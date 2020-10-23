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В Подмосковье состоится VI съезд Союза добровольцев Донбасса

23 октября 2020, 18:55  •  56 • Политика
В ходе VI съезда Союза добровольцев Донбасса обсудят текущее положение межрегиональной общественной организации "Союз добровольцев Донбасса" в политических процессах России.
31 октября в Подмосковье состоится VI съезд Союза добровольцев Донбасса. Участники съезда планируют обсудить текущее положение межрегиональной общественной организации в политических процессах России. Кроме того, будет представлен отчёт о деятельности Союза добровольцев Донбасса за прошедший период.
Организация была создана с началом событий в Донбассе, когда тысячи добровольцев из России приняли участие в защите мирного русскоязычного населения. Главной задачей организации стала консолидация добровольцев, их социализация в обществе, помощь раненым и семьям погибших.
Откроют съезд СДД:
  • Председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Юрьевич Бородай;
  • Руководитель Союза добровольцев Донбасса Андрей Юрьевич Пинчук;
  • Российский государственный деятель, член Совета командиров МОО "Союз добровольцев Донбасса" Владислав Юрьевич Сурков.
В мероприятии примут участие представители органов государственной власти России, депутаты Госдумы, представители федеральных политических партий, а также члены правления Союза добровольцев Донбасса и Совета командиров союза, региональные руководители организации, представители общественных, гуманитарных и ветеранских организаций.
В качестве почётных гостей в VI съезде СДД примут участие учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев, депутат Госдумы Алексей Журавлёв. Обещают быть и другие представители из списка почётных гостей. На съезд со всех регионов России прибудут более 300 региональных делегатов и представителей СДД, принимавших участие в защите мирного населения Донбасса.

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