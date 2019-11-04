В поисках «давления»: как продвигается процедура импичмента Трампа в конгрессе США

Министр энергетики США Рик Перри не намерен добровольно давать показания в конгрессе США в закрытом режиме по делу об импичменте Дональда Трампа. В то же время в ведомстве отметили, что министр готов рассмотреть приглашение на открытое слушание. Ранее выступить перед палатой представителей отказались адвокат президента Рудольф Джулиани и экс-советник по нацбезопасности Джон Болтон. Между тем ряд чиновников согласились ответить на вопросы конгрессменов, и, по сообщениям СМИ, их показания не были в пользу Трампа. Впрочем, как считают эксперты, у демократов, начавших процедуру импичмента, всё ещё нет доказательств вины главы Белого дома, и они пытаются найти их, привлекая всё больше свидетелей.

Министр энергетики США Рик Перри отказался давать показания в закрытом режиме по делу об импичменте президента Дональда Трампа, расследование которого ведут в палате представителей конгресса США. Об этом сообщили в пресс-службе главы американского Минэнерго.

«Если комитет заинтересован в проведении серьёзного разбирательства, то он может прислать на рассмотрение министра приглашение на открытое слушание, которое сможет пройти в присутствии юриста министерства и на глазах американского народа», — заявила пресс-секретарь Министерства энергетики Шэйлин Хайнс.

Агентство уточняет, что, помимо Перри, на закрытые заседания конгресса были вызваны также высокопоставленные сотрудники административно-бюджетного управления Белого дома и Госдепартамента США.

В конце сентября процедуру импичмента президента США инициировала спикер палаты представителей, член Демократической партии Нэнси Пелоси. В расследовании задействовано шесть комитетов нижней палаты парламента Соединённых Штатов.

Поводом послужил телефонный разговор Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, состоявшийся 25 июля.

Из стенограммы разговора, которую опубликовал позднее Белый дом, следует, что президент попросил собеседника провести расследование в отношении Хантера Байдена, сына Джо Байдена — вероятного соперника Трампа на президентских выборах 2020 года. Зеленский заявил, что генпрокурор (на эту должность в августе был назначен Руслан Рябошапка. — RT) откроет «новое дело» в сентябре. Своё обещание украинский лидер в итоге не выполнил.

Пелоси утверждает, что во время телефонных переговоров глава Белого дома превысил полномочия. По её мнению, Трамп обратился за помощью к иностранному государству для решения собственных политических задач. Спикер палаты представителей обвинила президента в «предательстве» демократии, «угрозе» национальной безопасности и подрыве «честности выборов». Джо Байден поддержал Пелоси, заявив, что Трамп нарушил присягу.

В конце октября временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор также заявил, что Трамп пытался оказать давление на Зеленского. По его словам, для этого президент США отдал распоряжение заморозить выделение Украине $250 млн ежегодной военной помощи.

Между тем на Украине сообщили, что «никакого давления» со стороны американского лидера не было. Об этом в сентябре заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. 29 октября он отметил, что официальные лица страны не будут давать показания в конгрессе. Он также заявлял, что «никакого давления» со стороны американского лидера не было.

«Сфабрикованный импичмент»

В настоящее время в рамках процедуры импичмента осуществляется вызов чиновников США на закрытые заседания комитетов палаты представителей. Помимо Тейлора, на вопросы конгрессменов ответили посол США в ЕС Гордон Сондленд, бывший советник Трампа по отношениям с РФ Фиона Хилл, заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент, экс-посол Соединённых Штатов в Киеве Мари Йованович, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

По информации американских СМИ, показания большинства действующих и отставных чиновников носят негативный по отношению к Трампу характер.

Министр энергетики США Рик Перри

Reuters

© Ints Kalnins

Кроме Перри, показания в конгрессе отказались давать личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани и бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Свидетельства Перри, как утверждает Reuters, могли бы серьёзным образом повлиять на рассмотрение дела по импичменту.

Показания дал и бывший старший советник госсекретаря Майкл Маккинли, который недавно ушёл в отставку. По информации СМИ, он заявил, что покинул свой пост якобы из-за «разочарования», вызванного увольнением Йованович.

При этом сам госсекретарь Майк Помпео выступает против процедуры импичмента. По словам главы Госдепа, Трамп не оказывал давления на Зеленского. Также он опроверг обвинения в адрес президента по поводу заморозки военной помощи Киеву.

8 октября юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне написал конгрессу письмо, в котором заявил, что расследования палаты представителей лишены «даже видимости честного подхода и элементарного соблюдения гарантий судопроизводства».

Позже пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм обвинила оппонентов президента в том, что они «предпочитают ежедневно тратить время на сфабрикованный импичмент», а не на решение насущных для страны вопросов.

«Демократы хотят вынести вердикт, не давая администрации и шанса выступить в свою защиту. Это несправедливо, неконституционно и, по сути, не по-американски», — добавила она.

Критику со стороны администрации Трампа демократы объясняют попыткой воспрепятствовать расследованию.

Опрошенные RT эксперты отметили, что Трамп де-факто запретил находящимся на госслужбе лицам давать показания в конгрессе. Подавляющее большинство чиновников подчинилось распоряжению президента. Отставные госслужащие (например, Болтон) отказались от похода в палату представителей из-за нежелания признавать легитимность расследования и подыгрывать демократам, считают аналитики.

«Массовое появление в палате представителей должностных лиц, в том числе бывших, навредит тактике Трампа, которая направлена на саботаж и дискредитацию процедуры импичмента. Помимо этого, президент опасается, что показания людей, имеющих отношение к украинскому делу, могут быть неверным образом истолкованы. В связи с этим могут посыпаться обвинения в даче ложных показаний», — сказал RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Как пояснил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, приход на заседание палаты представителей является «делом добровольным». При этом Трамп не имеет правовых полномочий запрещать чиновникам давать показания.

«Каждое должностное лицо и тем более отставные сотрудники администрации Трампа делают собственный выбор. Кто-то считает нужным выступить перед комитетами палаты представителей, причём в поддержку президента. Правда, в таком случае происходит легитимизация процедуры импичмента, что противоречит интересам Трампа», — подчеркнул Рогулёв.

«Расширить доказательную базу»

31 октября палата представителей одобрила резолюцию, поддерживающую процедуру импичмента. В документе сообщается, что часть заседаний будет проходить в публичном режиме. Как считают эксперты, в перспективе резолюция позволит демократам окончательно сформулировать обвинение в адрес Трампа.

Однако у оппонентов президента нет уверенности в успехе расследования, пишут американские СМИ. Например, в интервью Bloomberg Пелоси посетовала на «множество проблем», с которыми сталкивается расследование, в их числе — отсутствие сроков завершения разбирательства.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси

Reuters

© Tom Brenner

Как полагает Васильев, Пелоси осознаёт, что процедура импичмента начинает буксовать. Поэтому демократы пытаются привлечь к ней больше внимания, открывая заседания палаты представителей для журналистов. По его словам, противники Трампа осознают пробелы в юридических основаниях для импичмента.

«Ситуация остаётся по-прежнему неопределённой. Демократы рассчитывают расширить доказательную базу за счёт увеличения количества допрошенных. Сейчас дело в отношении президента носит политический и ангажированный характер. В таком виде в сенате оно непременно развалится. Открытость процесса нужна демократам, чтобы привлечь на свою сторону американское общественное мнение», — рассуждает Васильев.

Рогулёв уверен, что в Демократической партии начинают понимать безуспешность попытки дискредитировать Трампа в преддверии выборов. По его словам, у противников президента практически «нет доказательной базы». Он напомнил, что Пелоси несколько раз выступала против процедуры импичмента, но в итоге уступила давлению радикально настроенных однопартийцев.

«Ситуация вокруг импичмента превратилась в противостояние двух партий. Очевидно, что в таких условиях обвинение в адрес Трампа не будет одобрено сенатом, который подконтролен республиканцам. Цель расследования по украинскому делу заключается в том, чтобы навредить избирательной кампании Трампа. Однако велика вероятность, как и предупреждала ранее Пелоси, что в итоге процедура импичмента ударит по самим демократам», — прогнозирует Рогулёв.