В погоне за "лайками": Инстаграм-позеров разоблачили участники флешмоба

Все началось с поста пользователя QuirkyWolfie на развлекательном портале Reddit. Он рассказал участникам сообщества о своей сестре, которая одним постом набрала около 2 тыс «лайков», но сам пост был обманом.

Дело в том, что девушка сфотографировалась якобы на прогулке в лесу, подписав снимок: «Природа – лучший лекарь от всех проблем». На самом деле фото было сделано на заднем дворе ее дома – сестра автора просто позировала на фоне деревьев.

Комментаторы начали делиться похожими случаями и выяснилось, что инстаграмеры часто обманывают своих подписчиков, выдавая желаемое за действительное.

К примеру, VerySuperGenius рассказал, что однажды в парке, сев отобедать гамбургером, поневоле стал зрителем странного действа. Некая женщина, фотографируясь в разных местах парка, постоянно переодевалась и меняла прическу. Парень понял, что она просто пытается представить в соцсетях, будто бы путешествовала по разным местам.

Комментатор oldpuzzle во время поездки в Таиланд поднялся в горы. Там он встретил туристов, тащивших с собой огромные сумки – оказалось, они набиты разными нарядами. Люди пришли на гору, чтобы фотографироваться там в разных образах и выкладывать итог в инстаграм.

Еще один пользователь, pingu805, поведал о том, как в путешествии побывал на скале, к которой выстроилась очередь. Подойдя поближе, он понял, что все ожидающие – блогеры Инстаграма, которые хотели выложить эффектные фотографии. Для этого на уступе скалы некоторые девушки даже занимались йогой – точнее, делали вид занятий ею на камеру.