В поисках лазейки: почему США и их союзники выступают против усиления шифрования в мессенджерах Facebook

Генпрокурор и министр внутренней безопасности США, а также главы МВД Австралии и Великобритании направили основателю Facebook Марку Цукербергу письмо, в котором призвали отложить введение сквозного шифрования мессенджеров. По их мнению, усиление защиты помешает правоохранителям бороться с преступлениями в сети, в том числе направленными на «подрыв демократических ценностей». По мнению экспертов, спецслужбы стремятся сохранить беспрепятственный доступ к личным данным пользователей, а также опасаются, что более совершенные способы шифрования не позволят им шпионить за гражданами, не оставляя никаких следов.

Генеральный прокурор США Уильям Барр, главы МВД Великобритании и Австралии Прити Пател и Питер Даттон, а также министр внутренней безопасности США Кевин Макалинан призвали главу Facebook Марка Цукерберга отложить внедрение сквозного шифрования сервисов —мессенджеров платформы. Соответствующее письмо было опубликовано на сайте британского правительства.

Стоит отметить, что практически одновременно с публикацией письма стало известно о том, что Вашингтон и Лондон подписали соглашение об обмене информацией, которое позволит властям США запрашивать данные, необходимые для расследования тяжких преступлений, таких как терроризм, насилие в отношении малолетних и киберпреступления, напрямую у технических компаний, которые находятся в Великобритании, и наоборот.

В письме представителей силовых структур трёх стран говорится, что шифрование может помешать правоохранительным органам бороться с незаконными действиями в социальной сети, в том числе с «попытками иностранных противников подорвать демократические ценности и институты».

«Совершенствование безопасности в виртуальном мире не должно делать нас более уязвимыми в мире реальном... Компании не должны намеренно разрабатывать свои системы таким образом, чтобы исключить любые возможности доступа к контенту даже в целях предотвращения или расследования наиболее серьёзных преступлений», — отмечается в письме.

Facebook, по данным портала BuzzFeed, прокомментировал ситуацию, заявив, что «решительно выступает против попыток правительств (обязать компанию. — RT) оставлять лазейки для доступа к зашифрованной переписке. В свою очередь, Марк Цукерберг выступил в защиту планов своей компании обеспечить сквозное шифрование информации в мессенджерах. Об этом сообщило агентство Reuters.

Логотип социальной сети Facebook

Reuters

© Regis Duvignau

При этом ещё в июле Марк Цукерберг заявлял, что «активные усилия по внедрению более надёжного шифрования» в мессенджерах Facebook не вызовут восторга у правоохранительных органов.

«Со временем, когда мы приблизимся к его внедрению, этот вопрос будет требовать ещё более деликатного подхода... Но мы считаем верным активнее защищать право пользователей на частную жизнь, что мы и будем делать, когда придёт время», — приводит BuzzFeed слова владельца Facebook.

«Старается показать себя независимой компанией»

Однако, как отмечают эксперты, говоря о готовности противостоять властям ради защиты прав своих пользователей, руководство Facebook забывает, что платформа неоднократно сама нарушала эти права, по собственной инициативе блокируя «неугодные» группы и страницы.

Так, в сентябре Facebook назвала себя частным издателем, имеющим право публиковать и блокировать информацию по своему усмотрению, а не публичным форумом. С таким заявлением соцсеть выступила в ответ на иск журналистки Лоры Лумер, аккаунт которой Facebook заблокировала, назвав девушку «опасным человеком» из-за её правых политических взглядов. Лумер обвинила компанию в попытке ограничить её право на свободу слова, которое гарантируется Первой поправкой к Конституции Соединённых Штатов.

А в октябре Facebook в очередной раз закрыла доступ к группе, поддерживающей президента США Дональда Трампа и американскую полицию. На сообщество Police Lives Matter, которую вели из Косова, было подписано более 170 тыс. человек. По данным исследователей с сайта Popular Information, в группе выкладывались также неполитические посты и фото животных. Тогда представитель Facebook Джо Осборн заявил, что группа якобы «нарушила правила борьбы со спамом и фейковыми аккаунтами».

При этом аналитики отмечают, что параллельно социальная сеть «очень тесно» сотрудничает с представителями спецслужб, которые теперь имеют «беспрепятственный доступ» к данным рядовых пользователей.

«Для американских властей важно контролировать соцсети, а выступление Барра и его коллег против шифрования свидетельствует о том, что этот контроль усиливается», — подчеркнул заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

В свою очередь, политолог Александр Асафов в беседе с RT выразил мнение, что истинные причины претензий в адрес Facebook не связаны с помехами при расследовании преступлений.

«У правоохранителей этих стран и сейчас есть доступ к данным рядовых граждан, и никакая система шифрования не мешает им получить несанкционированный доступ к личной информации и перепискам. Это доказывает множество фактов, в том числе и опубликованные документы на WikiLeaks. Однако система шифрования создаст определённые трудности для силовиков по сокрытию фактов вмешательства в частную жизнь обычных граждан», — отметил эксперт.

Здание Министерства внутренней безопасности США

AFP

© EVA HAMBACH

По словам Асафова, если такого шифрования не будет, перед правоохранительными органами «открывается поле для широкомасштабных фальсификаций», которые могут быть представлены в качестве доказательной базы, в том числе и в вопросе «вмешательства в выборы».

«Это попросту создание будущей аргументационной базы для демонстрации якобы следов вмешательства в будущие выборы», — пояснил аналитик.

Асафов также напомнил, что Facebook и принадлежащие этой компании WhatsApp и Instagram подписали специальные документы по обеспечению доступа западным правоохранительным структурам к перепискам и файлам пользователей, если они подозреваются в преступлении.

«Компания сотрудничает со спецслужбами, поскольку Цукерберг понимает, что это вопрос выживаемости его бизнеса. У него лично и его соцсети могли быть серьёзные проблемы, если бы он отказал им в обмене данными и предоставлении доступа. При всём этом Facebook старается показать себя независимой компанией, поскольку в противном случае соцсети было бы затруднительно получать доверие пользователей и прибыль», — подчеркнул аналитик.

«Найти внешнего раздражителя»

В открытом письме генеральный прокурор и руководитель Министерства внутренней безопасности США, а также главы МВД Великобритании и Австралии в очередной раз упомянули «попытки иностранных противников подорвать демократические ценности и институты». Несмотря на то что в данном контексте не упоминается Россия, вероятнее всего, под «иностранными противниками» авторы имели в виду в том числе РФ.

Напомним, в докладе Министерства внутренней безопасности Соединённых Штатов Россия называется «противником», который пользуется кибервозможностями, чтобы подорвать инфраструктуру, демократию и украсть американские госсекреты.

Для защиты от этих угроз объединили силы сразу несколько ведомств — МВБ, Пентагон, Министерство торговли, а также ряд других государственных и частных организаций.

Как отмечает Александр Асафов, выступая против шифрования, Вашингтон готовит инструмент для генерации новых обвинений во вмешательстве в американские выборы 2020 года через интернет.

«Не исключено, что виновной в очередной раз будет Россия. После того как Москву вновь обвинят во вмешательстве, будут представлены так называемые «доказательства», основанные на незашифрованных переписках, а дополнит обвинение ссылка на ранее сделанный доклад», — подчеркнул эксперт.

По мнению Андрея Сидорова, ситуацию с обвинениями в адрес РФ усугубляет предвыборная кампания в США, которая уже сейчас носит «крайне жёсткий характер».

«Представителям Демпартии сейчас легче всего найти внешнего раздражителя в лице России и обвинять Москву во всех грехах, чтобы оправдать свои политические промахи. Для демократов «русский след» — это ключевое положение, от которого они не могут отказаться. Потому что им важно доказать нелегитимность правления Трампа или посеять сомнение в умах рядовых американцев. И Россия продолжит фигурировать в качестве главного агрессора, поскольку сейчас Демпартии это крайне выгодно», — заявил аналитик.

Сидоров полагает, что Барр, будучи сторонником Трампа, в очередной раз затрагивает тему «вмешательства в выборы», поскольку опасается упрёков со стороны представителей Демпартии в необъективности.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Kevin Lamarque

«Для Барра, возглавляющего Минюст США, важно сохранить лицо и продемонстрировать свою непредвзятость. В противном случае у конгресса появится основание для того, чтобы обвинить его в несоблюдении баланса, в действиях на руку Трампу и в поиске компромата на демократов», — пояснил эксперт.

По словам Сидорова, генпрокурор США не опасается этого делать, поскольку осознаёт, что представителям Демпартии не удастся раскопать никаких доказательств «связи Трампа с Россией». То же касается и заявлений о российской «угрозе» в киберпространстве.

«Если бы у Вашингтона были реальные доказательства того, что Москва атаковала Белый дом в киберсфере, эти данные американская сторона давно бы опубликовала», — заключил аналитик.