В поисках коалиции: сможет ли Израиль преодолеть внутриполитический кризис после парламентских выборов

Предварительные результаты выборов в парламент Израиля показывают, что ни одной из партий не удаётся получить решающий перевес. Две основные политические силы страны, партия «Ликуд» и блок «Кахоль-Лаван», получают примерно одинаковое количество мест в кнессете. Их лидеры уже сообщили, что готовятся к переговорам о создании правящей коалиции. По мнению экспертов, партии попытаются сформировать её любой ценой, поскольку это уже вторые досрочные выборы подряд. Предыдущие были также назначены из-за невозможности создать коалицию.

В Израиле 17 сентября прошли досрочные выборы в кнессет, явка составила 69,4%. Официальные результаты голосования будут оглашены не позднее 25 сентября, но предварительные данные известны уже сейчас: ни одной из лидирующих партий не удаётся сформировать парламентское большинство.

Согласно промежуточным результатам, полученным после подсчёта 90% голосов, оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» с минимальным преимуществом опережает правящую партию «Ликуд»: они получают по 32 и 31 мандату соответственно. За ними следует «Объединённый арабский список», претендующий на 13 мест. Партиям «Наш дом Израиль» и ШАС могут достаться по 9 мест в парламенте. По оценке «12 канала» израильского телевидения, у правых партий в сумме может оказаться 55 мест, а у левоцентристов — 56. Всего в парламенте страны 120 мест.

После официального оглашения результатов выборов президент Израиля поручит лидеру одной из партий сформировать кабмин. При этом новое правительство должен будет одобрить кнессет: для этого понадобится простое большинство голосов депутатов.

Действующий премьер-министр Израиля, лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху уже заявил, что в ближайшие дни приступит к переговорам о создании «сильного сионистского правительства». Об этом он сообщил, выступая в штаб-квартире возглавляемой им партии.

По словам Нетаньяху, страна нуждается «в сильном, стабильном и сионистском правительстве, приверженном идее Израиля как национального государства еврейского народа».

«Все партнёры партии «Ликуд» стремятся объединить усилия, чтобы создать сильное правительство и не допустить формирования опасного антисионистского правительства, — сказал Нетаньяху собравшимся. — В Израиле не может быть и не будет правительства, опирающегося на антисионистские и арабские партии».

Он также отметил, что страна сейчас переживает «исторический и поворотный момент».

Биньямин Нетаньяху выступает перед сторонниками в штабе партии «Ликуд»

© Ronen Zvulun/Reuters

С обращением к своим сторонникам выступил и лидер центристского блока партий «Кахоль-Лаван» Бени Ганц, призвавший создать правительство национального единства.

«С этой ночи мы начинаем создавать на широкой основе правительство национального единства. Призываю политиков и соперников из всех политических сил работать вместе», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Ганц, Израиль имеет большие проблемы с безопасностью, но не меньше стране угрожают разногласия и поляризация внутри израильского общества. По его мнению, «Кахоль-Лаван» способна найти консенсус для израильских граждан: партия уже приступила к переговорам с рядом политиков. Не исключены также консультации с лидером партии «Наш дом Израиль» Авигдором Либерманом.

Общество поляризовано

В Израиле действует низкий проходной барьер при выборах в парламент — всего 3,25%, поэтому в нём всегда представлено большое количество политических объединений. Чаще всего ни одной партии не удаётся добиться решающего преимущества: для формирования правительства приходится заключать коалиции.

Однако в последнее время израильским политикам становится всё труднее это делать. Так, после прошедших в апреле 2019 года выборов, которые также были досрочными, Нетаньяху не удалось заключить союз с другими политическими объединениями. При этом «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» тогда получили примерно столько же голосов, сколько и в нынешнем голосовании.

Как и сейчас, Нетаньяху и Ганц объявили в тот раз о готовности сформировать правящую коалицию. По решению президента страны Реувена Ривлина эти полномочия были делегированы Биньямину Нетаньяху. Однако тому так и не удалось найти партнёров для создания правящей коалиции. В результате в конце мая кнессет был вынужден проголосовать за самороспуск.

Этим событиям предшествовал правительственный кризис осени 2018 года, когда правящую коалицию покинула партия «Наш дом — Израиль». Её лидер Авигдор Либерман ушёл тогда с поста министра обороны Израиля в знак протеста против перемирия, заключённого Тель-Авивом с палестинской группировкой ХАМАС после нескольких дней вооружённой эскалации. Либерман расценил это решение кабмина как «капитуляцию перед террором» и призвал к более жёстким мерам против палестинской группировки.

Кнессет

© Ronen Zvulun/Reuters

Впрочем, Нетаньяху и его партия «Ликуд» также относятся к ястребам израильской политики, выступающим за экспансионистский курс. В преддверии выборов представители этой политической силы делали довольно радикальные заявления. Так, за несколько дней до сентябрьского голосования Нетаньяху заявил, что в случае своей победы распространит суверенитет Израиля на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мёртвого моря.

Более умеренной силой является блок «Кахоль-Лаван», считает ведущий научный сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Татьяна Носенко.

«Более умеренная позиция у партии «Кахоль-Лаван», которая считает возможным движение по пути создания и реализации принципа двух государств. В партии «Ликуд» по этому вопросу существуют разные направления, но взяло верх наиболее жёсткое и националистическое, которое поддержал Нетаньяху, выступающий за аннексию этих территорий», — отметила эксперт в комментарии RT.

При этом публицист Исраэль Шамир придерживается иного мнения. По его словам, между блоком «Ликуд» и «Кахоль-Лаваном», несмотря на их взаимную критику, не так уж много противоречий. Главное, что их разделяет, считает политолог, — это фигура Нетаньяху, против которого резко настроена оппозиция.

«Бени Ганц не единожды заявлял, что если Нетаньяху уйдёт, то две ведущие партии, несомненно, объединятся и пойдут вместе», — сказал Шамир в интервью RT.

В свою очередь, Носенко указала на то, что против Нетаньяху выступают и в его собственной партии.

«В партии давно существует недовольство единоличным лидерством Нетаньяху», — указала аналитик.

Возможны любые комбинации

Либерман, комментируя данные экзитополов, заявил, что единственным приемлемым вариантом может стать формирование широкой коалиции, в которую вошли бы и «Ликуд», и оппозиционные центристы из «Кахоль-Лаван», и его собственная партия.

«Есть только одна опция: широкое правительство, состоящее из партий «Наш дом — Израиль», «Ликуд» и «Кахоль-Лаван», — приводит слова политика РИА Новости.

При этом эксперты не исключают любых политических комбинаций. По мнению Шамира, возможен даже вариант, при котором две ведущие партии самостоятельно договорятся о коалиции, а партия Либермана окажется вне правительства.

«Политики постараются избежать новых досрочных выборов и приложат все усилия, чтобы создать прочную коалицию. Но если «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» договорятся о союзе, партия Либермана будет уже им не нужна, большинство будет достигнуто без участия его партии», — уверен эксперт.

В свою очередь, Носенко указала на то, что Нетаньяху может попытаться найти союзников среди избранных депутатов кнессета из других партий. Но если из этого ничего не выйдет, то ему придётся договариваться с Ганцем. При этом определять, у какой из прошедших в парламент партий больше всего шансов создать коалицию, будет президент Реувен Ривлин.

«Решающее слово принадлежит президенту, который определяет, кому поручить формирование кабмина, исходя из того, какие перспективы для создания коалиции имеет каждая из партий. Вероятно, возникнет такая ситуация, когда правительство придётся создавать противостоящим друг другу партиям. Подобное уже бывало в истории Израиля», — подытожила эксперт.