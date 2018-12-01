Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бежавший из России актер Пашинин разгребает дворы на Украине, чтобы «подзаработа...
Будущее Сирии Запад будет решать без Москвы
Украина ищет «зеркало» для ответных мер против России после своей провокации в К...
Проверенный способ поднять настроение – читать украинские новости
Главная / Украина

В Почаевской лавре рассказали о давлении со стороны украинских властей

01 декабря 2018, 19:39  •  99 • Украина
Наместник Свято-Успенской Почаевской лавры Владимир в интервью телеканалу NewsOne рассказал о давлении киевских властей на представителей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
 
© pochaev.org.ua
 

«После того как не состоялась встреча с первым лицом, мы ощутили давление. Сразу же соответствующие службы начали проверять тех людей, с которыми у нас были какие-либо отношения», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что власти не позволят канонической УПЦ МП «расставлять пальцы веером» в стране.

Также в середине ноября глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов рассказал, что некоторых епископов начали приглашать в СБУ для «бесед».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

99
Источник
Похожие новости
01 декабря 2018, 19:39
Путин дал разъяснения Меркель по инциденту в Керченском проливе
01 декабря 2018, 19:39
Политолог оценил заявление Порошенко об УПЦ МП
01 декабря 2018, 19:54
CNN: В Мариуполе не понимают Трампа и ждут Путина

01 декабря 2018, 00:09
Глава СПЧ призвал омбудсмена Рады повлиять на запрет на въезд мужчинам из России
01 декабря 2018, 13:09
СМИ: В порту Одессы обнаружили радиоактивный груз
01 декабря 2018, 03:39
Они готовили украинскую самостийность…
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
28 ноября 2018, 10:39
В США предлагают "сдаться" до начала войны с Россией: отменить санкции, не пустить Украину в НАТО и не полагаться на ЕС
28 ноября 2018, 04:09
«Им даже не нужно ничего выдумывать»: В США признали, что российские СМИ говорят правду
25 ноября 2018, 20:54
ФСБ развеяла украинские мифы о таранах одним видео
25 ноября 2018, 14:09
«Опасно маневрируют и не подчиняются требованиям»: что известно о провокации кораблей ВМС Украины в Азовском море
30 ноября 2018, 17:54
Русские С-300 в действии: Как в Сирии сбили израильский самолет F-16
26 ноября 2018, 21:09
Украинские соцсети: «Порошенко послал пацанов на убой»
26 ноября 2018, 13:09
Гаспарян по пунктам объяснил, что означает военное положение на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.