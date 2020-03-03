В погоне за Трампом: с какими результатами демократы подошли к «супервторнику»

Дональд Трамп заявил, что голоса избирателей Пита Буттиджича, отказавшегося от дальнейшего участия в предвыборной гонке, отойдут бывшему вице-президенту Джо Байдену. Таким образом «демократы начали выводить из игры» Берни Сандерса, считает Трамп. Буттиджич вышел из гонки накануне «супервторника» — предварительного голосования, которое пройдёт 3 марта сразу в 14 штатах, и на фоне победы кандидата от Демократической партии Байдена в ходе праймериз в штате Южная Каролина. Эксперты полагают, что демократы могли вынудить Буттиджича снять свою кандидатуру, чтобы выбить из гонки социалиста Берни Сандерса и сделать Байдена соперником Трампа на предстоящих президентских выборах в 2020 году.

Президент США Дональд Трамп заявил, что выход бывшего мэра города Саут-Бенд Пита Буттиджича из борьбы за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии направлен против Берни Сандерса, поскольку теперь все голоса Буттиджича отойдут Джо Байдену. По мнению американского лидера, таким образом демократы пытаются вывести Сандерса из игры.

«Пит Буттиджич ВЫБЫЛ. Все его голоса в «супервторник» достанутся сонному Джо Байдену. Как нельзя вовремя. Так демократы НА ДЕЛЕ начали выводить Берни из игры. ВЫДВИЖЕНИЯ ЕМУ НЕ ВИДАТЬ — ОПЯТЬ!» — написал Трамп в своём Twitter.

Pete Buttigieg is OUT. All of his SuperTuesday votes will go to Sleepy Joe Biden. Great timing. This is the REAL beginning of the Dems taking Bernie out of play - NO NOMINATION, AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 1, 2020

Пит Буттиджич объявил о выходе из президентской гонки 1 марта во время своего выступления в Саут-Бенде. Причину он не пояснил. Только отметил, что ему лучше «отойти в сторону и содействовать сплочению нашей партии и нашей страны».

Заявление Пита Буттиджича о снятии своей кандидатуры с праймериз (первичные, предварительные партийные выборы) прозвучало накануне так называемого супервторника (Super Tuesday) — предварительного голосования, которое пройдёт 3 марта сразу в 14 штатах.

По мнению экспертов, предположение Трампа, что голоса электората, отданные за Буттиджича, могут быть переданы Джо Байдену, вполне обоснованно. Политологи считают, что демократы могли вынудить бывшего мэра Саут-Бенда выйти из предвыборной кампании, чтобы дать Байдену дополнительное преимущество перед другими кандидатами от Демпартии.

«Трамп намекает, что они (демократы. — RT) уговорили Буттиджича сняться. И тут произошло два события. Во-первых, Джо Байден впервые выиграл (на праймериз в штате Южная Каролина. — RT). Во-вторых, предстоят выборы в 14 штатах. Поэтому Трамп считает, что неслучайно кандидат Пит Буттиджич снял свою кандидатуру перед «супервторником». На него могло надавить национальное руководство Демократической партии и предложить сняться с предвыборной гонки», — рассказал в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Спасибо, Южная Каролина!»

Напомним, накануне кандидат в президенты Джо Байден впервые за этот избирательный цикл одержал победу в ходе праймериз от Демократической партии. В штате Южная Каролина бывшему вице-президенту удалось набрать 48,4% голосов избирателей, оттеснив лидера предвыборной гонки социалиста Берни Сандерса на второе место — за него проголосовало 19,9% избирателей. Третья строчка досталась миллиардеру Тому Стайеру — 11,3%. После оглашения результатов Стайер объявил о прекращении своего участия в президентской гонке, сославшись на отсутствие шансов на победу. При этом журналисты акцентировали внимание на том, что на предвыборную борьбу он потратил более $200 млн.

Комментируя свою победу, Джо Байден заметил, что, хотя за несколько дней до выборов в СМИ говорили, что его кампания «мертва», результаты праймериз говорят об обратном.

«Спасибо, Южная Каролина! Мы очень даже живы. Вместе мы победим в борьбе за выдвижение и обойдём Дональда Трампа», — написал Байден в своём Twitter.

Thank you, South Carolina! To all those who have been knocked down, counted out, and left behind — this is your campaign. Together, we will win this nomination and beat Donald Trump. — Joe Biden (Text Join to 30330) (@JoeBiden) March 1, 2020

Американские СМИ считают, что победа Байдена в Южной Каролине была особенно важна для него накануне «супервторника».

«Политик вчерашнего дня»

Эксперты отмечают, что предстоящий «супервторник» является важным этапом в ходе праймериз, так как по его результатам может определиться основной лидер от Демократической партии.

«У каждого кандидата по выборам в четырёх штатах появляется процент выборщиков. Всего у демократов более трёх тысяч национального конвента. Когда в 14 штатах будет разыгрываться «супервторник», там будет 1300 мест — это треть. И уже после выборов можно будет точно сказать, кто победит», — рассказал в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

Бывший вице-президент США Джо Байден

AFP

© JIM WATSON

Стоит отметить, что 3 марта в президентскую гонку также вступит миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майк Блумберг, намеренно пропустивший начало праймериз и решивший включиться в выборный процесс, когда будут голосовать густонаселённые штаты США.

Блумберг потратил $124 млн на рекламу в штатах, в которых будет проходить «супервторник». Поэтому, несмотря на не слишком успешное выступление на девятых дебатах Демократической партии США 19 февраля, серьёзное финансирование рекламной кампании на американском телевидении может помочь Блумбергу получить дополнительные голоса избирателей.

Однако политологи сходятся во мнении, что во время предстоящего голосования борьба главным образом развернётся между Джо Байденом и Берни Сандерсом.

«В США останется всего два кандидата — это Байден и Сандерс. Не исключено, что они в большей или меньшей степени будут опережать друг друга по количеству голосов. Но основная борьба развернётся между ними», — пояснил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Аналитики считают, что победа Джо Байдена в Южной Каролине повысила его шансы на выигрыш в некоторых штатах «супервторника», однако в крупнейших штатах он, скорее всего, уступит первенство социалисту Сандерсу.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп на днях в очередной раз заявил, что не видит в Джо Байдене конкурента на предстоящих президентских выборах. По мнению американского лидера, сенатор от штата Вермонт даже «двух фраз связать неспособен».

Так, Байден неоднократно путал названия стран, к тому же, выступая перед избирателями в Южной Каролине накануне праймериз, продемонстрировал незнание американской политической системы, пообещав назначить в сенат «первую темнокожую женщину». Однако сенатор забыл, что в верхней палате конгресса США уже работали афроамериканки и должность сенатора является выборной, поэтому назначить на этот пост Байден никого не сможет.

По мнению политологов, выбор Байдена в качестве кандидата от Демократической партии обернётся для демократов провалом в борьбе с Трампом.

«Байден — центрист, политик вчерашнего дня, ни рыба ни мясо. Даже если он будет выдвинут кандидатом, то ему нечем будет ответить на правый популизм Трампа. Это главная уязвимая составляющая Байдена: у него нет харизмы и он не популист. Он такой продолжатель дела администрации Обамы — держаться посередине, не скатываться ни вправо, ни влево», — рассказал Васильев.

Помеха для своих

Что касается Берни Сандерса, основного партийного соперника Джо Байдена, то эксперты высоко оценивают его шансы на победу в «супервторник» во многих штатах. Об этом свидетельствуют и данные опроса, проведённого CNN в конце февраля.

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс

Reuters

© Mike Segar

Так, по предварительным прогнозам, большинство голосов избиратели готовы отдать Сандерсу в штате Техас. Кроме того, благодаря поддержке латиноамериканского населения социалист может одержать победу в одном из самых густонаселённых штатов — Калифорнии, что обеспечит ему серьёзное конкурентное преимущество перед другими кандидатами. В свою очередь, Джо Байден может составить конкуренцию Сандерсу в Северной Каролине и Вирджинии.

Между тем аналитики обращают внимание, что демократы не заинтересованы в кандидатуре Берни Сандерса и будут всячески препятствовать его победе на выборах.

«С Сандерсом всё понятно — он не кандидат от руководства Демпартии. И в прошлой избирательной кампании ему палки в колёса вставляли. Боюсь, что и сейчас может сложиться такая же ситуация, что Берни Сандерсу будут мешать сами же демократы», — считает Юрий Рогулёв.

При этом не исключено, что в случае победы Сандерса на праймериз социалиста вновь обвинят в «связях с Россией», чтобы дискредитировать его в глазах избирателей.

«Чем дальше будет заходить предвыборная гонка, тем активнее ему будут приписывать подобные связи, чтобы сбить с лидерских позиций, а для этого все средства хороши. Самый эффективный способ очернить конкурента — это заронить в голову избирателя мысль, что он предал американские интересы. Это демократы используют против Трампа, а теперь переключились на Сандерса»,— подытожил Рогулёв.