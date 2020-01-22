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В подчинении - три ведомства: Утверждена структура нового правительства во главе с Мишустиным

22 января 2020, 00:39  •  82 • Политика
Премьер-министр Михаил Мишустин представил новый состав правительства России. У премьера России будет девять замов, в том числе один первый. Кроме того, в подчинении кабмина будет три ведомства.
Президент России Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти". Указ вступает в силу с момента опубликования.
Согласно указу, правительство будет напрямую управлять деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА.
Кроме того, министерство по делам Северного Кавказа было упразднено. Функции ведомства будет выполнять Минэкономразвития.
А вот руководить Росимуществом вместо МЭР будет уже Минфин.
Кроме того, стало известно, что у нового премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который был утвержден на этом посту 16 января, будет девять заместителей, в том числе один первый.
Отмечается, что первым вице-премьером назначен Андрей Белоусов. Глава государства освободил его от ранее занимаемой должности помощника главы государства по экономическим вопросам.
В ходе выступления в Доме правительства премьер Мишустин сообщил Путину, что намерен провести первое заседание кабмина РФ вечером 21 января.

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