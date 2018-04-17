В погоне за «тайской мечтой»: 11-летний ребёнок остался в Таиланде без родителей, арестованных за ограбление

Супружеская пара из России, проживающая в Таиланде, была арестована по подозрению в ограблении инкассатора. По версии следствия, мужчина — 33-летний Николай Рыбалов — жестоко избил женщину, перевозившую деньги, и похитил 1 млн бат (около 2 млн рублей). Его супруга Юлия была также задержана как соучастница. В Таиланде остаётся их 11-летняя дочь Ангелина, которую родственники пытаются вернуть в Россию. Между тем двум задержанным россиянам грозит пожизненный срок.

33-летний Николай Рыбалов, его супруга Юлия и их дочь Ангелина переехали из города Южноуральска Челябинской области в Таиланд в минувшем году. Он — бывший десантник и спортсмен-культурист, она — домохозяйка, закончила Уральский социально-экономический институт.

В России семье добиться финансового благополучия не удалось. У Николая Рыбалова было ИП, зарегистрированное в 2010 году, которое занималось торговлей. Но своё дело супруги свернули ещё до того, как переехали в Таиланд. В азиатской стране дела семьи пошли в гору.

Дочь Ангелина пошла учиться в местную школу и получила жёлтый пояс по тхэквондо, а её родители занялись сетевым маркетингом. Фактически Николай и Юлия Рыбаловы занимались обучением начинающих предпринимателей: те оставляли анкеты, а затем супруги через Telegram проводили бизнес-тренинг в игровой форме.

По завершении тренинга бизнесмены привлекались к торговле различными товарами, от экопитания до бытовой химии и косметики.

Важной частью бизнеса Рыбаловых был самопиар: супруги постоянно выкладывали фото и видео, которые были призваны продемонстрировать их успешность и благосостояние. Странички семьи пестрят фотографиями рядом с дорогими машинами и особняками.

В конце марта Юлия Рыбалова написала пост, в котором рассказала о своих успехах. По её словам, отсутствие у них с мужем официальной работы ничуть не смущает семью.

«В данный момент нахожусь в Таиланде. Дочка Ангелина учиться в международной школе, параллельно мы учимся удалённо в русской школе, — писала Юлия Рыбалова — Как здесь с работой? Скажу прямо — никак. Русским работать нельзя, ну, или можно, но при этом надо купить за большие деньги лицензию на работу. Но мы ни капли не расстроились, так как ещё до отъезда в Тай мы занялись удалённой работой!!! Как мы пришли в эту работу? И чего здесь можно добиться? Расскажу».

Однако поведать об этом Юлия Рыбалова не успела: вскоре они с супругом оказались в тюрьме.

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Денежная работа

Ранним утром 15 апреля 30-летняя женщина-инкассатор зашла в офис обмена валют в районе Саттахип в Паттайе. Почти сразу вслед за ней в помещение ворвался мужчина крепкого телосложения в чёрных шортах и футболке, с мотоциклетным шлемом на голове. Он сбил женщину с ног, после чего начал быстро наносить ей удары по лицу.

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По подсчётам местных СМИ (запись нападения, снятая камерой видеонаблюдения, быстро оказалась в сети), грабитель нанёс ей не менее 19 ударов. Причём несколько раз он ударил женщину, уже сорвав с неё сумку, где лежал 1 миллион бат (около 2 миллионов рублей). К этому моменту инкассатор уже лежала без сознания.

После этого грабитель вскочил на мопед и скрылся. Однако он плохо подготовился к ограблению: номера скутера также попали на запись, поэтому вскоре полиция установила личность владельца мопеда: им оказался Николай Рыбалов.

Вечером того же дня Рыбалов был задержан в бангкокском аэропорте Суварнабхуми. Мужчина пытался улететь в Россию. Была задержана и его супруга Юлия: в настоящий момент она проходит по делу как соучастница. Обоим грозит суровое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Знакомые Рыбаловых призывают повременить с выводами и дождаться итогов расследования. Однако на видео видно, что грабитель одет в ту же футболку с характерными нашивками, что и Рыбалов на своих фотографиях. Также из-под футболки виднеется татуировкана левой руке, как Николая Рыбалова.

Россиянин отрицает свою вину: по данным местных СМИ, он заявил, что не совершал ограбления, а найденные при нём деньги принадлежат ему.

Ребёнок остался один

В центре внимания оказались не столько супруги, сколько их 11-летняя дочь Ангелина: ребёнок остался в чужой стране без родителей. Теперь родственники и друзья семьи пытаются вернуть девочку в Россию.

RT связался с Марией Ветровой — гражданкой России, которая проживает в Таиланде и помогает с поисками проводника для Ангелины. По её словам, в день арестов к себе девочку забрала русскоязычная семья.

«Дело в том, что Ангелина не говорит по-английски и по-тайски, поэтому ей более комфортно в привычной среде, — рассказала Ветрова. — Весь день она провела с психологом, консулом и своим тайским адвокатом».

В настоящий момент Ангелине уже купили билет на самолёт до Иркутска. Девочка находится в шоке от случившегося и не может поверить в то, что произошло с её родителями.

Ангелина

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«Что касается её состояния, то она отказывается верить в случившееся, несмотря на то что была очевидцем задержания родителей, — говорит Мария Ветрова. — На данный момент я не могу сказать, кто будет сопровождать её на рейсе Бангкок — Иркутск, но эту ситуацию полностью контролирует почётный консул РФ в Паттайе».

Ветрова также уточнила, что была в ресторане, куда любила приходить семья Рыбаловых.

«Хозяйка заведения помнит их всех, называет исключительно вежливыми и тактичными людьми и не верит в то, что родители Ангелины могли совершить преступление», — говорит Ветрова.

RT также связался с тётей Ангелины Ольгой Поповой (сестрой Николая Рыбалова). Она сообщила, что встречать девочку в России будет сестра Юлии Рыбаловой.

«Да, я слышала о случившемся. Юлина сестра Ольга полетит за Гелей. Мы за неё переживали, но сейчас всё решилось. Держим связь с российским консулом, она всё контролирует и заверила, что завтра Ангелина будет в России, её только нужно будет встретить», — рассказала сестра Ольга Попова.