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В поисках конкуренции: за что Еврокомиссия оштрафовала Google на $5 млрд

18 июля 2018, 23:39  •  64 • В мире
Европейская комиссия обвинила Google в злоупотреблении доминирующим положением на рынке устройств на базе операционной системы Android. Американскую корпорацию оштрафовали на €4,34 млрд (около $5 млрд) за нарушение антимонопольных правил. ЕК считает, что технологический гигант оказывает давление на производителей мобильных устройств и сетевых операторов с целью продвижения своих поисковых сервисов. Также компании предписано устранить нарушения в течение 90 дней, в противном случае Google ждёт ещё один крупный штраф.
 
© Christoph Dernbach/dpa globallookpress.com
 

Европейская комиссия приняла решение оштрафовать американскую корпорацию Google на €4,34 млрд (около $5 млрд) за нарушения антимонопольного законодательства. Компанию обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением на рынке устройств на базе операционной системы (ОС) Android. Об этом в ходе специальной пресс-конференции заявила европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

В распространённом в среду, 18 июля, пресс-релизе сообщается, что ещё в 2011 году Google ввела ряд ограничений для производителей Android-устройств, которые с точки зрения ЕК являются незаконными и направлены на закрепление доминирующего положения Google в области интернет-поиска.

«Европейская комиссия оштрафовала Google на €4,34 млрд за нарушение антимонопольных правил ЕС... У Google есть 90 дней, чтобы отказаться от текущей практики или столкнуться со штрафными выплатами в размере до 5% среднего ежедневного оборота Alphabet, материнской компании Google», — сообщили в ЕК.

По словам Вестагер, в настоящее время на мобильный интернет приходится более половины мирового интернет-трафика. И в этих условиях Google наложил на производителей Android-устройств ряд ограничений, которые «гарантируют, что трафик с Android-устройств поступает в поисковую систему Google».

«Эта практика лишила конкурентов возможности внедрять инновации и конкурировать по существу. Они лишили европейских потребителей преимуществ эффективной конкуренции в важной мобильной сфере. Это незаконно по антимонопольным правилам ЕС», — подчеркнула Вестагер.

We are fining Google €4.34 billion for illegal practices regarding Android mobile devices to strengthen dominance of Google's search engine. They have denied EU consumers the benefits of effective competition in the important mobile sphere.
Learn more → https://t.co/2gIPfCEtMppic.twitter.com/VDQVEomyZY

— European Commission

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