно, не по программе ли «500 дней», быстро сменяемой на «гайдаровский рывок»?



Титов вернёт всех проворовавшихся бизнесменов, хотя деньги вернуть те не обещают...



Бабурин... А что Бабурин? Тоже всё здорово, красиво и замечательно – только в пределах статпогрешности.



Простите за махровый «бабаягизм» в отношении кандидатов, но идти с программами-лозунгами или без программ вовсе вместо предоставления избирателям реального плана действий в случае избрания президентом – явно не добавит процент тех, кто встанет «с печи» и пойдёт на избирательные участки. Или кандидаты из списка в этом и не заинтересованы? Предвыборная кампания вступила в фазу агитации кандидатов. Люди из списка, которые окажутся в итоговом бюллетене, должны представить избирателю не просто своё лицо, а ещё и озвучить то основное, что содержится в их программах. Агитация де-юре идёт уже несколько дней, а ловишь себя на мысли о том, что понятия не имеешь о конкретных программах конкретных кандидатов.Ситуация напоминает известный вузовский принцип, когда первокурснику знающие старшие товарищи разъясняют, что сначала ты работаешь на зачётку, потом зачётка работает на тебя. Часть кандидатского состава, видимо, решила, что электорату предъявлять какие-то пункты какой-то там программы совсем ни к чему, а лучше просто «светануть» своей медийностью и, как сейчас модно говорить, бэкграундом, чтобы избиратели пришли на участки и поставили галочку «там, где надо».В ряде случаев программы (причём часто партийные программы, а не конкретный план действий человека, который претендует на президентство) вывешены на сайтах кандидатов, однако посещаемость этих сайтов такова, что можно констатировать факт: ознакомятся с перечнем инициатив кандидата не более 0,1% от общего числа избирателей. То есть ставка делается всё-таки на «медийность» и на то, что уже имеется в «зачётке»... А что в ней имеется у отдельных кандидатов – отдельный вопрос...Что избирателями предлагает первый из зарегистрированных кандидатов Владимир Жириновский? Если ознакомиться с недавними предвыборными лозунгами Владимира Вольфовича, то можно подумать, что кандидат завис где-то между 1996 и 2008 годами. Принципиально – всё то же самое. Лозунги – красивые, яркие, сочные, но, как бы это точнее выразить, не совсем о том, что по-настоящему было бы достойно обсуждения.Несколько примеров:Это в качестве комментария к случаям расстрелов в школах США и России.Видимо, Владимир Вольфович отдалился от реалий современного образования, в которых действует либеральный принцип: «Учитель, если ты ставишь двойку, то ты ставишь её себе». Либеральный принцип в том, что все у нас, понимаешь, Ньютоны и Лобачевские, Васнецовы и Шолоховы, а учителя по чём зря зарывают в землю эти недюжинные таланты самим желанием влепить «неуд» за урок... В общем, в том, что отдельные отморозки, нанюхавшись Пи-Пи-Пи («запикано», ибо Роскомнадзор бдит за СМИ), хватаются за травматы, тесаки и топоры и идут убивать своих сверстников, виноваты, судя по представленной логике кандидата, опять учителя...Ещё лозунг:Без комментариев... И ещё крутить по три раза в сутки?Другой лозунг:А кто мешает-то? Человек ставит рекорд по числу регистраций в качестве кандидата, находясь больше четверти века в парламенте, а разгрузить никак не разгрузит. Может, для начала попробовать убрать лишний мигалки и спецсигналы для «особенно спешащих»?..Ну, и о программе. Вот её квинтэссенция:Пара выдержек:Референдум на Аляске тоже будет?..А работа в Думе этого сделать тоже не позволяет? Кто мешал всего этого добиваться на посту одного из важнейших органов государственной власти – законодательного? Или в стране только президент отвечает за доходы граждан, бесплатное здравоохранение и обеспечение пенсионеров?Что другой кандидат с тем же именем? Тоже интересная ситуация. Тоже «зачётка работает». Даже в эфирах федеральных СМИ о программе кандидата Владимира Путина говорить как-то не принято. В эфирах – традиционно: либо сам кандидат в качестве президента, либо доверенные лица, принимающие жалобы рядовых россиян и обещающие, что после рассмотрения обращений точно отремонтируют крышу в доме, разгребут свалку за городом и высадят каштаны на центральной аллее. Может быть, не принято говорить о программе, исходя из того, что пока не всё заладилось с программой предыдущей, особенно в сфере экономики – например, с миллионами (вроде 25-ю) новых высокотехнологичных рабочих мест. А может быть это секретная информация, чтобы не догадалась пятая колонна...Работает сайт кандидата в президенты Владимира Путина, но даже на сайте программа действий в случае избрания и вовсе не обнаруживается. О том, как доверенные лица праздновали Масленицу, есть; о том, что японские журналисты познакомились с волонтёрами штаба кандидата – тоже есть; есть и о том, что у ЦИК РФ нет претензий к собранным подписям. А программы нет. Это менее чем за месяц до голосования.Кандидат из тройки лидеров президентского рейтинга – Павел Грудинин. Любой человек, интересующийся ходом избирательной кампании, теперь первым делом должен вспомнить две главные догмы: Грудинин не предоставил справку о закрытии швейцарских счетов и Грудинин пачками обманывал жителей совхоза им.Ленина. Судя по всему, кампания кандидата строится именно на этих «догматах», как бы чего не вышло... И тот факт, как в таком случае ЦИК регистрировал Грудинина при наличии «незакрытых счетов» и то ли реальных, то ли липовых исков обманутых совхозников, не совсем понятен.А что с программой?На сайте она есть. Вот только выглядит калькой со всего того, что в последние годы представляет КПРФ. Хотя, почему калькой? Это именно те самые 20 шагов, которыми КПРФ уже годами идёт, но так получается, что при интенсивной ходьбе остаётся на месте – тёплом месте в Государственной Думе. Выглядит, как и у Владимира Вольфовича, красиво, сочно, ёмко, но тоже с налётом популизма будь здоров.Например, пункт 2.Да кто ж против? В науку – пожалуйста, в образование – тоже.но есть один вопрос: а США об этом знают?.. А если узнают, то другой вопрос: через сколько миллисекунд российские средства будут заморожены?И это звучит замечательно. Вот только как быть с олигархами, которые упорно не желают ни средства из оффшоров выводить, ни вставать на инновационные рельсы при наличии возможностей обойти законодательство, договариваясь с теми, «с кем надо».В общем, за всё хорошее против всего плохого. Как и все остальные кандидаты.Собчак обособлена: Против всех, и вернёт Крым Украине.Явлинский: Не против всех, но сделает жизнь ярче и краше, «возродив экономику». Интересно, не по программе ли «500 дней», быстро сменяемой на «гайдаровский рывок»?Титов вернёт всех проворовавшихся бизнесменов, хотя деньги вернуть те не обещают...Бабурин... А что Бабурин? Тоже всё здорово, красиво и замечательно – только в пределах статпогрешности.Простите за махровый «бабаягизм» в отношении кандидатов, но идти с программами-лозунгами или без программ вовсе вместо предоставления избирателям реального плана действий в случае избрания президентом – явно не добавит процент тех, кто встанет «с печи» и пойдёт на избирательные участки. Или кандидаты из списка в этом и не заинтересованы? Автор: Володин Алексей Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 103 Источник Похожие новости Шило на мыло по-киевски В поисках программ кандидатов в президенты России Виктор Орбан снова пытается изгнать Джорджа Сороса из страны

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