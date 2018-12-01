В Почаевской лавре рассказали о давлении со стороны украинских властей

Наместник Свято-Успенской Почаевской лавры Владимир в интервью телеканалу NewsOne рассказал о давлении киевских властей на представителей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

«После того как не состоялась встреча с первым лицом, мы ощутили давление. Сразу же соответствующие службы начали проверять тех людей, с которыми у нас были какие-либо отношения», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что власти не позволят канонической УПЦ МП «расставлять пальцы веером» в стране.

Также в середине ноября глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов рассказал, что некоторых епископов начали приглашать в СБУ для «бесед».