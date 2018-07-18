В поисках конкуренции: за что Еврокомиссия оштрафовала Google на $5 млрд

Европейская комиссия обвинила Google в злоупотреблении доминирующим положением на рынке устройств на базе операционной системы Android. Американскую корпорацию оштрафовали на €4,34 млрд (около $5 млрд) за нарушение антимонопольных правил. ЕК считает, что технологический гигант оказывает давление на производителей мобильных устройств и сетевых операторов с целью продвижения своих поисковых сервисов. Также компании предписано устранить нарушения в течение 90 дней, в противном случае Google ждёт ещё один крупный штраф.

Европейская комиссия приняла решение оштрафовать американскую корпорацию Google на €4,34 млрд (около $5 млрд) за нарушения антимонопольного законодательства. Компанию обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением на рынке устройств на базе операционной системы (ОС) Android. Об этом в ходе специальной пресс-конференции заявила европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

В распространённом в среду, 18 июля, пресс-релизе сообщается, что ещё в 2011 году Google ввела ряд ограничений для производителей Android-устройств, которые с точки зрения ЕК являются незаконными и направлены на закрепление доминирующего положения Google в области интернет-поиска.

«Европейская комиссия оштрафовала Google на €4,34 млрд за нарушение антимонопольных правил ЕС... У Google есть 90 дней, чтобы отказаться от текущей практики или столкнуться со штрафными выплатами в размере до 5% среднего ежедневного оборота Alphabet, материнской компании Google», — сообщили в ЕК.

По словам Вестагер, в настоящее время на мобильный интернет приходится более половины мирового интернет-трафика. И в этих условиях Google наложил на производителей Android-устройств ряд ограничений, которые «гарантируют, что трафик с Android-устройств поступает в поисковую систему Google».

«Эта практика лишила конкурентов возможности внедрять инновации и конкурировать по существу. Они лишили европейских потребителей преимуществ эффективной конкуренции в важной мобильной сфере. Это незаконно по антимонопольным правилам ЕС», — подчеркнула Вестагер.

We are fining Google €4.34 billion for illegal practices regarding Android mobile devices to strengthen dominance of Google's search engine. They have denied EU consumers the benefits of effective competition in the important mobile sphere.

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