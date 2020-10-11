В поисках агрессора: в парламенте Швеции призвали рассмотреть вариант вступления в НАТО

В шведском парламенте заявили, что в рамках формирования национальной оборонной политики правительству стоит рассмотреть вариант вступления страны в НАТО. По словам оппозиционного депутата Эдварда Ридля, направившего соответствующее предложение в парламент (с документом ознакомился RT), Швеция «находится в очень серьёзном положении» из-за укрепления Россией своего военного потенциала и его использования. Эксперты отмечают, что определённая часть шведского политического истеблишмента регулярно выступает с подобными инициативами, однако пока и правительство, и парламент рассматривают такие предложения как неоднозначные и неактуальные. Кроме того, Стокгольм более 200 лет придерживается выгодной для себя позиции военного нейтралитета, в связи с чем принятие решения о вступлении Швеции в НАТО в обозримой перспективе маловероятно, полагают специалисты.

Депутат Эдвард Ридль из Умеренной коалиционной партии Швеции направил в парламент (риксдаг) предложение, содержащее тезис о нецелесообразности однозначного отказа от возможности вступления страны в НАТО из-за действий России в оборонной сфере. С документом ознакомился RT.

Парламентарий напомнил, что действующее правительство ранее обозначало свою позицию по этому вопросу, называя неактуальным для Швеции членство в Североатлантическом альянсе. При этом, по словам Ридля, Стокгольму стоит оставить за собой определённую свободу манёвра при формировании оборонной политики.

«Швеция находится в очень серьёзном положении, так как Россия укрепила свой военный потенциал и без колебаний его использует. В этом контексте при формировании шведской оборонной политики и политики сотрудничества в области безопасности должна быть определённая свобода действий», — считает депутат.

«В рамках этой свободы действий следует рассмотреть и такой вариант, как конечное вступление в НАТО», — полагает Ридль.

Как следует из уточнения к публикации, в случае одобрения риксдагом внесённого предложения, документ направят на рассмотрение правительства.

В Швеции не впервые выступают с подобными инициативами. Например, в 2019 году депутат той же Умеренной коалиционной партии Бориана Оберг представила проект закона с призывом к властям страны «как можно скорее» подать заявку на членство в НАТО в связи с «агрессивным поведением» России.

В Москве последовательно подчёркивают, что деятельность страны, в том числе в сфере укрепления собственной безопасности, не несёт угрозы иностранным партнёрам. Об этом, например, неоднократно говорил российский лидер Владимир Путин.

«Растущая военная мощь России никому не угрожает. У нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных и тем более агрессивных целях. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого не собираемся отнять, у нас у самих всё есть», — заявил президент в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года.

Стоит отметить, что в своём предложении Ридль также упоминает соседнюю Финляндию, в частности, обращая внимание на особый характер её отношений с Североатлантическим альянсом.

Депутат считает, что в Хельсинки придерживаются позиции «оставить дверь в НАТО открытой», для того чтобы «всё более агрессивному российскому режиму было что терять, если он решит устроить провокацию или прощупать финскую оборону».

«Не стоит сбрасывать со счетов любые варианты, которые послужат укреплению собственного оборонного потенциала», — подчёркивает Ридль.

Вместе с тем российская сторона не раз выражала обеспокоенность в связи с расширением активности НАТО вблизи границ РФ. Как констатировал глава Минобороны Сергей Шойгу, политика альянса направлена на усиление передового военного присутствия на восточном фланге. По словам министра, представители НАТО «активно используют миф о российской угрозе», расширяя военное сотрудничество в том числе со Стокгольмом и Хельсинки.

Министр обороны России Сергей Шойгу

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

На «втягивание» Швеции и Финляндии в «практическую деятельность» НАТО указывали и в МИД России. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, участие шведских и финских военных в проводимых альянсом учениях ведёт лишь к ухудшению ситуации.

«Это не способствует укреплению стабильности и безопасности на севере Европы, на европейском континенте в целом, и, конечно, эта политика, этот подход несёт реальные риски деградации ситуации в регионе», — констатировала дипломат.

Такую позицию разделяет и первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В разговоре с RT он оценил озвучивание идей, связанных с возможностью присоединения к военному блоку, в странах, придерживающихся позиции нейтралитета.

«Я считаю, что такого рода идеи несут угрозу и европейской безопасности, и уж точно безопасности Российской Федерации, потому что Швеция не так далеко находится от России. А учитывая то, что вблизи российских границ в Восточной Европе установлен целый частокол военных баз НАТО, конечно, мы ни в коей мере не заинтересованы в том, чтобы появилась ещё одна страна, которая в силу своей евроатлантической солидарности приняла бы у себя иностранные контингенты», — объяснил Новиков.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко предположил, что в присоединении Швеции и Финляндии к НАТО могут быть заинтересованы Соединённые Штаты. Эксперт пояснил, что со вступлением в альянс новых членов Вашингтон, как главный поставщик военной техники для блока, получит новых заказчиков, а НАТО — дополнительный доход.

«Я здесь усматриваю только выгоду для США, потому что те страны, которые вступили, — те же страны Прибалтики, та же Польша — увеличили расходы на оборону, на закупку и обновление военного оборудования и вооружения. Основным поставщиком, как правило, выступает военно-промышленный комплекс США, поэтому говорить о какой-то выгоде для Швеции и Финляндии не приходится — финансово им придётся сократить расходы на другие статьи бюджета», — уточнил собеседник RT.

Политика военного неприсоединения

Сотрудничество Швеции с НАТО началось в 1994 году с присоединением страны к программе «Партнёрство ради мира». В 1997-м Стокгольм стал членом Совета Евроатлантического партнёрства, а в 2014-м — одной из пяти стран, которым были предоставлены расширенные возможности для диалога и сотрудничества с военным блоком.

На протяжении долгого времени Швеция принимала участие в операциях под эгидой НАТО, а также ЕС и ООН. В частности, шведские подразделения были задействованы в миссиях на Балканах, Ближнем Востоке и в Африке.

Ливия (Бенгази), сентябрь 2020 года

Reuters

© Esam Omran Al-Fetori

Кроме того, Швеция участвует в крупных военных манёврах НАТО, а также имеет право разрешать альянсу размещать свои силы и осуществлять их транзит через территорию страны.

Принимая во внимание особый характер отношений Стокгольма и НАТО, вопрос о возможности вступления в альянс зачастую становится камнем преткновения в диалоге противоборствующих политических сил в стране. В очередной раз эта проблема активно обсуждалась в преддверии выборов в риксдаг осенью 2018 года.

Тогда она стала поводом для дискуссий между оппозиционным правоцентристским альянсом (Умеренная коалиционная партия, Партия центра, Народная партия и Христианско-демократическая партия) и «красно-зелёной» коалицией (Социал-демократическая рабочая партия, Партия зелёных и Левая партия).

Представители «альянса» выступают за идею вступления страны в НАТО и увеличения ассигнований на оборону. В свою очередь, коалиция, несмотря на поддержку расширения сотрудничества с военным блоком и Соединёнными Штатами, не намерена брать на себя новые обязательства, в том числе из-за связанных с этим финансовых сложностей.

По итогам тех выборов ни одной из коалиций не удалось получить большинство в парламенте, а лидер оппозиции Ульф Кристерссон предложил «красно-зелёному» правительству уйти в отставку.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировала отсутствие в парламенте Швеции единства по вопросу вступления страны в НАТО.

«Это предложение достаточно регулярно выносят на обсуждение. Это касается и Швеции, и Финляндии. Но это предложение на уровне парламента воспринимается как неоднозначное, как один из негативных факторов развития событий», — рассказала она RT.

По словам Ерёминой, общественность этих стран — ни политики, ни обычные граждане — не считает, что ситуация дошла до той точки, когда подобные вопросы можно обсуждать всерьёз.

«Но, безусловно, всегда есть политики, которые на этом делают очки», — добавила эксперт.

«Не испытываем военной угрозы со стороны России»

Итак, официальный Стокгольм в настоящее время не рассматривает возможность присоединения к НАТО, напоминает в своей инициативе парламентарий от «умеренных» Эдвард Ридль. Такой позиции придерживается состоящий из социал-демократов и «зелёных» кабмин, хотя «половина партий в парламенте» выступает за вхождение в альянс, настаивает депутат.

Согласно опросам общественного мнения, в последние годы большая часть населения Швеции не поддерживает вступление страны в НАТО, при этом выражая уверенность в том, что альянс всё равно придёт на помощь Стокгольму, если потребуется.

По словам депутата Дмитрия Новикова, присоединение к НАТО в целом не отвечает интересам жителей стран, в которых подобные идеи озвучиваются. Размещение иностранных воинских контингентов и вооружения в государствах, связанных с НАТО определёнными обязательствами, превращает их в «потенциальные мишени для ответного удара в случае неблагоприятного развития ситуации», отмечает парламентарий.

Стоит добавить, что мнения шведских политиков о том, что можно считать угрозой государству, полярны так же, как и их позиции относительно перспектив вхождения в Североатлантический альянс.

Так, если Ридль в своём заявлении полагает, что Россия «готова перекроить карту Европы» и «использовать свой военный потенциал», то глава подразделения контрразведки Службы госбезопасности Швеции (SÄPO) Даниэль Стенлинг в марте 2019-го, напротив, выражал уверенность в том, что Москва не представляет военной угрозы для Стокгольма.

«Мы следим за российской активностью. В настоящее время наши данные не дают повода считать, что Россия представляет военную угрозу. Мы не будем исключать этого в будущем, но сейчас — нет», — уточнил он.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен

AFP

© Olivier Douliery

Схожей позиции придерживаются и в Финляндии. Так, министр обороны республики Антти Кайкконен летом 2019-го также отмечал, что в Хельсинки не видят угрозы, исходящей от Москвы, однако продолжат поддерживать свою обороноспособность.

«Финляндия не испытывает непосредственной военной угрозы со стороны России. Однако при развитии наших оборонных возможностей мы учитываем, что занимаем позицию на границе с военным союзом и соседствуем с крупной державой», — отметил глава ведомства.

У Швеции и Финляндии действительно нет повода опасаться агрессии со стороны России, поскольку Москва не рассматривает возможность применения военной силы без оснований, в том числе и на доктринальном уровне, отметил Владимир Оленченко.