В погоне за радиолокационным контролем крымского неба: особенности развёртывания THAAD в Румынии • 53 • Аналитика









Тактико-технические параметры ракет-перехватчиков развёрнутого THAAD исключают возможность противодействия российским БР

Тактико-технические параметры ракет-перехватчиков противоракетного комплекса THAAD, развёрнутого близ черноморского побережья Румынии, исключают даже минимальную возможность противодействия межконтинентальным БР, состоящим на вооружении РВСН России, а также перспективным аэробаллистическим ракетам Х-47М2 «Кинжал».



Дело в том, что противоракеты комплекса THAAD, равно как и ракеты RIM-161A/B/C, представляющие боекомплекты боевых информационно-управляющих систем «Aegis», относятся к классу экзоатмосферных перехватчиков, адаптированных для уничтожения гиперзвуковых маневрирующих баллистических объектов на высотах более 80—120 (вне пределов плотных слоёв стратосферы и мезосферы) с задействованием высокоманевренных боевых ступеней, оснащённых высокочувствительными ИК ГСН и двигателями поперечного управления. А это значит, что работать по аэробаллистическим ракетам Х-47М2 «Кинжал», ОТБР 9М723-1 «Искандер-М», противорадиолокационным ракетам Х-58УШК, а также по многочисленным низковысотным дозвуковым средствам воздушного нападения (включая передовые российские крылатые ракеты «Калибр» морского базирования) THAAD неспособен.



Стало быть, передислокация данного комплекса в восточную часть Румынии не способна наделить Объединённые ВС НАТО сколько-нибудь существенными оперативно-стратегическими преимуществами перед несущими опытно-боевое дежурство в Краснодарском крае МиГ-31К, а также перед фрегатами «адмиральской серии» и дизель-электрическими подлодками Черноморского флота, являющимися носителями Калибров. Что ещё более важно, применение развёрнутого в Румынии противоракетного комплекса THAAD по прямому назначению (заатмосферное уничтожение баллистических ракет и боевых блоков противника на начальном и завершающем участках траектории) не может быть реализовано.



Данное обстоятельство, играющее далеко не в пользу воздушно-комических зон A2/AD Североатлантического альянса в целом и ЕвроПРО в частности, объясняется двумя причинами. Во-первых, это внушительное количество стратегических воздушно-космических направлений для прокладывания траекторий полёта наших межконтинентальных баллистических ракет 15Ж65 «Тополь-М», 15Ж65М/67 «Ярс» и Р-36М УТТХ / Р-36М2 «Воевода», запущенных в направлении военной инфраструктуры НАТО в Западной Европе и США.



В частности, траектории вышеуказанных МБР, запущенных подвижными грунтовыми и шахтными пусковыми комплексами из средней полосы России, Южной Сибири и Урала (Козельск, Йошкар-Ола, Тейково, Новосибирск, Нижний Новогород), будут проходить преимущественно над Арктическим регионом, Скандинавским полуостровом и Прибалтикой, что на 1200—3000 км севернее позиций комплекса THAAD в Румынии. Следовательно, даже в случае эскалации широкомасштабного глобального конфликта с итоговым обменом ядерными ударами дислоцированный в Румынии противоракетный дивизион окажется не у дел и не сможет принимать участия в перехвате десятков наших баллистических ракет.



Во-вторых, даже если смоделировать фантастический (и не соответствующий географическим особенностям условного евразийского театра военных действий) сценарий, предусматривающий полёт наших межконтинентальных баллистических ракет исключительно над территорией Румынии, успешного их перехвата посредством американского ПРК THAAD, к большому счастью, ожидать также не стоит. Ведь запущенные из Новосибирска или Барнаула «Ярсы» и «Тополя» в момент выхода на рубежи Западного Причерноморья и вхождения в радиус действия комплекса THAAD будут находится почти в наивысшей точке (апогее) траектории полёта с высотой более 250—500 км, в то время как максимальная высота поражаемых посредством THAAD целей не превышает 180—220 км. И здесь возникает небезынтересный вопрос: каковы же в действительности надежды были возложены на переброшенный в Румынию комплекс THAAD на фоне его неспособности уничтожать наши межконтинентальные БР?



Вся загвоздка — в радаре AN/TPY-2

По-видимому, здесь всё дело в высокоэнергетическом многофункциональном радиолокационном комплексе GBR («Graund Based Radar»), входящем в состав батареи ПРК THAAD. Данный радар, получивший индекс AN/TPY-2 и работающий в высокоточном сантиметровом X-диапазоне волн, является наиболее продвинутым и помехозащищённым изделием в классе мобильных буксируемых РЛС дальнего радиолокационного обнаружения, сопровождения целей и наведения на них. Активная фазированная антенная решетка комплекса представлена более чем 25 тыс. приёмо-передающих модулей с малошумящими СВЧ-транзисторами-усилителями, часть из которых способна минимизировать мощность излучения в направлении средств РЭБ противника (обнулять сектора диаграммы направленности).



Вследствие этого подавить работу данной станции будет весьма затруднительно даже полной эскадрилье крымских Су-30СМ, оснащённых контейнерными станциями РЭБ «Хибины», в то время как AN/TPY-2 GBR сможет предоставить операторам комплекса THAAD непаханое поле возможностей в плане сканирования воздушного пространства над Крымом и Краснодарским краем на предмет воздушного перемещения военно-транспортной и стратегической авиации ВКС России, а также полётов истребителей 5-го поколения Су-57, которые могут заступить на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе ВС России уже в обозримом будущем.



А принимая во внимание тот факт, что цели с эффективной отражающей поверхностью в 0,01 кв. м (соизмеримо со стратегической крылатой ракетой типа X-101) обнаруживаются радаром AN/TPY-2 на удалении в 400 км, можно смело говорить о способности данного изделия наблюдать за полётами тестируемых над Крымом опытных экземпляров передового ракетного вооружения и авиационых комплексов, включая готовящиеся к заступлению на опытно-боевое дежурство истребители 5-го поколения Су-57.



Единственной естественной помехой для данного рода деятельности расчёта комплекса THAAD станет явление радиогоризонта, ограничивающее нижний участок просматриваемого воздушного пространства над Крымом отметкой в 6,8 км над западной частью полуострова, и 24 км — над его восточной частью, что, несомненно, позволит летательным аппаратам ВКС России уходить от наблюдения за счёт снижения высоты оперирования. Нет абсолютно никаких сомнений в том, что буквально каждый второй обозреватель «Военного обозрения», а также иных новостных и военно-аналитических ресурсов российского сегмента Интернета отлично осведомлён о ситуации с развёртыванием дивизиона противоракетного комплекса THAAD близ румынской авиабазы «Михаил Когалничану», расположенной всего в 15 км от Черноморского побережья. Между тем далеко не каждый читатель знает о том, что переброска принадлежащего 32-й армии ПВО и ПРО США комплекса THAAD из техасского города Форт-Блисс непосредственно в Западное Причерноморье преследует несколько иную цель, нежели замена временно выведенного из эксплуатации противоракетного комплекса «Aegis Ashore» (развёрнут в окрестностях румынского города Девеселу), находящегося на этапе модернизации радиоэлектронной «начинки» и обновления программного обеспечения.Тактико-технические параметры ракет-перехватчиков противоракетного комплекса THAAD, развёрнутого близ черноморского побережья Румынии, исключают даже минимальную возможность противодействия межконтинентальным БР, состоящим на вооружении РВСН России, а также перспективным аэробаллистическим ракетам Х-47М2 «Кинжал».Дело в том, что противоракеты комплекса THAAD, равно как и ракеты RIM-161A/B/C, представляющие боекомплекты боевых информационно-управляющих систем «Aegis», относятся к классу экзоатмосферных перехватчиков, адаптированных для уничтожения гиперзвуковых маневрирующих баллистических объектов на высотах более 80—120 (вне пределов плотных слоёв стратосферы и мезосферы) с задействованием высокоманевренных боевых ступеней, оснащённых высокочувствительными ИК ГСН и двигателями поперечного управления. А это значит, что работать по аэробаллистическим ракетам Х-47М2 «Кинжал», ОТБР 9М723-1 «Искандер-М», противорадиолокационным ракетам Х-58УШК, а также по многочисленным низковысотным дозвуковым средствам воздушного нападения (включая передовые российские крылатые ракеты «Калибр» морского базирования) THAAD неспособен.Стало быть, передислокация данного комплекса в восточную часть Румынии не способна наделить Объединённые ВС НАТО сколько-нибудь существенными оперативно-стратегическими преимуществами перед несущими опытно-боевое дежурство в Краснодарском крае МиГ-31К, а также перед фрегатами «адмиральской серии» и дизель-электрическими подлодками Черноморского флота, являющимися носителями Калибров. Что ещё более важно, применение развёрнутого в Румынии противоракетного комплекса THAAD по прямому назначению (заатмосферное уничтожение баллистических ракет и боевых блоков противника на начальном и завершающем участках траектории) не может быть реализовано.Данное обстоятельство, играющее далеко не в пользу воздушно-комических зон A2/AD Североатлантического альянса в целом и ЕвроПРО в частности, объясняется двумя причинами. Во-первых, это внушительное количество стратегических воздушно-космических направлений для прокладывания траекторий полёта наших межконтинентальных баллистических ракет 15Ж65 «Тополь-М», 15Ж65М/67 «Ярс» и Р-36М УТТХ / Р-36М2 «Воевода», запущенных в направлении военной инфраструктуры НАТО в Западной Европе и США.В частности, траектории вышеуказанных МБР, запущенных подвижными грунтовыми и шахтными пусковыми комплексами из средней полосы России, Южной Сибири и Урала (Козельск, Йошкар-Ола, Тейково, Новосибирск, Нижний Новогород), будут проходить преимущественно над Арктическим регионом, Скандинавским полуостровом и Прибалтикой, что на 1200—3000 км севернее позиций комплекса THAAD в Румынии. Следовательно, даже в случае эскалации широкомасштабного глобального конфликта с итоговым обменом ядерными ударами дислоцированный в Румынии противоракетный дивизион окажется не у дел и не сможет принимать участия в перехвате десятков наших баллистических ракет.Во-вторых, даже если смоделировать фантастический (и не соответствующий географическим особенностям условного евразийского театра военных действий) сценарий, предусматривающий полёт наших межконтинентальных баллистических ракет исключительно над территорией Румынии, успешного их перехвата посредством американского ПРК THAAD, к большому счастью, ожидать также не стоит. Ведь запущенные из Новосибирска или Барнаула «Ярсы» и «Тополя» в момент выхода на рубежи Западного Причерноморья и вхождения в радиус действия комплекса THAAD будут находится почти в наивысшей точке (апогее) траектории полёта с высотой более 250—500 км, в то время как максимальная высота поражаемых посредством THAAD целей не превышает 180—220 км. И здесь возникает небезынтересный вопрос: каковы же в действительности надежды были возложены на переброшенный в Румынию комплекс THAAD на фоне его неспособности уничтожать наши межконтинентальные БР?По-видимому, здесь всё дело в высокоэнергетическом многофункциональном радиолокационном комплексе GBR («Graund Based Radar»), входящем в состав батареи ПРК THAAD. Данный радар, получивший индекс AN/TPY-2 и работающий в высокоточном сантиметровом X-диапазоне волн, является наиболее продвинутым и помехозащищённым изделием в классе мобильных буксируемых РЛС дальнего радиолокационного обнаружения, сопровождения целей и наведения на них. Активная фазированная антенная решетка комплекса представлена более чем 25 тыс. приёмо-передающих модулей с малошумящими СВЧ-транзисторами-усилителями, часть из которых способна минимизировать мощность излучения в направлении средств РЭБ противника (обнулять сектора диаграммы направленности).Вследствие этого подавить работу данной станции будет весьма затруднительно даже полной эскадрилье крымских Су-30СМ, оснащённых контейнерными станциями РЭБ «Хибины», в то время как AN/TPY-2 GBR сможет предоставить операторам комплекса THAAD непаханое поле возможностей в плане сканирования воздушного пространства над Крымом и Краснодарским краем на предмет воздушного перемещения военно-транспортной и стратегической авиации ВКС России, а также полётов истребителей 5-го поколения Су-57, которые могут заступить на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе ВС России уже в обозримом будущем.А принимая во внимание тот факт, что цели с эффективной отражающей поверхностью в 0,01 кв. м (соизмеримо со стратегической крылатой ракетой типа X-101) обнаруживаются радаром AN/TPY-2 на удалении в 400 км, можно смело говорить о способности данного изделия наблюдать за полётами тестируемых над Крымом опытных экземпляров передового ракетного вооружения и авиационых комплексов, включая готовящиеся к заступлению на опытно-боевое дежурство истребители 5-го поколения Су-57.Единственной естественной помехой для данного рода деятельности расчёта комплекса THAAD станет явление радиогоризонта, ограничивающее нижний участок просматриваемого воздушного пространства над Крымом отметкой в 6,8 км над западной частью полуострова, и 24 км — над его восточной частью, что, несомненно, позволит летательным аппаратам ВКС России уходить от наблюдения за счёт снижения высоты оперирования. Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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