В погоне за превосходством: к чему может привести появление в армии США Космических войск

В США проходят совещания по созданию Космических войск, сообщил американский президент Дональд Трамп. Таким образом, в Соединённых Штатах может появиться шестой вид вооружённых сил. С 1947 года армия США состоит из Сухопутных войск, авиации, флота, морской пехоты и Береговой охраны. Дискуссии о создании ещё одного вида ВС идут не первый год. Однако, как прогнозируют СМИ, именно Трамп может дать зелёный свет реализации инициативы. Как повлияет формирование Космических войск на боеспособность армии США, разбирался RT.

Президент США Дональд Трамп во время награждения игроков армейской футбольной команды заявил, что власти рассматривают вопрос создания Космических войск.

«Мы действительно думаем о шестом (виде вооружённых сил. — RT). Это будут Космические войска. Есть ли в этом смысл? Наш космический потенциал растёт как в силу военных, так и в силу других причин. И мы всерьёз рассматриваем создание Космических войск», — отметил Трамп, не став уточнять подробности дискуссий.

Трамп не первый раз делает заявление о возможном создании Космических войск. 13 марта, выступая на авиабазе в Калифорнии, президент США сообщил, что новый вид ВС вписывается в рамки его национальной стратегии. «Космос — такое же пространство для ведения боевых действий, как земля, воздух и море. Возможно, что у нас даже будут Космические войска. Это может произойти», — сказал Трамп.

«Пространство для ведения боевых действий»

Вооружённые силы США отличаются достаточно сложной командно-организационной структурой. Американская армия состоит из пяти видов вооружённых сил: Сухопутные войска, Военно-воздушные силы (ВВС), Военно-морские силы, Корпус морской пехоты, Береговая охрана.

Кроме того, армия США включает Национальную гвардию — войска, сформированные на основе резервов Сухопутных войск и ВВС. Структура американских вооружённых сил не менялась с 1947 года, когда были образованы Военно-воздушные силы. Остальные виды войск существуют с конца XVIII века.

Военнослужащие и гражданские специалисты, занимающиеся развитием космических технологий, служат в Космическом командовании, которое подчинено Военно-воздушным силам. Подразделение было создано в 1982 году. Его главная задача — запуск и обеспечение работы спутников. Эксплуатацией аппаратов занимается Национальный разведывательный офис, подчинённый непосредственно Пентагону.

Соединённые Штаты обладают крупнейшей в мире орбитальной группировкой. По данным Международного института стратегических исследований (IISS), на околоземной орбите находится свыше 125 американских спутников. Большая часть аппаратов выполняет функции наблюдения, навигации и передачи информации. Ключевую роль спутники играют в процессе целеуказания для нанесения ракетных ударов с земли, воздуха и моря.

С начала 1980-х годов в среде военно-политической элиты США регулярно возникают инициативы, связанные с милитаризацией космоса.

Такой подход открыто поощряет Трамп, называя космос «пространством для ведения боевых действий».

Командование ВВС не исключает возможности размещения вооружений в космосе. По мнению руководящего звена Военно-воздушных сил, Пентагон должен реагировать на растущий потенциал России и Китая в освоении космоса и успехи в создании противоспутникового оружия.

Перспективный космический самолёт Boeing X-37

NASA

27 февраля 2018 года начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Гольдфейн заявил, что через несколько лет армия Соединённых Штатов получит возможность наносить удары из космоса. По его мнению, цель командования ВВС заключается в достижении полного превосходства в космосе и в воздухе.

Политики — за, генералы — против

Как сообщает Defense News, значительная часть американской элиты поддерживает планы по милитаризации космоса. Однако проект создания Космических войск вызвал ожесточённые споры среди властей. В целом конгресс одобряет идею создания нового вида вооружённых сил, но американский генералитет и прежде всего руководство ВВС категорически против.

Сторонники создания Космических войск считают, что новый вид вооружённых сил подчеркнёт значение, которое Вашингтон уделяет развитию военных технологий. Предполагается, что вывод Космического командования из подчинения ВВС приведёт к повышению эффективности управления военными космическими программами.

В частности, республиканец Майк Роджерс и демократ Джим Купер критикуют командование ВВС за недостаточные усилия по милитаризации космоса. По их мнению, основной акцент Военно-воздушные силы делают на авиации в ущерб перспективным проектам в космосе. Конгрессмены уверены, что армия США может выстроить полноценные Космические войска в ближайшие три-четыре года.

Однако чиновники Минобороны США подчёркивают, что образование Космических войск вне структуры ВВС приведёт к росту бюрократии и усложнению системы управления войсками. Кроме того, необходимо будет существенное увеличение военного бюджета.

В американских СМИ утвердилась точка зрения, что Трамп — сторонник создания Космических войск, однако президент пока не принял официального решения, так как не может игнорировать недовольство генералитета.

Избыточные меры

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что в США для появления Космический войск как отдельного вида вооружённых сил пока нет предпосылок. По его мнению, у Соединённых Штатов нет необходимости столь кардинально менять армейскую структуру.

Пуск ракеты, выводящей на орбиту спутники, 12 ноября 2017 года

© Bill Ingalls/NASA via REUTERS

Баталии вокруг Космических войск, как предполагает эксперт, связаны с разделением бюджетных средств либо с политическим пиаром. Появление нового вида или рода вооружённых сил обосновано только тогда, когда существует очевидная необходимость создания под него специализированной материальной и учебной инфраструктуры.

«Пример непростого, но успешного процесса создания нового рода войск — это наши РВСН, которые в 1959 году были выделены из ракетных и артиллерийских войск СССР. Стало понятно, что боевая подготовка «стратегов» и эксплуатация техники требуют специализированного подхода. Также уместен пример ВДВ. В США в космической сфере ничего подобного мы не наблюдаем», — сказал Корнев.

Собеседник RT считает, что американской элите свойственно переоценивать военное значение космоса.

По его словам, милитаризация космоса — крайне дорогой даже для США проект. Размещение вооружений может быть оправдано только в тех случаях, когда государство осознаёт неизбежность третьей мировой войны.

«Теоретически американцы могут вывести на орбиту лазеры, различные противоспутниковые системы, а также вложить побольше денег в разработку новых спутников. Но эти меры и какие-либо другие действия будут явно избыточны, так как Россия и Китай не представляют реальной военной угрозы для США», — заключил Корнев.