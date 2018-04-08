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В погранслужбе Украины прокомментировали отказ выпустить из страны экипаж судна «Норд»

08 апреля 2018, 13:09  •  159 • Украина
Экипаж российского рыболовецкого судна «Норд» не смог пересечь украинскую границу из-за отсутствия соответствующих документов. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
 
© Государственная пограничная служба Украины
 

«Во время пограничного контроля лица, которые ехали как пассажиры, вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в Россию. То есть на паспортный контроль они предъявили документы, которые не дают права для пересечения границы», — говорится в сообщении.

По мнению ведомства, представители генконсульства России хотели «вывезти команду за пределы Украины под прикрытием своего иммунитета».

Отмечается, что на членов экипажа составлены протоколы по статье «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Ранее сообщалось, что отпущенному на свободу экипажу «Норда» не позволили покинуть территорию Украины.

Позднее стало известно, что Киев гарантировал переход экипажа через пункт пропуска «Чонгар», расположенный на границе с Крымом.

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