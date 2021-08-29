В погоне за мандатами депутаты опять морочат головы избирателям

«Никогда столько не врут, как во время войны, после охоты и до выборов» – это ещё полтора века назад Бисмарк сказал. И ведь не поспоришь. Предвыборная кампания в самом разгаре, а потому партии и отдельные кандидаты наперебой воюют за голоса избирателей. А как это лучше делать? Конечно же, самым простым и надёжным способом – обещать, обещать и обещать. Проблема только в одном – как бы переплюнуть соперников в выдумке. Отвечать за слова ведь всё равно не придётся!

В середине августа, под самый занавес работы нынешнего состава Госдумы, замглавы фракции «Справедливой России» Олег Нилов внёс законопроект об установлении уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний кандидатов в выборные органы власти. Партийный сайт подал эту новость с помпой и пафосом, хотя на самом деле было ли чем гордиться? Практически с такой же инициативой в конце февраля уже выступал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, предложивший юридически закрепить за депутатами обещания, данные в ходе предвыборной программы. Тогда единороссы также подавали это как пример ответственности партии перед избирателями, обещая уже в апреле представить конкретный законопроект, но потом дело как-то заглохло. Хотя иначе не могло и быть, об этом скажет любой юрист. Потому как у политика всегда найдётся тысяча вполне уважительных причин не сделать то, что сулил. Но это если подходить казуистически. А если серьёзно, то прочие фракции, возможно, и имеют право на отговорку, а вот ЕР – нет. Потому как вместе с одномандатниками и перебежчиками у неё в Думе решающее большинство. Остальным удобно говорить: мол, за нас не проголосовало общество, а потому нам сложно протянуть законы. Но у ЕдРа нет отговорок, почему сперва обещают одно, а затем лоббируют и протаскивают совсем другое.

«Единая Россия» надеется на короткую память?

Летом 2016 года случился показательный казус. На форуме «Молодой гвардии» выступал секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов. Попросил задавать вопросы. Руку подняла участница форума Яна Мамаева. Так и так, мол, Сергей Иваныч, вы тут говорили про партийный тезис «Обещаешь – выполняй», потому хочу спросить: в 2011 году вы обещали добиться снижения ставки по ипотеке до 6,5–7%. С тех пор уже пять лет прошло, а банки меньше 11% не предлагают. Ну и как это понимать?

Вместе с одномандатниками и перебежчиками у «Единой России» в Думе решающее большинство. Остальным удобно говорить: мол, за нас не проголосовало общество, а потому нам сложно протянуть законы. Но у ЕдРа нет отговорок, почему сперва обещают одно, а затем лоббируют и протаскивают совсем другое

Неверов, не готовый к такому повороту, пытался говорить что-то о сложностях в экономике и явно терялся. К счастью для него, неожиданно подоспела помощь. Молодая партийная активистка из Ростовской области Екатерина Стенякина коршуном налетела на Мамаеву, указав, что та-де ходит с айфоном, а потому нечего жаловаться на бедность. В итоге дискуссия перешла на уровень женской склоки, зато Неверов был спасён. Сегодня Стенякина сама баллотируется в Госдуму от «Единой России». Список её обещаний стандартный: поддержка в трудоустройстве молодёжи, решение проблемы аварийного жилья, развитие медицины, поддержка селян и т.п. В общем, стандартный набор – за всё хорошее против всего плохого.

Нынешняя кампания единороссов как раз и построена на этом, отмечают политологи. Иначе избиратели могут начать задавать вопросы, вспоминая прошлые обещания. А припомнить есть что. Достаточно, к примеру, найти в Сети номер «Российской газеты» от 9 ноября 2007 года, где «Единая Россия» публиковала свою предвыборную программу. Вот лишь отдельные её пункты: «ближайшие четыре года будут решающими для перехода к инновационной экономике», «уже в 2008 году минимальный размер оплаты труда в России достигнет прожиточного минимума, заработная плата учёного, учителя, врача, работника культуры обеспечит ему и его семье достойную жизнь», «в ближайшие годы пенсии вырастут в 2 раза», «в результате значительного повышения пенсий и заработной платы, снижения инфляции Россия окончательно перестанет быть страной бедных людей». Кроме того, обещалось уменьшить численность чиновников.

Ну и что из этого выполнено? О том, что пенсионеры живут тяжело, сегодня открыто говорят даже сами единороссы. Про обещание оптимизировать число чиновников и вовсе не стоит говорить – если в 2013 году численность чиновников оценивалась в 1,5 млн человек, то к 2019 году их стало уже 2,1 миллиона.

В 2011 году единороссы взяли за основу своей программы речи Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Главными обещаниями было обуздание стоимости услуг ЖКХ и улучшение делового климата. И что же? Уже через год после выборов, на которых ЕР получила большинство, расценки на «коммуналку» превысили предельные индексы, установленные Федеральной службой по тарифам. Также парламентарии вдвое повысили страховые взносы для индивидуальных предпринимателей, отчего свой бизнес закрыли 10% индивидуальных предпринимателей.

Очередные обещания прозвучали в 2016 году перед выборами в Думу. В числе основных тезисов тогда вновь называлось приведение минимального размера оплаты труда к уровню прожиточного минимума, увеличение размера средней пенсии до 40% от средней заработной платы, а также доведение зарплат сотрудников вузов и медиков до 200% средней зарплаты в регионе. Из всего этого выполнен оказался только первый пункт – в 2018 году размер МРОТа наконец довели до уровня прожиточного минимума. Хотя, учитывая, что величина МРОТа составляет немногим более 12 тыс. рублей в месяц, достижение это не такое уж и большое.

Сейчас единороссы обещают довести размер пенсии до 70% (!) от уровня получаемой зарплаты и увеличить минимальную оплату труда вдвое. Это предлагает идущий в Думу телеведущий Евгений Попов. Может, профессиональная деформация так сказывается? Ведь всё это выглядит чистым популизмом, если не сказать откровеннее. Хотя, если вспомнить другие обещания единороссов (поднять уровень жизни до европейского, решить проблему доступности жилья, удвоить ВВП и т.д.), то чему удивляться.

У ЕдРа нет отговорок, почему сперва обещают одно, а затем лоббируют и протаскивают совсем другое (фото: Виктор Коротаев/Коммерсантъ)

Эсеры бьют по больному

Однако стоит ли бросать все камни в огород единороссов? Посмотрим, к примеру, на «Справедливую Россию». Партия эсеров и прежде была, как пресловутый пирожок ни с чем, а теперь, после слияния с «За правду» и «Патриотами России», вовсе превратилась в эдакого политического Франкенштейна, сшитого кое-как из кусков. И как тут вести агитацию, за что топить? За либерализм и дружбу с Западом, куда клонит Борис Надеждин, или за танковый бросок на Киев, о котором мечтает Захар Прилепин? Вот и приходится выдумывать нейтральные лозунги. Но получается всё равно не очень. «Они отнимают – мы возвращаем!» – провозглашают с плакатов Сергей Миронов и его присные. Позвольте, кто такие «они»? Разве не вы сидите в Думе второй десяток лет кряду? А чего стоит обещание остановить «грабительскую инфляцию». Помнится, перед прошлыми выборами в Думу эсеры уже принимали программу «25 справедливых законов». Обещаний там было много: добиться закрепления гарантии достойной оплаты труда в Трудовом кодексе, отмены сборов на капремонт, освобождения людей «от банковского гнёта и бандитов-коллекторов», отменить льготы для депутатов и сенаторов, приравняв их зарплаты к средней по стране. И где это всё? Даже за скандальный законопроект по повышению пенсионного возраста не все справороссы смогли проголосовать против. Из 23 депутатов только у 17 поднялся палец отказать ЕдРу, 6 депутатов стыдливо не голосовали. Лукавая позиция, не правда ли? Так, одной из самых распиаренных инициатив является принятие закона об установлении дополнительных денежных выплат так называемым детям войны. Идея, может, и здравая, вот только Миронов со товарищи твердят о ней уже семь лет, постоянно жалуясь, что принять столь важный закон мешают недоброжелатели. Однако всё выглядит так, что эсеров больше интересует процесс, а не результат. Получится принять закон – и за счёт чего продвигать себя любимых?

Сейчас эсеры вовсю обещают отменить повышение пенсионного возраста. Приманка для избирателя сильная, ничего не скажешь. Хотя ясно, что всё это пустой трёп –для такого надо иметь как минимум большинство в Думе, которого явно не будет. Тем временем правая рука Сергея Миронова Михаил Емельянов, сидящий в Думе третий десяток лет, оседлал актуальную «ковидную тему» и выступает на стороне противников вакцинации. Ход, безусловно, перспективный, своего избирателя Емельянов точно найдёт. Вот только стоит напомнить, что сегодня в стране ежедневно коронавирус уносит по 800 жизней. А в Калуге изобретателям вручали газету, где прямо с передовицы звучал призыв об «Отмене обязательной вакцинации». Разве это не цинизм и хамство топтаться на человеческих заблуждениях, ставя под угрозу жизнь людей?

Хватает своих «обещалкиных» и в других партиях. КПРФ клянётся – ни много ни мало – отменить пенсионную реформу, остановить рост цен, обеспечить каждого жильём и провести новую индустриализацию, выведя Россию в мировые лидеры. Так и видится, как 77-летний Геннадий Зюганов покидает свой особняк в комплексе управделами президента «Снегири», надевает будённовку и идёт раскулачивать олигархов. Тянет спросить: а где же вы, Геннадий Андреевич, были раньше, сидя в Думе уже 28 лет и даже имея там однажды большинство?

Вот и Владимир Жириновский традиционно окучивает свою аудиторию посулами, позволяющими ему с 1993 года безвылазно сидеть в Думе. Программа всё та же: разделить Россию на губернии, ограничить агрессию США, принятие закона «О русском самоуправлении»… За такой замшелый репертуар в театре бы уже давно освистали, но у Жириновского стабильно находятся желающие верить ему. Впрочем, в этот раз список обещаний всё же вырос. Добавилось бесплатное подключение газа, выплата алиментов за счёт государства и продажа квартир по себестоимости. Из своего кармана, поди, платить за всё будете, Владимир Вольфович?

Со старших товарищей берут пример новички. Подзабытая звезда 90-х Татьяна Буланова, которой надоело петь слезливые песни, тоже двинулась в политику – от партии «Родина». Главной целью своей программы она провозгласила установление так называемой ленинградской надбавки в размере 10 тыс. рублей для пенсионеров Петербурга. Сильный ход? Кто бы спорил! Вот только, кроме популизма, за ним ничего не стоит. Ясно, что денег на такие выплаты у Питера просто нет. Кроме того, пиарщики Булановой явно перегнули палку, рассказывая в рекламных пуб­ликациях, как инициативу певицы двумя руками поддерживают известные артисты. Актриса Алла Довлатова возмутилась: дескать, да, мне звонили, и я сказала, что пенсионеров поддерживать надо. Но я и представить не могла, что моё имя будет использовано для агитации! «Считаю, что начинать предвыборную кампанию с обмана неправильно», – заключила Довлатова. Эх, Таня, Таня…

Аббас Галлямов Аббас Галлямов, политолог – Давайте посмотрим на предвыборную ситуацию чисто технологически. Очевидно, что стандартная патриотическая риторика уже не спасёт. Чтобы это понять, достаточно посмотреть на падающие рейтинги «Единой России». В такой ситуации властям надо сбить оппозиции прицел. Например, уволить несколько министров. Кто-то скажет, что можно вообще всё правительство в отставку отправить, но в ситуации снижающейся популярности такой шаг может быть проинтерпретирован как паника. А вот отставка пары-тройки членов кабинета поможет сформировать у колеблющихся ощущение, что режим небезнадёжен и ещё способен на какие-то перемены. Ничто сейчас не имеет для властей такого значения, как демонстрация динамики. Да и вообще важно, чтоб никто ничего не понял. Способность удивлять – важный атрибут власти.

Больше ада!

Стоит ли после этого удивляться, что предвыборная кампания всё больше превращается во фрик-шоу, где главное – шокировать избирателя посильнее, привлекая его внимание? Вот, к примеру, список партийных инициатив всего за одну неделю, с 13 по 19 августа. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, будто биб­лейский вития, обещает, что в Москве тут же грянет майдан и по Тверской парадом пойдут геи, коль скоро в паспортах перестанут ставить штамп о браке, – прозвучало такое предложение намедни. Обычно тихий Сергей Миронов тоже рвёт на груди рубаху, требуя установить «государственные цены» на курортах в высокий сезон. Хотя активнее всех, конечно, «отжигают» единороссы – ещё бы, ведь такие кадры в наличии! Так, неистовый запретитель всего и вся Виталий Милонов направил обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением составить перечень одобренных ведомством смартфонов для школьников. А то, мол, хвастаются друг перед другом, а учёба от этого страдает. А видный единоросс из Ленинградской области Владимир Петров на полном серьёзе направил главе Минпромторга Денису Мантурову предложение внедрить практику заморозки цен на цветы с конца августа до середины сентября – а то, мол, накладно выходит покупать букеты к 1 сентября.

И ведь понятно, что ни одно предложение ни за что не пройдёт, поскольку неисполнимо в принципе. Почему же тогда раз за разом депутаты устраивают этот цирк? Мёдом им, что ли, намазано выставлять себя перед людьми клоунами и пустомелями? Оказывается, не всё так просто. Семь лет назад тот же самый Виталий Милонов ненароком признался: всё это просто пиар. А как иначе попадать в новостные заголовки? Его коллега Евгений Фёдоров, ещё больший ультраконсерватор и ортодокс, выразился ещё откровеннее.

«Вся наша политическая система, а вместе с ней и Дума выполняют единственную функцию – отвлекают на себя внимание общества, демонстрируя ему этот политический спектакль. Тут все методы хороши, поэтому чем ярче игра, тем лучше. Лишь бы люди не обратили внимания, что на самом-то деле все важные решения принимаются совсем в другом месте. Поэтому чем глупее и курьёзнее инициатива, чем сильнее она притягивает внимание СМИ и электората, тем больше от неё пользы».

Понимаете теперь? Для них это только игра, шоу. Как-то даже обидно, что нас держат за дураков, не находите? Особенно если все эти кривляния оплачиваются из бюджета по 450 тыс. рублей в месяц.

С другой стороны, Милонов и Фёдоров хотя бы честны. Да, мы дурачим вас, потому что таким образом делаем себе карьеру. Но и это, как ни крути, тоже политика – чем больше скандальных инициатив и пустых обещаний, тем лучше заметны реальные дела. А как быть с теми, кто даже ничего пообещать не в состоянии, не то что предложить программу действий? Вот, например, Владимир Машков – известный артист баллотируется от «Единой России», по отзывам злопыхателей, банально торгуя лицом. Единственное, о чём он успел высказаться, так это о том, что культурная сфера страны нуждается в защите государства, а уровень творческого образования зависит от профессионализма педагогического состава. Ну, спасибо, открыли глаза...

Милонов и Фёдоров хотя бы честны. Да, мы дурачим вас, потому что таким образом делаем себе карьеру. Но и это, как ни крути, тоже политика – чем больше скандальных инициатив и пустых обещаний, тем лучше заметны реальные дела. А как быть с теми, кто даже ничего пообещать не в состоянии, не то что предложить программу действий?

В Кировской области в Думу стремится Мария Бутина – то ли неудавшаяся шпионка, то ли содержанка американского сенатора, попавшая в США в тюрьму и признавшая все обвинения в обмен на свободу. Местные журналисты языки стёрли, пытаясь выяснить, почему Бутина решила баллотироваться от Кирова, к которому не имеет никакого отношения, и что вообще планирует делать на благо региона. Но, видимо, даже обслуживающие Марию политтехнологи не смогли ничего придумать, потому как ответ в итоге вышел такой: мол, ездила-ездила по России, прислушивалась к себе, но сердце ёкнуло только в Кирове. Так что теперь планирую быть полезной кировчанам. Как именно? Поди знай.

Хотя даже Бутина может показаться идеальным кандидатом на фоне кандидатки от ЛДПР, баллотирующейся в Нефтеюганске. Известно о ней только то, что ей 41 год, она не работает и зовётся Лилит Люцифер. Кто такая, зачем идёт в Думу, неясно – г-жа Люцифер неуловима, будто бесплотный дух. Казалось бы, кому в здравом уме придёт в голову всерьёз выставлять на выборы кандидатку с именем Сатаны? Даже для Жириновского это как-то чересчур. Ан нет, политологи уже объяснили. Видимо, в Нефтеюганске решили, что при активном голосовании «Единая Россия» может и не пролететь, а потому надо, что называется, «сушить явку». То есть сделать так, чтобы на выборы пришло поменьше людей. Один из способов – превратить выборы в клоунаду, чтобы избирателю вообще не хотелось принимать в этом участия.