В Подмосковье открылся Музей под открытым небом, посвященный обороне Москвы

Историческую экспозицию, представляющую собой собирательный образ поля боя при обороне Москвы в 1941 году, создали в парке "Патриот" в Подмосковье. Музей под открытом небом "Поле победы" вошел в комплекс Главного храма Вооруженных сил России.

- "Поле Победы" создавалось с использованием вооружения и боевой техники времен Великой Отечественной войны. На поле боя можно увидеть уничтоженные немецкий танк Т-IV, немецкий самолет Ju-87, технику и вооружение противника. А также вооружение советских войск – ДЗОТ с расчётом пулемета ДП-27, блиндажи, позиции артиллерийских расчетов, танки Т-34-76, КВ-1, наблюдательные пункты, ячейки расчетов, полосу инженерных заграждений. Часть экспозиции посвящена Акуловской операции, в ходе которой была разгромлена вражеская группировка у деревни Акулово. Перед посетителями разворачивается картина поля боя и действий 32-й стрелковой дивизии, которая в условиях двухдневного ожесточенного боя отбила попытки противника пробиться к Кубинке, нанеся большой урон в живой силе и технике врага, - сообщили в Минобороны России.

Немецкий танк Т-IV.Фото: Александр БОЙКО

Также в музее представлен эпизод освобождения деревни Юшково Московской области и разгром немецко-фашистской группировки, в том числе полоса инженерных заграждений, уничтоженные позиции расчетов врага с вооружением, немецкой самоходной артиллерийской установкой Stug-III и многое другое.

Вид на немецкие позиции которые являются частью экспозиции музея.Фото: Минобороны РФ

В военном ведомстве отметили, что именно в районе расположения мемориального комплекса 79 лет назад фашистами была предпринята последняя решительная попытка прорваться к Москве. Но героические, самоотверженные действия бойцов и командиров Красной армии вынудили немецкое командование отказаться от плана наступления на Москву с Наро-Фоминского направления.