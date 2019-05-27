Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Патриарх Кирилл назвал Совет Европы основой единства Евросоюза
В Кремле прокомментировали выход Медведчука из переговоров по Донбассу
Водителям позволят поспать: Депутаты хотят следить за режимом дня такси при помо...
Бородай об отставке Суркова: Тиражировать один и тот же слух - это просто "...
Главная / Политика

В Погранслужбе ФСБ заявили, что угроза диверсий Украины в Крыму сохраняется

27 мая 2019, 19:39  •  43 • Политика

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Угроза новых диверсий в Крыму и Керченском проливе со стороны украинских спецслужб и экстремистских организаций сохраняется.

Об этом заявил руководитель Погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов.

"Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных (произошедшей с участием военных судов Украины в Керченском проливе 25 октября 2018 года - прим. ТАСС) провокаций на крымском направлении сохраняются, - отметил он в интервью "Российской газете". - Новое руководство не дезавуировало предыдущие заявления о непризнании Украиной российской юрисдикции на территориальные воды, прилежащие к Крымскому полуострову". Киев, по его словам, официально не отказался от намерения организовать очередной несанкционированный проход через Керченский пролив своих кораблей, включая международных наблюдателей и представителей зарубежных СМИ.

В связи с этим, констатировал он, "сохраняется угроза совершения украинскими спецслужбами и членами экстремистских организаций диверсий в Крыму, на Керченской транспортной переправе, а также провокаций в отношении российских и иностранных судов, посещающих порты Крыма".

"Мы отслеживаем обстановку на границе с Украиной и готовы к различным сценариям ее развития, - заверил руководитель Погранслужбы РФ. - В то же время российская сторона настроена на конструктивное сотрудничество с украинскими партнерами". "Надеемся, что в этом году нам удастся избежать конфликтных ситуаций, подобных тем, которые имели место в прошлом году", - добавил он.

Меры безопасности 

Кулишов добавил, что после провокации в Керченском проливе приняты дополнительные меры безопасности. 

"Нынешнее украинское руководство избрало курс, направленный на свертывание сотрудничества с Россией в пограничной сфере. Он сопровождается ограничением пропуска через границу российских граждан, наращиванием войскового и инженерно-технического прикрытия государственной границы, провоцированием конфликтных ситуаций на отдельных ее участках", - сказал Кулишов.

Он отметил, что все эти действия ведут к усилению напряженности на российско-украинской границе. В частности, наиболее сложная обстановка, по словам Кулишова, складывается в крымском направлении, в акваториях Черного и Азовского морей, особенно после провокации катеров военно-морских сил и морского буксира Украины 25 ноября 2018 года в Керченском проливе. "Приняты дополнительные меры по обеспечению надлежащего правопорядка в акватории Азовского моря", - отметил Кулишов. 

"Что касается двусторонних контактов с представителями Государственной пограничной службы Украины, то, к нашему сожалению, ситуация к лучшему не меняется, - отметил Кулишов. - Украинские пограничники уклоняются от сотрудничества".

По его словам, это создает дополнительные риски и формирует благоприятные условия для противоправной деятельности.

Сухопутная граница

Руководитель Погранслужбы ФСБ также отметил, что сухопутную границу Крыма и Украины закрыл высокотехнологичный сигнальный комплекс.

"В 2018 году на сухопутном участке завершено развертывание высокотехнологичного сигнализационного комплекса протяженностью более 60 км, - рассказал Кулишов. - Кроме того, крымский участок государственной границы оборудован камерами видеонаблюдения, тепловизионными приборами, сейсмическими датчиками и другими техническими средствами охраны границы, интегрированными в единую систему".

Глава Погранслужбы ФСБ России подчеркнул, что за пять лет в Крыму выстроена современная, отвечающая характеру угроз система защиты и охраны государственной границы, основу которой составляют развернутые по периметру Крымского полуострова пограничные отделения и радиотехнические посты. "Они выполняют оперативно-служебные задачи во взаимодействии с кораблями и катерами береговой охраны, а также подразделениями Черноморского флота. Для их размещения создана необходимая пограничная инфраструктура", - отметил Кулишов.

"Пограничные подразделения оснащены транспортом повышенной проходимости, включая бронеавтомобили, плавающие гусеничные вездеходы, квадроциклы, скоростные катера на воздушной подушке, а также средствами связи и навигации, - сообщил он. - За счет ввода в эксплуатацию современных радиолокационных станций существенно увеличены возможности системы радиотехнического прикрытия морского побережья. В настоящее время все подразделения полностью укомплектованы личным составом и средствами вооружения".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



43
Источник
Похожие новости
27 мая 2019, 11:54
"Они поддержали меня лично": Отстранённый от должности мэр Риги прокомментировал своё избрание в Европарламент
27 мая 2019, 15:09
Водителям позволят поспать: Депутаты хотят следить за режимом дня такси при помощи ГЛОНАСС
27 мая 2019, 18:24
"Прошу ненавидеть и преследовать": Политолог Сергиенко назвал "архитектора" войны в Донбассе
27 мая 2019, 15:09
Бородай об отставке Суркова: Тиражировать один и тот же слух - это просто "сезонное обострение"
27 мая 2019, 18:24
Дорога в ад: Вассерман ответил Диброву, заявившему о необходимости "цветной революции"
27 мая 2019, 02:09
Знает больную мозоль Трампа: Мэр Нью-Йорка десятилетиями изучает слабые места будущего конкурента
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 мая 2019, 04:39
"Не стоит сразу искать "зраду": На Украине готовятся к худшему из-за решения Морского трибунала ООН
21 мая 2019, 12:39
«Украина вряд ли переживёт Порошенко-2»: о чём свидетельствуют первые внешнеполитические заявления Зеленского
26 мая 2019, 00:09
Керченский инцидент: Россию ведут под трибунал
21 мая 2019, 06:24
Трамп не знает, что делать с Украиной: Кедми о крахе "смертельного удара" Вашингтона по России
24 мая 2019, 02:39
Империя Порошенко наносит ответный удар: Михеев объяснил смысл метаний экс-президента Украины по Европе
22 мая 2019, 11:39
"Свободен!": Михеев не сдержался и выгнал украинского эксперта. Соловьёв ответил анекдотом
23 мая 2019, 03:54
"Служанка при королевской семье": Раскрыта неизвестная сторона "счастливой жизни" Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.