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В поисках национальной идеи России

04 февраля 2020, 10:39  •  10 • Аналитика

Обсуждение поправок к Конституции Российской Федерации решено продолжить до 14 февраля. Оказывается, многие просто не успели внести свои предложения по изменению Основного закона. Давайте и мы подергаем тигра за усы, поговорим об одной из самых важных поправок. О национальной идее, которую мы собираемся там закрепить.


Скажу сразу: я давно живу на свете и прекрасно знаю, то, что будет в конечном итоге закреплено в конституции. Эта самая национальная идея. Идея достаточно спорная, но выглядит вполне респектабельно. Да и выдвинута она достаточно давно, в 2016 году. Даже понятно, кем.



Те, кто думает, что национальная идея у нас пока не оформлена, глубоко ошибаются. Она давно есть, и мы, порой даже не осознавая этого, её давно воплощаем в жизнь. Да-да, мы, в том числе и я, давно говорим и пишем об этой идее.

Итак, в 2016 году российский президент Владимир Путин на встрече «Клуба лидеров», где собрались предприниматели из 40 регионов России, окончательно озвучил эту идею:

«Это и есть национальная идея. У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма».

Эта идея (патриотизм) «не идеологизирована, не связана с работой партии или какой-то общественной структуры».

А вот теперь раскрою смысл того, о чем я сказал чуть выше. Отвечу на вполне законный вопрос о работе на национальную идею всех нас, всего народа России. Ответ-то на этот вопрос есть в том же выступлении В.В. Путина.

«…нужно постоянно об этом говорить, на всех уровнях». Вот вам простой и эффективный способ от президента России по созданию в головах россиян национальной идеи. Теперь понятно, почему мы так грандиозно проводим празднование Победы, международные военные игры, создаем Юнармию и прочее?

Почему я считаю эту идею спорной? В принципе, основную задачу такая идея выполнит. Вспомните «Бессмертный полк». Собственные чувства после участия в этом марше. Вспомните глаза ваших детей и внуков. То чувство собственного достоинства, веры в себя и, если угодно, исторического оптимизма, которое там проявляется. В этих молодых глазах… Каждый готов с криком «За Родину!» броситься в атаку на врага.

Но давайте задумаемся о других. О наших согражданах, которые воевали с другой стороны. И не только на фронтах Великой Отечественной. О тех, кто боролся с СССР, будучи гражданином Советского Союза. О тех, кто сегодня выступает против современной России, оставаясь гражданином нашей страны. О тех, кто поливает грязью память наших дедов, отдававших жизнь за Родину.

Власовцы и те, кто шел в атаку на советских бойцов, и те, кто сегодня «атакует» нас с экранов телевизоров и компьютеров, тоже кричат «За Родину!» Только вот «Родина» у них другая. Полностью противоположная нашей. Но понимание этого приходит с годами. Зло, предательство, подлость умеют рядиться в белые одежды и нравиться людям. Нравиться своей простотой, оригинальностью, предложением быстрых решений сложных вопросов.

Какая-то странная позиция получается. И нашим, и вашим. А почему? Потому, что мы «демократическое государство без государственной идеологии». Кто-то внушил нам, что государственная идеология — это плохо. В США, Германии, Франции, Китае и других ведущих мировых странах хорошо, а в России плохо. Мы гордимся отсутствием идеологии.

Чем отличается жизнь россиянина от жизни советского человека? Глобально? В СССР человек знал цель, к которой идет государство. Да, многие понимали, что цель скорее фантастическая, чем реально достижимая, но она была. Помните «Наша цель — коммунизм»? А теперь вопрос нам сегодняшним: какова наша цель? Что мы можем написать на стене того дома в Москве у станции метро Серпуховская, фасад которого многие десятилетия украшала эта надпись?

Именно государственная идеология позволяет наметить и обосновать цели государства! И именно государственная идеология должна лежать в основе национальной идеи. Как это было и есть сегодня. «За веру, царя и Отечество», «За нашу Советскую Родину»… С этим и словами поднимались наши деды в атаку.



Кстати, наверное, стоит и историю других стран посмотреть. Что помогло немецкому народу так быстро воссоздать Германию после разгрома? А «восточные экономические тигры» на базе чего появились? Эти народы были сплочены общей идеей! Общей государственной идеологией! Так зачем в Конституции национальная идея, которой, по большому счёту, не существует. Или всё-таки она есть? Продолжаем искать...

Закончить же хочется президентским вариантом нашей новой национальной идеи. Этот вариант озвучен 20 декабря 2019 года во время большой пресс-конференции. Новая триада национальной идеи, которую предложил обсудить Владимир Путин звучит так: «Природа — Родина — народ».

Оно, конечно, на безрыбье и сам рыбой станешь…
Александр Ставер

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