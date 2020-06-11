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В Подмосковье есть три способа голосования по поправкам в Конституцию

11 июня 2020, 04:00  •  44 • Политика
В Подмосковье предусмотрели сразу три способа голосования по поправкам в Конституцию России: традиционный, вызов на дом, а также создание отдельного места в населённом пункте. Однако безопасность поставлена превыше всего.
У жителей Подмосковья есть три способа принять участие в голосовании за внесение поправок в Конституцию России. Об этом телеканалу "360" рассказал глава регионального избиркома Илья Березкин.
Голосование намечено на 1 июля 2020 года, однако жители области смогут отдать свой голос уже с 25 июня, учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку.
"Это на самом деле расширение возможностей для голосования", - поведал он.
Существует три способа проголосовать. В вышеуказанный период можно пригласить домой члена избиркома, причем общение будет бесконтактным: на ручку двери повесят пакет с бюллетенем, санитайзерами и масками.
Руководство удалённых населённых пунктов также может попросить избирком организовать место для голосования у избиркома. Речь идёт о палатке, в которой будут работать член комиссии и наблюдатели.
Третий вариант является традиционным. Необходимо прикрепиться к избирательному участку, воспользовавшись приложением "Мобильный избиратель", после чего пойти и проголосовать. На месте будут приняты все меры предосторожности.
Так, избирателям измерят температуру. Если она будет выше 37,2 градуса, то человеку предложат отдельное место для голосования на улице. Каждый час работа будет прерываться, дабы провести уборку помещений. Дополнительно должны дежурить медики и сотрудники МЧС.
Избирательные участки обычно базируются в школах, поэтому людей не будут размещать в тех помещениях, где пройдут экзамены. А учителей, которые были привлечены к голосованию, заменят при сдаче ЕГЭ.
Как пишет РИА ФАН, жители Москвы смогут также принять участие в голосовании по поправкам в электронном формате. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе для онлайн-голосования, воспользовавшись аккаунтом на портале госуслуг или столичной мэрии.
Зарегистрироваться можно до 14:00 21 июня. Проголосовать же можно с 10:00 25 июня до 19:50 30 июня.

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