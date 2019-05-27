В Погранслужбе ФСБ заявили, что угроза диверсий Украины в Крыму сохраняется

Об этом заявил руководитель Погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов.

"Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных (произошедшей с участием военных судов Украины в Керченском проливе 25 октября 2018 года - прим. ТАСС) провокаций на крымском направлении сохраняются, - отметил он в интервью "Российской газете". - Новое руководство не дезавуировало предыдущие заявления о непризнании Украиной российской юрисдикции на территориальные воды, прилежащие к Крымскому полуострову". Киев, по его словам, официально не отказался от намерения организовать очередной несанкционированный проход через Керченский пролив своих кораблей, включая международных наблюдателей и представителей зарубежных СМИ.

В связи с этим, констатировал он, "сохраняется угроза совершения украинскими спецслужбами и членами экстремистских организаций диверсий в Крыму, на Керченской транспортной переправе, а также провокаций в отношении российских и иностранных судов, посещающих порты Крыма".

"Мы отслеживаем обстановку на границе с Украиной и готовы к различным сценариям ее развития, - заверил руководитель Погранслужбы РФ. - В то же время российская сторона настроена на конструктивное сотрудничество с украинскими партнерами". "Надеемся, что в этом году нам удастся избежать конфликтных ситуаций, подобных тем, которые имели место в прошлом году", - добавил он.

Меры безопасности

Кулишов добавил, что после провокации в Керченском проливе приняты дополнительные меры безопасности.