В поисках компромисса: смогут ли конституционные реформы погасить протестные настроения в Ираке

Власти Ирака готовятся к масштабной реформе избирательного законодательства и внесению изменений в конституцию. Разработкой поправок займётся специальная комиссия, а окончательное решение будет принято на референдуме. При этом действующее правительство, избранное в 2018 году, готово уйти в отставку. К такому шагу Багдад подтолкнули протесты, которые не стихают с начала октября. По данным ООН, счёт погибшим идёт на сотни. Демонстранты требуют принять меры против коррупции и безработицы, а также снизить влияние Ирана на внутренние дела страны. Как отмечают эксперты, в акциях участвуют не только сунниты, но и шииты, возмущённые действиями шиитского правительства. Однако прогнозы аналитиков о способности власти найти компромисс с митингующими расходятся.

Власти Ирака объявили о начале подготовки к национальному диалогу для пересмотра политической системы управления страной и её конституции, а также избирательного законодательства.

Как сообщается на сайте лидера Ирака, накануне президент Бархам Салех, премьер-министр Адель Абд аль-Махди, спикер парламента Мухаммед аль-Халбуси и председатель Высшего судебного совета Фаик Зидан провели совещание, во время которого обсуждались последние события в стране.

Представители ветвей власти республики заявили о своей твёрдой приверженности привлечению к ответственности виновных за чрезмерное применение силы против мирных демонстрантов. Как говорится в опубликованном по итогам заседания заявлении, мирный народный протест является законным движением за реформы, которые необходимы стране после десятилетий тирании, войн и коррупции.

Президент Ирака Бархам Салех

Reuters

© Carlo Allegri

Сообщается, что правоохранительные и судебные органы уже начали ряд расследований коррупционных преступлений. Следствие должно вестись без учёта политических и родственных связей — никто не должен уйти от наказания, если суд признает его виновным.

«Также мы начали разработку нового закона о выборах, который обеспечит честную конкуренцию на выборах, поможет привлечь компетентных кандидатов, соответствующих представлениям и убеждениям избирателей, а также сократит партийную монополизацию, при которой должностные лица подолгу занимали посты, не давая возможности избраться беспартийным кандидатам, в результате чего последние не могли участвовать в политической жизни», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента страны.

Ранее похожие обещания в своём обращении к народу озвучил президент Ирака Бархам Салех. Политик согласился на проведение досрочных выборов, а также анонсировал разработку поправок к избирательному законодательству и формирование новой избирательной комиссии.

Как пояснил Салех, властями уже «запущен непрерывный рабочий процесс» по разработке нового закона о выборах.

«На смену Избирательной комиссии придёт новая независимая комиссия, в которую войдут судьи и профессиональные юристы. Эта комиссия будет дистанцирована от политики, и на неё не будут распространяться партийные квоты», — отметил президент.

Как ранее рассказал СМИ заместитель председателя Совета представителей парламента Ирака Башир Хаддад, в комитет, который займётся проектом, войдут 18 человек, представляющих интересы разных этноконфессиональных групп. На разработку поправок к основному закону страны комиссии отводится четыре месяца, после чего документ будет вынесен на рассмотрение парламента, а затем на референдум.

Хрупкий альянс

Протестные выступления начались в Ираке 1 октября. Люди вышли на улицы, требуя от властей принять меры против коррупции, безработицы и ухудшения условий жизни. Кроме того, протестующие выдвинули и политические требования, призвав к реформированию системы власти.

Демонстранты потребовали отставки правительства Абд аль-Махди и проведения досрочных выборов в парламент.

Действительно, экономическая ситуация в Ираке, пережившем за последние десятилетия не одну разрушительную войну, остаётся непростой. Согласно результатам исследования Transparency International, по уровню коррупции Ирак по итогам 2018 года находится на 168-м месте в мировом рейтинге. Это один из худших показателей. Уровень безработицы среди молодёжи достигает примерно 16,5% — преимущественно молодые люди и вышли с протестами на улицы республики. Иракцы в возрасте до 30 лет составляют примерно 70% от всего населения.

Выборы в Ираке

Reuters

© Thaier al-Sudani

Как отмечают эксперты, протестующие не ограничились экономическими требованиями. Демонстранты также потребовали снизить участие соседнего Ирана в жизни страны и даже попытались атаковать консульство ИРИ в Кербеле. Во время нападения около десяти человек получили ранения, трое нападавших были убиты, сообщают СМИ.

На первых после ликвидации «Исламского государства»* выборах в Ираке победу одержали представители шиитских политических партий. Больше всего голосов набрала коалиция «Саирун» («Идущие вперёд»), возглавляемая шиитским политиком и проповедником Муктадой ас-Садром. Второе место заняла тогда коалиция «Фатх» («Победа») во главе с командиром шиитской военизированной организации «Бадр» Хади аль-Амири.

Что интересно, многие иракские шииты тоже присоединились к протестам. Лидер парламентского блока «Саирун» Муктада ас-Садр в начале октября призвал правительство сложить свои полномочия.

«Я также призываю к досрочным и справедливым выборам под надзором международного сообщества. Мы не можем оставаться безмолвными при всех этих жертвах и кровопролитии», — говорилось в обращении политика.

По мнению экспертов, несмотря на тесные исторические и конфессиональные связи, иракских шиитов нельзя считать безусловно лояльными ИРИ — шиитская община Ирака обладает собственной политической субъектностью и имеет собственных лидеров, которые далеко не всегда готовы соотносить свои действия с позицией Тегерана.

Как пояснил в беседе с RT профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов, протест части шиитской общины объясняется очень просто — шиитам тоже надоела неустроенность жизни в стране, несмотря на то что шиитский блок находится у власти.

«Что касается обвинений, звучащих в адрес Ирана, не стоит забывать о том, что у стран есть не только позитивные совместные воспоминания, но и негативные. На протяжении истории соседства Ирака и Ирана были разные эпизоды», — напомнил эксперт.

По мнению доцента Института общественных наук РАНХиГС востоковеда Сергея Демиденко, готовность многих шиитов поддержать протесты может быть связана с наличием некой негласной договорённости между лидерами шиитской и суннитской общин.

«В новейшей истории Ирака уже были прецеденты, когда сунниты и шииты пытались выступить единым фронтом — например, когда нужно было бороться с «Исламским государством». Однако такие альянсы достаточно хрупкие, они носят временный характер, а потом всё снова возвращается на круги своя», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Это естественно в условиях, когда слабое государство не может защитить граждан, которые чувствуют себя в безопасности только в конфессиональных группах, добавил Демиденко.

Парламент Ирака

AFP

Утомлённые войной

Ранее духовный лидер иракских шиитов аятолла Али Систани в своей проповеди предупредил о риске «гражданского конфликта, хаоса и разрушений», если силовики и военизированные формирования прибегнут к подавлению протестов.

К началу ноября число жертв исчислялось сотнями — как заявил 8 ноября официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл, во время протестов в Ираке было убито свыше 270 человек.

«Точные данные о жертвах могут быть гораздо выше. Большинство пострадало от использования боевого оружия силами безопасности и вооружёнными людьми, которых многие описывали как частные группы ополченцев, а также вследствие ненужного, непропорционального или неправильного использования менее смертельного оружия, такого как слезоточивый газ», — добавил Колвилл.

Прогнозы экспертов относительно того, смогут ли власти Ирака успокоить возмущённое общество и найти компромисс, расходятся.

По мнению Александра Вавилова, разработать и внедрить справедливые нормы в избирательное законодательство и конституцию вполне возможно.

«Эта задача вполне осуществима и решаема. В беспорядках и волнениях страна пребывать бесконечно не может. Ирак должен жить дальше и идти по нормальному пути развития, поэтому предложение иракского руководства можно совместными усилиями претворить в жизнь. Правительство готово пойти по пути национального диалога и прислушаться к мнению граждан», — считает эксперт.

По мнению Вавилова, все иракские партии будут сейчас стремиться найти компромисс, потому что страна устала от постоянных войн и конфликтов.

Однако, по мнению Сергей Демиденко, обеспечить равное представительство всех сил Ирака во власти очень сложно в силу конфессионального состава страны, где 70% населения относится к шиитам.

«Именно поэтому сегодня существуют квоты, согласно которым представитель шиитской общины занимает пост премьер-министра, курд становится президентом, а суннит всегда занимает кресло спикера парламента. Это и есть хрупкий конфессиональный баланс. Озвученные властями инициативы направлены лишь на то, чтобы прекратить протесты. Но на деле они не принесут никаких перемен. Это, скорее всего, декларация, потому что такие общества, как иракское, трудно стабилизировать через реформу законодательства. Пока в стране, в обществе не произойдут естественные интеграционные процессы, вряд ли что-то изменится», — подытожил эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.