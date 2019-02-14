В погоне за гиперзвуком: как США планируют модернизировать свои ядерные боеголовки

Соединённые Штаты должны улучшить свои ядерные боеголовки, чтобы не отставать от потенциального противника. Об этом заявил помощник главы Пентагона по ядерным вопросам Питер Фэнта. Ранее Комитет по бюджету опубликовал доклад, в котором сообщалось, что модернизация ядерного арсенала США до 2028 года обойдётся в $494 млрд. Эксперты считают, что Вашингтон таким образом пытается обезопасить себя от гиперзвукового оружия России, а также оправдать новые бюджетные траты.

Для модернизации ядерного арсенала США Пентагону нужно сфокусироваться на разработке усовершенствованных боеголовок вместо привычной доктрины модернизации средств доставки. Об этом заявил помощник министра обороны США по ядерным вопросам Питер Фэнта на саммите по ядерному сдерживанию.

По словам чиновника, Пентагон и Минэнерго США должны скоординировать свои усилия, чтобы создать производственную базу для разработки «универсальных, усовершенствованных ядерных боеголовок» к 2040 году. В противном случае, предупреждает Питер Фэнта, Вашингтон будет отставать от уровня технологического развития своих потенциальных противников, приводит его слова портал Defense News.

«Во времена, когда бомбардировщик B-2 мог просто прилететь и сбросить бомбу свободного падения, сама бомба могла быть далека от идеала», — сказал Фэнта на ежегодной конференции по ядерному сдерживанию, которая прошла 12 февраля в Пентагоне.

Но в условиях современных систем противовоздушной и противоракетной обороны, «когда достижение цели средствами доставки через системы ПРО и ПВО может и не быть гарантировано, возможно, необходимо заново взглянуть на бомбы свободного падения и на то, как они достигают цели», добавил чиновник Пентагона.

Нынешняя программа модернизации ядерного арсенала Пентагона должна продлиться до 2092 года, однако, учитывая стремительный темп развития современных технологий, невозможно предсказать, на каком уровне развития будет находиться противник, отмечает Фэнта. При этом США не могут осуществлять модернизацию ядерной инфраструктуры на ежегодной основе.

Новая концепция

Переориентация на улучшение боевых частей ракет потребует более тесного сотрудничества Пентагона с Администрацией по национальной ядерной безопасности США. Это агентство входит в Министерство энергетики и занимается разработкой и обслуживанием американских ядерных боеголовок. Фэнта также отметил, что технологические характеристики и возможности каждого нового боеприпаса должны согласовываться министерствами обороны и энергетики на всех этапах производственного цикла.

«Нужно думать о внутренних элементах оружия и средствах доставки. Размышлять о детонаторах, оболочках и внешних корпусах боеголовок. Мы думаем над тем, как сделать их по умолчанию стойкими и гибкими, с возможностью использования в новой системе, когда станет известно, что она будет из себя представлять», — цитирует Питера Фэнту издание Defense News.

Учитывая общий тренд ядерного перевооружения США в рамках принятой администрацией Трампа ядерной доктрины, стоит ожидать, что новые боеголовки будут менее мощными. Об этом RT рассказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«В США сейчас тенденция на уменьшение мощности. Например, идёт замена боеголовок на баллистических ракетах Trident на менее мощные. Так что увеличения мощности вряд ли можно ожидать. Технология ядерной боевой части при этом остаётся неизменной», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Пуск ракеты Trident II

Reuters

© U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge

Наряду с разработкой новых боеголовок Пентагон будет модернизировать и свои средства доставки ядерных боеприпасов, отметил в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулёв.

«Нетрудно догадаться, что ядерные боеголовки изготавливаются для соответствующих носителей. То, что они собираются модернизировать боеголовки, говорит о том, что они рассматривают разнообразные носители, существующие или перспективные», — пояснил эксперт.

Рогулёв подчеркнул, что курс Пентагона на модернизацию своего ядерного арсенала можно расценить как попытку «догнать» Россию, которая активно разрабатывает гиперзвуковое оружие.

Затратные ожидания

В конце января этого года Бюджетное управление конгресса США распространило доклад, в котором сообщалось, что на модернизацию американских ядерных сил в 2019—2028 годах потребуется выделить $494 млрд.

На модернизацию и развитие носителей оружия потребуется $234 млрд. Улучшение атомных подлодок будет стоить $107 млрд, наземных пусковых установок — $61 млрд, дальних бомбардировщиков — $49 млрд, на остальные носители — $16 млрд.

Ещё $106 млрд предполагается направить на развитие ядерной инфраструктуры, в этот пункт входят среди прочего затраты на предприятия по производству оружия и научные исследования.

Вопрос модернизации ядерной инфраструктуры в США поднимался неоднократно. Так, в 2016 году в докладе американской Счётной палаты было указано, что основным компонентом Стратегической системы автоматического командования и контроля (SACCS) является компьютер IBM Series/1, выпущенный в конце 1970-х годов.

IBM Series/1 как компонент Стратегической системы автоматического командования и контроля

© Wikimedia commons / U.S. General Accountability Office

Управление системой SACCS, контролирующей ядерные силы США, осуществлялось с помощью 8-дюймовых дискет. В докладе отмечалось, что запасные части к системе достать практически невозможно и приходится изготавливать их под заказ в единичных экземплярах.

По словам Рогулёва, высокие оборонные расходы — обычная ситуация для Пентагона и американской военной промышленности, но не исключено, что в ходе реализации проекта модернизации ядерных боеголовок потребуются дополнительные средства.

«Превышение бюджета — типичная картина для США. Трудно представить новый вид вооружения, который укладывался бы в заявленные рамки. Есть вопиющие случаи. Например, истребитель F-35 превысил все возможные выделенные на его разработку средства и всё равно требует модернизации», — пояснил Юрий Рогулёв.

В погоне за гиперзвуком

Технологическая задача США — установить паритет с Россией, учитывая её превосходство в сфере гиперзвукового оружия, пояснил в разговоре с RT политолог Александр Асафов. Для этого Пентагон будет разрабатывать ракеты с разделяемыми боеголовками, похожие на российские системы.

«Если исходить из этой логики, их задача заключается в том, чтобы создать новые виды оружия или усовершенствовать старые. Эти вооружения должны быть похожи на российские ракеты типа «Сармат», — отметил эксперт.

Администрация Трампа взяла курс на снятие с США всех ограничений на размещение ядерного оружия, и можно ожидать, что за выходом из ДРСМД последует денонсация и других соглашений, касающихся ядерного оружия, пояснил он.

«С учётом заявлений Трампа о том, что СНВ-III — самая плохая сделка для Америки, его цель — выход из этого договора к 2021 году. Я думаю, что после того, как мы станем жить в новой реальности, когда развитие конвенциональных и неконвенциональных вооружений уже практически ничто не будет сдерживать, если не появятся новые ограничительные договоры, то США, конечно, будут пытаться занять в этом мире ведущую позицию. Они готовят проекты серьёзных вооружений, которые не будут подпадать под СНВ-III, и готовятся к выходу из СНВ-III», — отметил Асафов.

Кроме того, отмечает эксперт, Пентагону нужно обосновывать колоссальные бюджеты перед американскими гражданами и одновременно обещать новые вливания военным промышленникам.

«Для Трампа вливание денег в ОПК США, представители которого поддержали его на выборах, — это возможность заручиться их поддержкой на будущих выборах, а также попытка перезапустить экономику. Цель — показать, что Америка не слабее России, что она вовсе не боится ни «Посейдона», ни «Кинжала». США стремятся продемонстрировать, что они ведут собственные разработки, может быть, более серьёзные, чем российские. В Стратегии национальной безопасности США прописано противостояние реваншистской державе — России, и этой логике они следуют, защищая свои оборонные бюджеты», — заключил Александр Асафов.