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В поисках ограничений: сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»

18 декабря 2019, 01:54  •  14 • В мире
Сенат США одобрил оборонный бюджет страны на 2020 год, в который также вошли санкции против участников строительства «Северного потока — 2». Согласно документу, лица, предоставляющие суда для прокладки труб морского газопровода, останутся без виз в США, а их активы на территории Соединённых Штатов окажутся заблокированы. СМИ в Германии пишут, что Берлин предвидел вероятность ограничительных мер со стороны США и готовится рассмотреть ответные меры. Эксперты отмечают, что новые санкции способны испортить отношения Соединённых Штатов и Европы в сфере бизнеса.
 
© nord-stream2.com
 

Сенат США во вторник одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год. Документ под названием National Defense Authorization Act (NDAA) включает в себя расходы на $738 млрд, в том числе санкции против газопровода «Северный поток — 2» и военную помощь Украине.

Объём заложенного в бюджет финансирования оказался на 3,1% больше, чем в прошлом году. Сумму бюджета в палате представителей согласовали ещё 9 декабря 377 голосами «за» и 48 — «против». В сенате документ получил поддержку 86 человек при 8 голосах против.

Чтобы бюджет вступил в силу, его должен подписать президент Дональд Трамп. Сам он ранее высказался у себя в Twitter, что намерен одобрить документ сразу после сената, поскольку в бюджет попали «все его приоритеты», в частности формирование Космических войск и стена на южной границе США.

  • Сенат США
  • Reuters
  • © Loren Elliott

Вместе с тем в документ также вошла финансовая поддержка Украины на сумму в $300 млн и санкции против «Северного потока — 2».

Напомним, что так называется газопровод из двух морских нитей общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, протянувшийся от российского побережья через Балтийское море до Германии.

Вошедшие в бюджет ограничения против «Северного потока — 2» нацелены на иностранные компании и лица, которые продавали, сдавали в аренду или как-то ещё предоставляли корабли для строительства магистрали. В документе указано, что речь идёт о судах, которые принимали участие в прокладке труб на глубине более 100 футов ниже уровня моря.

В перечне мер воздействия на попадающих под это описание лиц в документе упомянуты невыдача и отзыв имеющихся виз и блокировка находящихся на территории США их активов.

В беседе с RT директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин обратил внимание на то обстоятельство, что в документе сами компании, которые могут попасть под санкции, не перечислены, их лишь предстоит установить, причём после вступления документа в силу.

«На то, чтобы выявить эти компании, отводится 60 дней. После того как они буду выявлены, последует 30-дневный период, когда эти компании должны свернуть свою деятельность, чтобы не попасть под санкции», — отметил эксперт.

Также он указал, что сейчас Германия «очень активно давит в информационном поле для того, чтобы обозначить свою позицию Вашингтону».

Согласно этой позиции, Берлин отвергает любые нападки извне, а также экстерриториальные санкции.

«Европейская энергетическая политика определяется в Европе, а не в США. Мы принципиально отвергаем нападки извне и экстерриториальные санкции», — заявил 12 декабря глава МИД ФРГ Хайко Маас, комментируя возможное введение американских санкций против «Северного потока — 2».

«Тщательно изучить конкретные последствия»

Накануне обнародования решения сената в немецкой газете Bild появился материал о позиции руководства Германии относительно американских санкций, связанных со строительством «Северного потока — 2».

Авторы статьи называют первоисточником конфиденциальный документ Министерства экономики и энергетики ФРГ.

«Правительство не исключает, что объявленные санкции будут препятствовать работам по прокладке труб в датской экономической зоне», — цитирует газета документ.

Напомним, последний фрагмент газовой магистрали, на который до недавних пор не было разрешения, должен быть проложен в Дании. Руководство этой страны одобрило работы по газопроводу в конце октября 2019 года.

Исходя из содержания документа, Берлин видит вероятность сценария, что трубопровод можно будет завершить в течение 30-дневного периода. Такой временной отрезок, согласно закону, позволяет сторонам окончить работу без штрафных санкций в отношении участников.

В материале говорится, что правительство ФРГ после подписания президентом США Дональдом Трампом санкций против «Северного потока — 2» намерено «тщательно изучить конкретные последствия», после чего будет принято решение о «конкретных мерах» в качестве ответа.

Говоря о вероятности введения США санкций, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович отметил, что такой вариант развития событий предполагался давно.

«Как минимум ещё в 2017 году был принят акт «О противодействии противникам США посредством санкций». И тогда уже американские власти могли вводить санкции, но они этого до сих пор не делают, потому что такого рода санкции слишком сильно ссорят Европу и Америку в сфере бизнеса. Что тогда эти санкции были опасны для Америки в стратегическом смысле, что сейчас», — пояснил Митрахович.

Добавим, в начале декабря глава российского МИД Сергей Лавров исключил, что реализация «Северного потока — 2» остановится из-за действий американского конгресса.

Как сказал министр, выступая в российском посольстве в Вашингтоне, «конгресс сейчас буквально обуреваем желанием сделать всё, чтобы разрушить наши (США и России. — RT) отношения».

«Дело, начатое администрацией (бывшего президента США. — RT) Обамы, продолжается. Но мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них. Уверяю вас, что ни «Северный поток — 2», ни «Турецкий поток» не остановятся», — заключил Лавров.

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