В погоне за Россией и Китаем: конгресс США призвали задуматься о целесообразности разработок в сфере гиперзвука

Исследовательская служба конгресса США опубликовала доклад о разработках гиперзвукового оружия в Соединённых Штатах, России и Китае. Материал был подготовлен в связи с запросом Пентагона предоставить $2,6 млрд на изучение гиперзвука. Аналитики приводят точку зрения как сторонников, так и критиков разработок этого вида вооружения, а также предлагают конгрессу задуматься, для каких миссий оно будет использовано и стоит ли вообще проводить исследования в этой сфере. При этом в США не раз подчёркивали своё отставание от России в области гиперзвуковых средств. Так, на вооружение РФ уже начал поступать не имеющий аналогов в мире ракетный комплекс «Авангард». Кроме того, российская армия обладает гиперзвуковой системой «Кинжал» и противокорабельными ракетами «Циркон».

Аналитики исследовательской службы конгресса США подготовили доклад о целесообразности разработки гиперзвукового оружия. Как отмечается в документе, с текстом которого ознакомился RT, анализ был проведён в связи с запросом Пентагона выделить $2,6 млрд на исследования в сфере гиперзвука, включая $157,4 млн на программу по защите от этого вида вооружений.

Как следует из доклада, в Соединённых Штатах есть как сторонники, так и критики идеи разработки такого оружия. К первым, в частности, относятся представители Минобороны. Так, в материале приводятся слова главы Стратегического командования ВС США генерала Джона Хайтена, который считает, что гиперзвуковое оружие способно наносить ответные удары там, где невозможно или нежелательно задействовать другие средства.

Кроме того, как ранее заявил генерал Марк Милли, который претендует на пост главы Объединённого комитета начальников штабов ВС США, гиперзвуковые средства являются одним из главных приоритетов модернизации Америки.

Напомним, что в мае с просьбой выделить больше средств на разработку гиперзвукового оружия к конгрессу обратился сам президент США Дональд Трамп.

«Мы просим конгресс инвестировать больше в гиперзвуковое оружие. У нас есть такие типы (гиперзвукового вооружения. — RT), которые находятся на стадии разработки — такие, которых вы никогда не видели, такие, которые даже нельзя себе представить», — сказал американский лидер.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Carlos Barria

В то же время в докладе отмечается, что, по мнению ряда экспертов, гиперзвуковые средства будут мало способствовать развитию военной мощи США и вовсе не потребуются для сдерживания.

«Критики, в свою очередь, указывают на неопределённость тактико-технических требований к гиперзвуковому оружию, его малый вес в военном потенциале США, а также на то, что оно не является необходимым средством для сдерживания», — поясняют в исследовательской службе конгресса.

Аналитики предлагают конгрессменам задуматься над тем, для каких миссий будет использовано гиперзвуковое оружие, стоит ли проводить исследования в этой сфере и как такое вооружение повлияет на стратегическую стабильность.

Военный специалист, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал, что в Пентагоне было решено объединить проекты разных видов войск в области гиперзвука в единую программу, которая к 2021 году должна явить миру первое гиперзвуковое оружие США, летающее на скорости как минимум 6 Махов. Он пояснил RT, что такие разработки требуют серьёзных финансовых вложений, в связи чем и возникают споры.

«Намерения Пентагона достаточно прагматичны. Ему во что бы то ни стало надо получить это оружие для сухопутных, военно-воздушных и морских сил. Поэтому решение о финансировании, скорее всего, будет пролоббировано и принято», — добавил эксперт.

В погоне за конкурентами

Активизация США в области гиперзвука связана с интенсивными разработками России и Китая в этой сфере, отмечают сотрудники исследовательской службы конгресса.

«Притом что финансирование этих программ носит относительно ограниченный характер, Пентагон и конгресс проявляют растущий интерес к разработке и скорой эксплуатации гиперзвуковых комплексов. Отчасти это обусловлено растущим интересом к этим технологиям со стороны России и Китая, что вызвало повышенное внимание Соединённых Штатов к стратегической угрозе, которую представляют собой гиперзвуковые средства», — говорится в докладе.

Аналитики считают, что Россия создала гиперзвуковое оружие, чтобы гарантировать ответный удар и противодействовать американским системам ПРО, развёрнутым на территории США и Европы. Для Китая разработки этого вида вооружения важны не только потому, что с их помощью можно противостоять угрозам безопасности со стороны «всё более изощрённых военных технологий Соединённых Штатов», но и в «региональном контексте» — в рамках стратегии ограничения и воспрещения доступа и манёвра (anti-access/area denial, или A2/AD), то есть блокирования проникновения противника на определённую территорию.

В материале указывается, что, в отличие от Москвы и Пекина, США пока не работают над гиперзвуковым оружием, способным нести ядерный боезаряд.

«По этой причине у США может возникнуть необходимость в более точных и технологически сложных в разработке образцах по сравнению с китайскими и российскими комплексами, оснащёнными ядерными боезарядами», — отмечают аналитики.

Капитан 1-го ранга запаса, доктор военных наук Константин Сивков напомнил, что в настоящий момент гиперзвуковое оружие имеется только у России.

«Россия имеет весь спектр гиперзвукового оружия. Для региональных войн у нас есть система «Циркон» (противокорабельные ракеты), комплекс «Кинжал». Имеется также оружие стратегического назначения «Авангард». Пока ничего подобного нет ни у какой другой страны мира», — заверил он.

Отметим, что ракета «Циркон» будет служить для нужд военно-морского флота. Её дальность составляет свыше 1 тыс. км, при этом она способна развить скорость до 9 Махов. Ракетный комплекс «Кинжал» находится на опытно-боевом дежурстве Воздушно-космических сил РФ, он преодолевает до 2 тыс. км и на финальном участке разгоняется до 10 Махов.

Но самым мощным вооружением является комплекс «Авангард», который на сегодняшний день неуязвим для ПРО возможного противника. На определённых участках он может развить скорость до 27 Махов.

Запуск ракеты «Авангард»

РИА Новости

Сивков добавил, что у США отсутствуют системы вооружения, способные действовать на тактическом уровне. А у Китая нет технологий создания ракетного комплекса наподобие «Авангарда», Пекин разрабатывает ракеты исключительно для решения задач обычной войны.

Однако Россия уже обогнала своих конкурентов в разработке гиперзвукового оружия. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что новые системы надолго обеспечат безопасность страны.

«У нас наши новейшие системы такие, что гарантированно обеспечат безопасность России на достаточно длительную историческую перспективу. Я имею в виду то, что мы сделали значительный шаг вперёд, и надо прямо сказать: мы обогнали наших конкурентов в этом смысле по созданию систем гипероружия», — сказал глава государства.

Недооценённая мощь

Аналитики исследовательской службы конгресса также дают характеристику российскому гипероружию, отмечая при этом, что, согласно данным американской разведки, «Авангард» якобы вряд ли будет готов к использованию раньше 2020 года.

«После испытаний 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что комплекс «Авангард» поступит на вооружение в 2019 году. Однако, согласно докладам разведки США, маловероятно, что эксплуатация ракетного комплекса начнётся раньше 2020 года, а пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон сообщил, что «пока грандиозных заявлений об успехе мы слышали больше, чем видели реальных доказательств», — пишут авторы доклада.

Тем временем ракетные комплексы уже начали поступать на вооружение российской армии. Так, в Ясненском ракетном соединении развёрнута инфраструктура для постановки на боевое дежурство ракетного полка с «Авангардом». Планируется, что комплекс будет окончательно развёрнут к концу этого года.

На данный момент производство и поставка «Авангарда» идут по графику и без сбоев. Об этом 2 июля сообщили в аппарате вице-премьера Юрия Борисова.

Помимо «Авангарда», американские специалисты упоминают «Циркон» и «Кинжал». В отношении последнего отмечается, что некоторые эксперты сомневаются в характеристиках его работы. Способности системы не были проверены спецслужбами США, указали авторы доклада.

Между тем высокопоставленные лица в Пентагоне не скрывают, что США отстают от России в сфере гиперзвука. Ранее директор Управления перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) Стивен Уокер признал, что США выступают в роли догоняющей стороны.

Вашингтон в ускоренном темпе пытается сократить отрыв от главных конкурентов, считает Алексей Леонков, однако в ближайшем будущем ему вряд ли удастся достичь таких же успехов.

«Проект, над которым сейчас работают США, предполагает, что боеголовка сможет развить гиперзвуковую скорость, но она недотягивает до тех скоростей, которые развивает российский «Кинжал», и уж тем более не будет маневрировать, как он. Конечно, со временем Штаты будут пытаться совершенствовать вооружение и рано или поздно получат некое подобие гиперзвукового комплекса», — сказал он.

США решили перенести испытание своей новой гиперзвуковой ракеты как минимум на конец 2020 года. Об этом стало известно в конце июня. Причиной стали проблемы, связанные с созданием двигателя, пояснил ранее ТАСС источник в Raytheon — компании, разрабатывающей это оружие.