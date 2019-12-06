Либеральная демократия переживает кризис легитимности, о чем уже неоднократно говорилось. Люди не доверяют правительству и все больше полагают, что демократия - обман. Это мнение отражается в успехе популистов в Европе и США, а также в авторитарном наклоне правительств в Турции, Бразилии, Филиппин и т.д. Фактически либеральная демократия не только подвергается сомнению в Европе и Америке, но и не может распространяться в глобальном масштабе.

До сих пор широко распространено мнение, что демократии не воюют друг с другом. Выступая в 1999 году в Чикаго тогдашний премьер-министр Соединенного Королевства Тони Блэр заявил, что «распространение наших ценностей обеспечивает нам большую безопасность». Это побудило некоторых вспомнить более раннее предсказание Фрэнсиса Фукуямы о том, что глобальный триумф либеральной демократии будет означать конец истории. Последующая неспособность России и Китая следовать сценарию Фукуямы породила опасения по поводу новой холодной войны. В частности экономический подъем Китая интерпретируется как «вызов» Западу.

При таком сценарии мирная передача международной власти возможна только между государствами, которые разделяют одну и ту же идеологию. Таким образом, в первой половине XXI века Британия смогла «передать эстафету» США, но не Германии. Сегодня, как свидетельствуют факты, Китай представляет собой как идеологическую, так и геополитическую проблему для разлагающейся западной гегемонии.

Эта точка зрения, однако, активно оспаривается китайским ученым Ланьсинь Сян. В своей книге «В поисках легитимности китайской политики» внимание смещается с кризиса западной политики на кризис правления в Китае.

В каком-то смысле это знакомая территория. Западные политологи давно считают, что конституционная демократия является единственной стабильной формой правления. Поэтому они утверждают, что однопартийное государство, выросшее из большевизма, обречено, и нынешние протесты в Гонконге – предвестники будущих проблем.

Вклад Сяна в том, что он бросает вызов общепринятому взгляду Запада на то, что Китай пытается уничтожить его или, как минимум, посеять хаос. Вместо этого он предлагает конституционный режим с китайскими характеристиками, основанный на модернизированном конфуцианстве.

Сян - китайский патриот, но не фанатичный сторонник президента Си Цзиньпина. Самая интересная часть книги посвящена тому, как Запад последовательно осуждает достижения Китая. Сян показывает, как вдохновленные иезуитами усилия XVII века по примирению христианства и конфуцианства (в «Дебатах об обрядах») натолкнулись на протестантскую оппозицию. По его мнению, Просвещение навсегда затормозило гармонизирующий путь «коэволюции» через «добродетельное правительство», которое он интерпретирует как светское выражение крестового протестантизма. У Китая не было такого ревностного рвения: он был доволен тем, что имел. Как однажды заметил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер: «Земля обетованная - это Китай. И китайцы уже там».

Ведущие мыслители Просвещения внесли свой вклад в универсалистскую критику Китая. Например, доктрина Монтескье о разделении власти была сознательно продвинута как единственная альтернатива «азиатскому деспотизму». Гегель отверг китайскую систему по теологическим причинам, утверждая, что незнание Китаем «духа» обрекало его на стазис и стагнацию (взгляд позже одобрен Карлом Марксом). Адам Смит сказал, что Китай не добился экономического прогресса с XIX века, потому что в нем нет свободных институтов.

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К 1800-м годам эти различные течения слились в социальный дарвинистский взгляд на прогресс, который разместил расы на иерархической лестнице достижений - мировоззрение, на которое значительное влияние оказало военное превосходство Запада в его столкновениях с «низшими» расами. Этот универсалистский подход лежал в основе снисходительного, покровительственного и презрительного взгляда Запада на Китай. Западные экономисты и философы рассматривали китайскую систему правления не как вклад в глобальный запас человеческой мудрости, а как причину отсталости страны. Их вердикт о том, что Запад превосходил Китай во всех отношениях, за исключением производства изделий из фарфора, не оставил места для культурного размещения.

Тем не менее эта негативная точка зрения игнорировала необычайную стабильность Китая. Посторонние лица неверно истолковали эту систему - «построенную по четко определенной схеме», как описывает ее Сян, с «королевской легитимностью родословной наверху» и «ученым, управляющим государственными делами».

Сян утверждает, что недавний экономический подъем Китая - это просто восстановление успеха, которым страна пользовалась до того, как западные вторжения XIX века разрушили ее гармоничную систему. Однако оценки, сделанные покойным Ангусом Мэддисоном в отношении исторического ВВП на душу населения, позволяют предположить, что экономическая отсталость Китая началась задолго до его встречи с Западом.

Политическая стабильность Китая и относительное отсутствие насилия, таким образом, были достигнуты за счет экономического динамизма, а не в гармонии с ним. Экономическое господство Запада, с другой стороны, было основано именно на отказе от органического единства морали, политики и экономики, которые Сян высоко ценит.

Сян не знает, как конфуцианство можно вписать в мировой порядок, созданный Западом. Он полагает, что лидеры Китая заблуждаются, надеясь на то, что марксистская риторика поддержит легитимность режима, учитывая «моральный упадок правящей элиты, чей аппетит к накоплению богатства не знает границ и правовых ограничений». По его словам, Китаю действительно нужно немного Запада.

Наконец, Сян надеется, что римско-католическая церковь воспользуется исторической возможностью, чтобы возродить старые усилия иезуитов в борьбе с конфуцианством. Если протестантская Америка представляет новый Рим, пишет он, то Европейский Союз может каким-то образом стать «светской версией объединяющей католической церкви до Реформации». Интригующий вывод для увлекательной книги.