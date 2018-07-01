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«В погоне за громкой энергетической политикой»: почему Польша заявила о своём праве требовать у «Газпрома» скидку

01 июля 2018, 02:39  •  72 • В мире
Польская компания PGNiG вправе потребовать от «Газпрома» снижения цены на топливо, которое поставляется в страну в рамках ямальского контракта. Такое частичное решение вынес Стокгольмский арбитражный суд, сообщила PGNiG. Между тем, как отмечают эксперты, ответ суда не означает начала юридического разбирательства. Поэтому «Газпром» не обязан что-либо отвечать Польше. Вместе с тем аналитики полагают, что российский концерн вполне может выступить со встречным иском.
 
© Рамиль Ситдиков / РИА Новости
 

Польша вправе претендовать на скидку от «Газпрома» на топливо, которое ей поставляется в рамках ямальского контракта. Соответствующее решение вынес Стокгольмский арбитражный суд, о чём сообщили в польской энергетической компании PGNiG. При этом решение суда является «частичным».

«Арбитражный суд Стокгольма признал аргументы PGNiG и постановил в частичном решении, что PGNiG может требовать снижения цены по долгосрочному контракту, в соответствии с которым «Газпром» поставляет газ в Польшу (так называемый ямальский контракт). На протяжении многих лет «Газпром» отвергал возможность такого изменения, поэтому цена контракта значительно превышала цены на западноевропейских рынках», — говорится на сайте компании.

В связи с этим в PGNiG поприветствовали вердикт арбитража и выразили надежду, что им удастся добиться снижения цены в будущем.

«Суд принял во внимание ключевые аргументы PGNiG, указывающие на необходимость снижения цены в контракте, и отклонил официальные возражения «Газпрома», направленные на поддержание существующих нерыночных ценовых условий в ямальском контракте. Мы приветствуем решение суда, подтверждающее право PGNiG снизить цену в контракте, и мы ожидаем, что она будет снижена до уровня рынка на более позднем этапе разбирательства», — следует из пресс-релиза.

В компании напомнили, что по контракту имеют право на пересмотр цены. Им они и воспользовались в 2014 году, обратившись к «Газпрому». Затем в 2015 году польская сторона передала дело в Стокгольмский арбитраж, а в феврале 2016 года сформировала против российского партнёра иск.

Право Польши на пересмотр цены отмечают и эксперты. По их словам, это стандартная договорённость между поставщиками и потребителями.

«Ситуация стандартная. В каждом контракте «Газпрома» написано, что раз в два-три года стороны имеют право потребовать пересмотра формул ценообразования, то есть повысить или понизить цену. Поэтому здесь ничего экстраординарного нет. Все годы до обрушения цен на нефть и газ «Газпром» находился в состоянии, когда потребители либо обращались в суды, либо просто требовали изменения контракта и цен», — рассказал RT ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Однако, подчеркнул он, в данном случае позиции PGNiG весьма слабы, так как в 2014—2015 годах цены на газ, находящиеся в связке с нефтяными, и так рухнули.

«Цена для польской компании привязана к цене на нефть, поэтому когда в 2014—2015 годах начали снижаться цены на нефть, они снизились и на газ. Поэтому к чему именно апеллирует Польша в своих требованиях, совершенно непонятно», — пояснил эксперт.

  • Газораспределительная станция в Польше
  • Reuters
  • © Wojciech Kardas/Agencja Gazeta

Ход за «Газпромом»

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Более того, считает Юшков, у «Газпрома» есть все основания требовать компенсаций от Польши.

«В более ранних случаях потребители указывали на тот факт, что на спотовых площадках цены на газ ниже, а у «Газпрома» по долгосрочным контрактам выше. И поэтому они хотели от российской компании скидку, чтобы было как на споте. Но сейчас всё наоборот. На споте цены выше, чем по контрактам «Газпрома», поэтому в польском случае значится большой вопрос, сможет ли компания доказать, что цены надо понизить. Думают, что тут уже «Газпром» должен идти в суды и доказывать, что установленная им цена не рыночная, так как гораздо ниже нынешнего рынка, который составляют цены на СПГ на споте», — заявил он.

В отношении же решения арбитража эксперт отметил, что оно пока российского поставщика ни к чему не обязывает. «Это только сигнал к тому, что стороны могут начать диалог на эту тему», — резюмировал он.

В борьбе за «независимость»

В PGNiG же не забывают подчёркивать, что уже долгое время пытаются диверсифицировать свой бизнес. Так, основные надежды Польши связаны с трубопроводом Baltic Pipe, который позволить ей получать топливо от Дании. Его строительство, которое, к слову, ещё даже не начато, в Варшаве рассчитывают закончить к 2022 году. Как раз к этому сроку истечёт действие ямальского контракта, который Варшава продлевать не желает. Однако эксперты считают, что PGNiG не стоит рассчитывать на многое.

«Вообще у всех европейских поставщиков добыча газа падает. Новых месторождений нет, старые достаточно сильно выработаны и находятся на поздней стадии разработки. Что касается Дании, то нет абсолютно никакой надежды, что она сможет заменить Россию на польском рынке даже теоретически. Это просто чистая фантазия», — сказал в беседе с RT член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев.

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Он также подчеркнул, что Россия является единственной гарантией дешёвых энергоносителей. «Поэтому к нам надо относиться совсем не так, как сейчас пытаются это дело представить США и как сейчас относится Европейская комиссия. К нам надо относиться как к главной надежде на гарантию энергообеспечения, а вовсе не как к какому-то регулятору, который может давить на европейскую промышленность», — уверен эксперт.

Погоней за пиаром называются и польские попытки закупать сжиженный природный газ у США. PGNiG даже заключила пятилетний контракт с британской компанией Centrica, которая будет поставлять топливо с расположенного в Луизиане терминала Sabine Pass. При этом цена на тысячу кубометров американского газа превышает российское предложение. На осенне-зимний период 2017—2018 годов она составляла около $265—295 за тысячу кубометров. Средняя же стоимость топлива из РФ, как отмечали ранее в «Газпроме», держится на уровне $190 за тот же объём.

«Это вассальские взаимоотношения и возможность показать, что они напрямую контактируют с таким значимым партнёром в лице США. И для Польши эдакий пиар-эффект перекрывает все финансовые потери. Они предполагают закупку небольших объёмов у американцев, зато всем рассказывают, что получают снабжение от самих США. Помимо этого Польша сейчас продавливает соглашение с Украиной, чтобы та закупала у Варшавы часть газа. Таким образом, всё это позволяет Польше вести пусть и имитационную, но очень громкую энергетическую политику в Евросоюзе», — считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.  

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